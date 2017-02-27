Qwerty написав:І дійсно маючи і кафе, і якись магазин, і бригаду будівельників та заробити аж 1000 доларів в місяць це безумовно талант підприємця! Без нього це було б важко осилити! Дійсно гордість повинна розривати груди!
Та без проблем В мене тільки питання 1 А що з вашої точки зору повинні робити ті,хто не інвестував в середньому по 1000 доларів в місяць на протязі 20 років ( у вас проблеми з математикою ,заробити 200К-300К доларів і мати 200К-300К доларів - це трошки різні речі) 2 А що робити тим хто не інвестував по 100 доларів в місяць? 3 А що робити тим-хто отримував субсидій по 100 доларів в місяць...
Тому все пізнається в порівнянні. Якщо мої результати кращі ніж в 95% - я можу гордитись... Ті в кого результати гірші ніж в мене( атаких 40 млн з 42) - що повинні робити по версії кверті?
Qwerty написав:Гривневий мільйонер!!! Прикольно! Від жодної людини за все своє життя не довелося чути, що хтось гордиться, що він гривневий мільйонер! А якщо в копійках, то напевне вже мільярдер!
Зебру забули, він себе мультімільйонером охрестив, маючи ДВА мільйони А якщо серйозно, то мільйон, навіть, гривень кращий за його відсутність.
Ну Зебра з китайським паркетніком поза конкурсом! Тут читаючи пана будівельника згадуєш жарт з КВНа - «наші мікрокалькулятори самі найбільші мікрокалькулятори у світі»... Чим не гордість за країну!
Ще раз 1 Скільки у Вас працівників 2 Скільки з них багатші від мене?
Будь-яка ваша відповідь приведе до моєї Так ви дуже поганий працедавець...бо навіть 0-3% своїх працівників не можете довести до рівня ларьочника з будівельною бригадою.. Може їм плюнути на вас і йти вчитись у нього?
А от Вам парирувати фразою про моїх працівників - не вдасться Бо те чого я досяг - я вважаю досягненням. а ви -ні. Вся різниця.
vovamuha007 написав:ну, після стрибка до 28...я кожного дня дивився на графік...який демонстрував, що мої 5000 втрачають гривневу ціну...і буквально на другий день після продажу...опа!!! долар почав дорожчати ...ось таким я виявився спекулянтом
на график смотреть и ориентироваться на текущий тренд вредно - быстро всё сольёте. Для таких вещей нужна стратегия и жесткие нервы, чтобы не реагировать на сиюминутные порывы
budivelnik написав:Ще раз 1 Скільки у Вас працівників 2 Скільки з них багатші від мене?
Будь-яка ваша відповідь приведе до моєї Так ви дуже поганий працедавець...бо навіть 0-3% своїх працівників не можете довести до рівня ларьочника з будівельною бригадою.. Може їм плюнути на вас і йти вчитись у нього?
А от Вам парирувати фразою про моїх працівників - не вдасться Бо те чого я досяг - я вважаю досягненням. а ви -ні. Вся різниця.
Не знаю...Хтобыб шо не говорил - мне Строитель нравится...Зовсим не де***.