Эпическое сравнение. ДС оценил бы, если бы смог.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:11
Эпическое сравнение. ДС оценил бы, если бы смог.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 22:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Смотря на рост прибылей у банков - овгз подняли далеко не только нерезов! НБУ в фаворе тоже ясно... Не малым бизнесом - так катаньем, подымем экономику! Врядли бы ДС такое оценил.
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:49
Вот думаем все сколько будет доллар, 24.. 28. Вот есть персонажи, которые не парятся. Иногда попадаются на глаза декларации чиновников.. Это регионального пошиба:
Что тут интересного. Ладно зарплата у "них" как "им" надо, материальные ценности, это все понятно. Что зацепило:
Этот далеко не бедный чиновник не стесняется получать компенсацию по кредиту на квартиру от государства. Профит! Причем я уверен, что все законно. И зачем ему эту ипотеку закрывать? 2-3 человека в Сумах поработают год, заплатят налоги и анатолий получит компенсацию из бюджета через молодькактамжитло, а его личные средства пока для других целей поработают. Киосаки хренов..
И вот другая новость
Звездец какой-то...
Если по теме:
Доллар в продаже в Харькове, Сумах и Полтаве прилип к 27. Бывает 26.95.. 26.98
Владимир закройте этого лося, может выпейте 100-200 грамм , прогуляйтесь.. Все будет хорошо! Не всегда все гладко в жизни. Главное здоровье. Чего всем желаю.
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бентижить зараз чи й тоді, коли падав з 12 до 7? Може тому, що на опті ціна імпортного LPG виросла з 5грн/л на початку квітня до 9.6грн на сьогодні. Неписаному правилу 50% від ціни бензину потрібно ж притримуватися, тому прямуємо на 10-11грн.
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:14
Аргентина объявила дефолт. Сейчас усилится отток капитала со всех бантустанов 4го мира.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:23
может хватит громкие заявления делать? я могу понять, если голые бабы будут, а тут дефолт.
Египет в четверг привлек по 9-12% в 5млрд$ за 1 день, с предложенных в этот день 20млрд$. 15 отклонил.
1) Дефолт 9 раз, все уже привыкли.
1,а) они ведут переговоры, про реструктуризацию.
2) в 2015 был дефолт в Украине. И реструктуризировали. В России облигации 2030 реструктуризировали на 42-44год.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:40
stryzhko
Купил по 7.03.
500 литров токо шоб доехать в Закарпатье...
Чую, буду продавать....
Мои любимые бассейны до осени, очень сомневаюсь, шо откроють...
Додано: Нед 24 тра, 2020 00:11
Не бачу абсолютно ніякого поводу чим ви можете гордитися! І навіть не уявляю як людина могла змарнувати для доходів свій власний час, обмежуючи себе у всьому! Для таких заробітків не потрібний ніякий свій бізнес! Такі заробітки могли дати пару точок на якомусь прохідному базарі по торгівлі якимись панчохами! Але, чесно вам респект, що ви не придумували собі якісь офіси по 300 квадратів чи 500 чоловік персоналу, а написали так як воно є! Тут воно ще така штука - американці кажуть, якщо ти такий розумний, то покажи свій мільйон! Ви про свій розповіли, отже безумовно по українським міркам ви розумний і підприємливий! Просто тут тих, хто виказує свої можливості заробітків не сильно жалують! Ви є виключенням! А, я ж нічого поганого на вашу адресу й не написав, а лише те, що ніколи до вас не чув, щоб людина вихвалялася гривневими мільйонами... Ви перший і унікальний! Чесно, думаю і після вас не почую!
І у вас є така дивна звичка молоти все, що вам може в голову прийти... Це я стосовно того, що мені хтось і щось подарував! В мене батько був простим трактористом і жодного дня не працював в колгоспі! В нього навіть паю не було! І він вже давно помер, а перед тим був на моєму повному забезпеченні! Але вам хіба це про щось говорить!
І тут вже писали деякі розумники, що сільське господарство це найвідсталіших галузь на рівні збирання грибів і рибальства на вудку! Так що не варто старатись їх випередити в писанині! Куди нам селянам до торгівлі біляшами в кафе, до речі з нашої муки і вирощеного м`яса, і до створення бригади будівельників, які дахи ремонтують, бо у нас ще все під стріхою! І дійсно маючи і кафе, і якись магазин, і бригаду будівельників та заробити аж 1000 доларів в місяць це безумовно талант підприємця! Без нього це було б важко осилити! Дійсно гордість повинна розривати груди!
Додано: Нед 24 тра, 2020 00:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Норм варіант.
На качелях з LPG + 20% у валюті за пару тижнів. Куди тим нерезам з річними ОВГЗ.
Восени в термальних бассейнах там нічого робити, бо друга хвиля Covid-20 pro саме підійде, тому встигнути потрібно до вересня.
Додано: Нед 24 тра, 2020 00:18
Ну Зебра з китайським паркетніком поза конкурсом!
Тут читаючи пана будівельника згадуєш жарт з КВНа - «наші мікрокалькулятори самі найбільші мікрокалькулятори у світі»... Чим не гордість за країну!
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