Эпическое сравнение. ДС оценил бы, если бы смог.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:11
Эпическое сравнение. ДС оценил бы, если бы смог.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 22:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Смотря на рост прибылей у банков - овгз подняли далеко не только нерезов! НБУ в фаворе тоже ясно... Не малым бизнесом - так катаньем, подымем экономику! Врядли бы ДС такое оценил.
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