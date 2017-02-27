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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5505550655075508

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 347
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
10%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:11

  Yuri_T написав:
  Shaman написав:
  komp написав:Если бы не посты Сибарита и таблицы ОВДП можно было бы не заглядывать.


а напрямую у Нацбанка таблицы ОВГЗ брать?;)

зря вы так.
Женя на этом уже выше ДС поднялся.

Эпическое сравнение. ДС оценил бы, если бы смог.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смотря на рост прибылей у банков - овгз подняли далеко не только нерезов! НБУ в фаворе тоже ясно... Не малым бизнесом - так катаньем, подымем экономику! Врядли бы ДС такое оценил.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:49

Вот думаем все сколько будет доллар, 24.. 28. Вот есть персонажи, которые не парятся. Иногда попадаются на глаза декларации чиновников.. Это регионального пошиба:
Зображення
http://debaty.sumy.ua/news/skilki-zarob ... vodokanalu
Что тут интересного. Ладно зарплата у "них" как "им" надо, материальные ценности, это все понятно. Что зацепило:

Этот далеко не бедный чиновник не стесняется получать компенсацию по кредиту на квартиру от государства. Профит! Причем я уверен, что все законно. И зачем ему эту ипотеку закрывать? 2-3 человека в Сумах поработают год, заплатят налоги и анатолий получит компенсацию из бюджета через молодькактамжитло, а его личные средства пока для других целей поработают. Киосаки хренов..
И вот другая новость
Зображення
http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=44445
Звездец какой-то...
Если по теме:
Доллар в продаже в Харькове, Сумах и Полтаве прилип к 27. Бывает 26.95.. 26.98

Владимир закройте этого лося, может выпейте 100-200 грамм :wink:, прогуляйтесь.. Все будет хорошо! Не всегда все гладко в жизни. Главное здоровье. Чего всем желаю.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

дарий написав:Двугривневый скачек по газу - лично меня бентежить....

Бентижить зараз чи й тоді, коли падав з 12 до 7? Може тому, що на опті ціна імпортного LPG виросла з 5грн/л на початку квітня до 9.6грн на сьогодні. Неписаному правилу 50% від ціни бензину потрібно ж притримуватися, тому прямуємо на 10-11грн.

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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 23:14

Аргентина объявила дефолт. Сейчас усилится отток капитала со всех бантустанов 4го мира.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 23:23

  Moneta написав:Аргентина объявила дефолт. Сейчас усилится отток капитала со всех бантустанов 4го мира.


может хватит громкие заявления делать? я могу понять, если голые бабы будут, а тут дефолт.

Египет в четверг привлек по 9-12% в 5млрд$ за 1 день, с предложенных в этот день 20млрд$. 15 отклонил.

1) Дефолт 9 раз, все уже привыкли.

1,а) они ведут переговоры, про реструктуризацию.

2) в 2015 был дефолт в Украине. И реструктуризировали. В России облигации 2030 реструктуризировали на 42-44год.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 23:40

stryzhko
Купил по 7.03.
500 литров токо шоб доехать в Закарпатье...
Чую, буду продавать.... :(
Мои любимые бассейны до осени, очень сомневаюсь, шо откроють... :oops:
дарий
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