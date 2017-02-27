Додано: Суб 23 тра, 2020 22:49

Вот думаем все сколько будет доллар, 24.. 28. Вот есть персонажи, которые не парятся. Иногда попадаются на глаза декларации чиновников.. Это регионального пошиба:Что тут интересного. Ладно зарплата у "них" как "им" надо, материальные ценности, это все понятно. Что зацепило:Этот далеко не бедный чиновник не стесняется получать компенсацию по кредиту на квартиру от государства. Профит! Причем я уверен, что все законно. И зачем ему эту ипотеку закрывать? 2-3 человека в Сумах поработают год, заплатят налоги и анатолий получит компенсацию из бюджета через молодькактамжитло, а его личные средства пока для других целей поработают. Киосаки хренов..И вот другая новостьЗвездец какой-то...Если по теме:Доллар в продаже в Харькове, Сумах и Полтаве прилип к 27. Бывает 26.95.. 26.98Владимир закройте этого лося, может выпейте 100-200 грамм, прогуляйтесь.. Все будет хорошо! Не всегда все гладко в жизни. Главное здоровье. Чего всем желаю.