Эпическое сравнение. ДС оценил бы, если бы смог.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:11
Эпическое сравнение. ДС оценил бы, если бы смог.
Black Jack - White Business
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Додано: Суб 23 тра, 2020 22:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Смотря на рост прибылей у банков - овгз подняли далеко не только нерезов! НБУ в фаворе тоже ясно... Не малым бизнесом - так катаньем, подымем экономику! Врядли бы ДС такое оценил.
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:49
Вот думаем все сколько будет доллар, 24.. 28. Вот есть персонажи, которые не парятся. Иногда попадаются на глаза декларации чиновников.. Это регионального пошиба:
Что тут интересного. Ладно зарплата у "них" как "им" надо, материальные ценности, это все понятно. Что зацепило:
Этот далеко не бедный чиновник не стесняется получать компенсацию по кредиту на квартиру от государства. Профит! Причем я уверен, что все законно. И зачем ему эту ипотеку закрывать? 2-3 человека в Сумах поработают год, заплатят налоги и анатолий получит компенсацию из бюджета через молодькактамжитло, а его личные средства пока для других целей поработают. Киосаки хренов..
И вот другая новость
Звездец какой-то...
Если по теме:
Доллар в продаже в Харькове, Сумах и Полтаве прилип к 27. Бывает 26.95.. 26.98
Владимир закройте этого лося, может выпейте 100-200 грамм , прогуляйтесь.. Все будет хорошо! Не всегда все гладко в жизни. Главное здоровье. Чего всем желаю.
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бентижить зараз чи й тоді, коли падав з 12 до 7? Може тому, що на опті ціна імпортного LPG виросла з 5грн/л на початку квітня до 9.6грн на сьогодні. Неписаному правилу 50% від ціни бензину потрібно ж притримуватися, тому прямуємо на 10-11грн.
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:14
Аргентина объявила дефолт. Сейчас усилится отток капитала со всех бантустанов 4го мира.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:23
может хватит громкие заявления делать? я могу понять, если голые бабы будут, а тут дефолт.
Египет в четверг привлек по 9-12% в 5млрд$ за 1 день, с предложенных в этот день 20млрд$. 15 отклонил.
1) Дефолт 9 раз, все уже привыкли.
1,а) они ведут переговоры, про реструктуризацию.
2) в 2015 был дефолт в Украине. И реструктуризировали. В России облигации 2030 реструктуризировали на 42-44год.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:40
stryzhko
Купил по 7.03.
500 литров токо шоб доехать в Закарпатье...
Чую, буду продавать....
Мои любимые бассейны до осени, очень сомневаюсь, шо откроють...
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