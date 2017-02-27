Додано: Нед 24 тра, 2020 08:55

Аргентина оказалась в 9 раз на пороге дефолта и продолжает торг со своими кредиторами. Руководство Аргентины аргументирует свои действия тем, что в момент эпидемии коронавируса, они не могут отдавать 20% из бюджета страны на выплаты кредиторам.



Аргентина требует списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, в то время как кредиторы готовы только на однолетний мораторий.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.