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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5507550855095510>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 347
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
10%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:25

  Qwerty написав:І дійсно маючи і кафе, і якись магазин, і бригаду будівельників та заробити аж 1000 доларів в місяць це безумовно талант підприємця! Без нього це було б важко осилити! Дійсно гордість повинна розривати груди!
Та без проблем
В мене тільки питання
1 А що з вашої точки зору повинні робити ті,хто не інвестував в середньому по 1000 доларів в місяць на протязі 20 років ( у вас проблеми з математикою ,заробити 200К-300К доларів і мати 200К-300К доларів - це трошки різні речі)
2 А що робити тим хто не інвестував по 100 доларів в місяць?
3 А що робити тим-хто отримував субсидій по 100 доларів в місяць...

Тому все пізнається в порівнянні.
Якщо мої результати кращі ніж в 95% - я можу гордитись...
Ті в кого результати гірші ніж в мене( атаких 40 млн з 42) - що повинні робити по версії кверті?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:29

  Qwerty написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Qwerty написав:Гривневий мільйонер!!! Прикольно! Від жодної людини за все своє життя не довелося чути, що хтось гордиться, що він гривневий мільйонер! А якщо в копійках, то напевне вже мільярдер!
Зебру забули, він себе мультімільйонером охрестив, маючи ДВА мільйони :)
А якщо серйозно, то мільйон, навіть, гривень кращий за його відсутність.

Ну Зебра з китайським паркетніком поза конкурсом!
Тут читаючи пана будівельника згадуєш жарт з КВНа - «наші мікрокалькулятори самі найбільші мікрокалькулятори у світі»... Чим не гордість за країну!
Ще раз
1 Скільки у Вас працівників
2 Скільки з них багатші від мене?

Будь-яка ваша відповідь приведе до моєї
Так ви дуже поганий працедавець...бо навіть 0-3% своїх працівників не можете довести до рівня ларьочника з будівельною бригадою..
Може їм плюнути на вас і йти вчитись у нього?

А от Вам парирувати фразою про моїх працівників - не вдасться
Бо те чого я досяг - я вважаю досягненням. а ви -ні.
Вся різниця.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:45

  vovamuha007 написав:ну, після стрибка до 28...я кожного дня дивився на графік...який демонстрував, що мої 5000 втрачають гривневу ціну...і буквально на другий день після продажу...опа!!! долар почав дорожчати :lol: ...ось таким я виявився спекулянтом :)


на график смотреть и ориентироваться на текущий тренд вредно - быстро всё сольёте. Для таких вещей нужна стратегия и жесткие нервы, чтобы не реагировать на сиюминутные порывы :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

та то таке...
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 00:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:Ще раз
1 Скільки у Вас працівників
2 Скільки з них багатші від мене?

Будь-яка ваша відповідь приведе до моєї
Так ви дуже поганий працедавець...бо навіть 0-3% своїх працівників не можете довести до рівня ларьочника з будівельною бригадою..
Може їм плюнути на вас і йти вчитись у нього?

А от Вам парирувати фразою про моїх працівників - не вдасться
Бо те чого я досяг - я вважаю досягненням. а ви -ні.
Вся різниця.

Не знаю...Хтобыб шо не говорил - мне Строитель нравится...Зовсим не де***.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 02:41

  vitaliian написав:Слишком узко думать что курс 24 это мана небесная и великое благо для народа, многие сидят в долларе по 26-28, рано или поздно они начнут нуждаться в гривневом подкреплении. Пока на валюту есть спрос курс будет стабильно-растущим, когда спрос просядет курс тут же уронят. Для стабильного спроса на валюту нужна экономика, движ, мультипликатор, прибыль и свободные деньги.

Как только все поймут, что не "пересичный" с его штукой баксов формирует курс, убытков станет гораздо меньше.
Все эти фразы про "загон Аленей" - это разговор в пользу бедных, как говорится. Население уже давно не оказывает влияния на курс. Курс формируется на межбанке. Точка.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 02:46

  greenozon написав:
  SmoothPimp написав:Як швидко з 26,5 назад до 27.


25 влітку як пити дати а там буде видко!

Зафіксував Ваш прогноз... Забули вказати лише, влітку якого року... 2020-го, так? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 07:26

Искатель
Насчет формирования курса - совершенно верно, не до всех это дошло еще просто.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 07:56

  Искатель написав:
  vitaliian написав:Слишком узко думать что курс 24 это мана небесная и великое благо для народа, многие сидят в долларе по 26-28, рано или поздно они начнут нуждаться в гривневом подкреплении. Пока на валюту есть спрос курс будет стабильно-растущим, когда спрос просядет курс тут же уронят. Для стабильного спроса на валюту нужна экономика, движ, мультипликатор, прибыль и свободные деньги.

Как только все поймут, что не "пересичный" с его штукой баксов формирует курс, убытков станет гораздо меньше.
Все эти фразы про "загон Аленей" - это разговор в пользу бедных, как говорится. Население уже давно не оказывает влияния на курс. Курс формируется на межбанке. Точка.

а кто, инопланетяне? подставьте вместо население любое слово удобное вам. суть месседжа не в определении персонажей влияющих на курс, а в том что им можно крутить в обе стороны в зависимости от спроса, можно сглаживать колебания а можно наоборот раскачивать их. 2е приносит проффит из воздуха, а кто именно этим занимается пусть исследуют историки, уголовно эта деятельность ненаказуема.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 07:58

  Искатель написав:Как только все поймут, что не "пересичный" с его штукой баксов формирует курс, убытков станет гораздо меньше.
Все эти фразы про "загон Аленей" - это разговор в пользу бедных, как говорится. Население уже давно не оказывает влияния на курс. Курс формируется на межбанке. Точка.


якщо помножити умовну штуку на кількість дорослого населення України - закрадаються сумніви :?

п.с. на міняйлі панує пропозиція...не вірять люди в подальший дорожай :)
vovamuha007
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