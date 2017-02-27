Додано: Нед 24 тра, 2020 00:11

budivelnik написав: Qwerty написав: Гривневий мільйонер!!! Прикольно! Від жодної людини за все своє життя не довелося чути, що хтось гордиться, що він гривневий мільйонер! Гривневий мільйонер!!! Прикольно! Від жодної людини за все своє життя не довелося чути, що хтось гордиться, що він гривневий мільйонер! Трошки цифр

1 Мільйонів в мене більше ніж 1...,станом на сьогодні думаю що 5-7...питання ринку.

2 Я гордий з того що за 20 років з 4000 доларів зробив 200К-300К

3 Навіть 200К доларів/240 місяців = 1000доларів в місяць інвестицій,а ще треба було за щось жити.



З цих трьох пунктів - видно ,що я заробляв більше ніж 95% населення України і менше ніж 5%...

То я маю право на гордість,чи кукурузник, якому тато колгосп подарував - вважає що ні? Трошки цифр1 Мільйонів в мене більше ніж 1...,станом на сьогодні думаю що 5-7...питання ринку.2 Я гордий з того що за 20 років з 4000 доларів зробив 200К-300К3 Навіть 200К доларів/240 місяців = 1000доларів в місяць інвестицій,а ще треба було за щось жити.З цих трьох пунктів - видно ,що я заробляв більше ніж 95% населення України і менше ніж 5%...То я маю право на гордість,чи кукурузник, якому тато колгосп подарував - вважає що ні?

Не бачу абсолютно ніякого поводу чим ви можете гордитися! І навіть не уявляю як людина могла змарнувати для доходів свій власний час, обмежуючи себе у всьому! Для таких заробітків не потрібний ніякий свій бізнес! Такі заробітки могли дати пару точок на якомусь прохідному базарі по торгівлі якимись панчохами! Але, чесно вам респект, що ви не придумували собі якісь офіси по 300 квадратів чи 500 чоловік персоналу, а написали так як воно є! Тут воно ще така штука - американці кажуть, якщо ти такий розумний, то покажи свій мільйон! Ви про свій розповіли, отже безумовно по українським міркам ви розумний і підприємливий! Просто тут тих, хто виказує свої можливості заробітків не сильно жалують! Ви є виключенням! А, я ж нічого поганого на вашу адресу й не написав, а лише те, що ніколи до вас не чув, щоб людина вихвалялася гривневими мільйонами... Ви перший і унікальний! Чесно, думаю і після вас не почую!І у вас є така дивна звичка молоти все, що вам може в голову прийти... Це я стосовно того, що мені хтось і щось подарував! В мене батько був простим трактористом і жодного дня не працював в колгоспі! В нього навіть паю не було! І він вже давно помер, а перед тим був на моєму повному забезпеченні! Але вам хіба це про щось говорить!І тут вже писали деякі розумники, що сільське господарство це найвідсталіших галузь на рівні збирання грибів і рибальства на вудку! Так що не варто старатись їх випередити в писанині! Куди нам селянам до торгівлі біляшами в кафе, до речі з нашої муки і вирощеного м`яса, і до створення бригади будівельників, які дахи ремонтують, бо у нас ще все під стріхою! І дійсно маючи і кафе, і якись магазин, і бригаду будівельників та заробити аж 1000 доларів в місяць це безумовно талант підприємця! Без нього це було б важко осилити! Дійсно гордість повинна розривати груди!