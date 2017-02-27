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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5507550855095510

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 347
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
10%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 08:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Аргентина оказалась в 9 раз на пороге дефолта и продолжает торг со своими кредиторами. Руководство Аргентины аргументирует свои действия тем, что в момент эпидемии коронавируса, они не могут отдавать 20% из бюджета страны на выплаты кредиторам.

Аргентина требует списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, в то время как кредиторы готовы только на однолетний мораторий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 09:10

  vitaliian написав:
  Искатель написав:
  vitaliian написав:Слишком узко думать что курс 24 это мана небесная и великое благо для народа, многие сидят в долларе по 26-28, рано или поздно они начнут нуждаться в гривневом подкреплении. Пока на валюту есть спрос курс будет стабильно-растущим, когда спрос просядет курс тут же уронят. Для стабильного спроса на валюту нужна экономика, движ, мультипликатор, прибыль и свободные деньги.

Как только все поймут, что не "пересичный" с его штукой баксов формирует курс, убытков станет гораздо меньше.
Все эти фразы про "загон Аленей" - это разговор в пользу бедных, как говорится. Население уже давно не оказывает влияния на курс. Курс формируется на межбанке. Точка.

а кто, инопланетяне? подставьте вместо население любое слово удобное вам. суть месседжа не в определении персонажей влияющих на курс, а в том что им можно крутить в обе стороны в зависимости от спроса, можно сглаживать колебания а можно наоборот раскачивать их. 2е приносит проффит из воздуха, а кто именно этим занимается пусть исследуют историки, уголовно эта деятельность ненаказуема.

Вы мне напомнили старый анекдот: "Перед тем, как я набью Вам морду, предупреждаю: у меня первый разряд по боксу. - Спасибо, что уточнили! Теперь буду бить Вас с чистой совестью: у меня черный пояс по карате"

Еще раз повторю. Население, покупающее и продающее за месяц объем, который на межбанке прокручивается за несколько дней, не участвует в формировании курса. Курс формируют там, где больше объемы. А объемы безналичной покупки-продажи на межбанке гораздо больше тех, что меняют на нале (с учетом черного рынка, естественно).
Теперь в цифрах: согласно статистики НБУ объем операций на межбанке за апрель - 8061,6 млн. долларов. Грубо 8 ярдов.
Объем наличного валютообмена через банки и небанковские обменки (подающие статистику в Нацбанк) - 1523,7 млн.долларов. Причем, думаю, Вы знаете, что многие валютчики откупаются в банках :) Т.е. они там берут то, что потом продают на черном рынке. Поэтому я накину к этой сумме еще от силы ярд - 1 млрд. долларов. Пусть даже столько же, 1,5 ярда. Выходит 3 ярда во всех валютах.
3 и 8 - и это в апреле, а в некоторые месяцы разница в 4 и больше раз бывает.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 09:12

  freeze написав:Аргентина оказалась в 9 раз на пороге дефолта и продолжает торг со своими кредиторами. Руководство Аргентины аргументирует свои действия тем, что в момент эпидемии коронавируса, они не могут отдавать 20% из бюджета страны на выплаты кредиторам.

Аргентина требует списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, в то время как кредиторы готовы только на однолетний мораторий.

Что лишний раз доказывает: Украина вполне могла послать МВФ с их требованиями. И никто бы никуда не делся. Доказано аргентинцами.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 09:50

  Искатель написав:
  freeze написав:Аргентина оказалась в 9 раз на пороге дефолта и продолжает торг со своими кредиторами. Руководство Аргентины аргументирует свои действия тем, что в момент эпидемии коронавируса, они не могут отдавать 20% из бюджета страны на выплаты кредиторам.

Аргентина требует списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, в то время как кредиторы готовы только на однолетний мораторий.

Что лишний раз доказывает: Украина вполне могла послать МВФ с их требованиями. И никто бы никуда не делся. Доказано аргентинцами.


:D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:06

  Искатель написав:
  freeze написав:Аргентина оказалась в 9 раз на пороге дефолта и продолжает торг со своими кредиторами. Руководство Аргентины аргументирует свои действия тем, что в момент эпидемии коронавируса, они не могут отдавать 20% из бюджета страны на выплаты кредиторам.

Аргентина требует списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, в то время как кредиторы готовы только на однолетний мораторий.

Что лишний раз доказывает: Украина вполне могла послать МВФ с их требованиями. И никто бы никуда не делся. Доказано аргентинцами.


20% Аргентина, у нас с вычетом денег НБУ и Нафтогаза-выплаты по долгам перевалят за 30% от реального доходной части бюджета
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 10:13

  prodigy написав:
  Искатель написав:
  freeze написав:Аргентина оказалась в 9 раз на пороге дефолта и продолжает торг со своими кредиторами. Руководство Аргентины аргументирует свои действия тем, что в момент эпидемии коронавируса, они не могут отдавать 20% из бюджета страны на выплаты кредиторам.

Аргентина требует списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, в то время как кредиторы готовы только на однолетний мораторий.

Что лишний раз доказывает: Украина вполне могла послать МВФ с их требованиями. И никто бы никуда не делся. Доказано аргентинцами.


20% Аргентина, у нас с вычетом денег НБУ и Нафтогаза-выплаты по долгам перевалят за 30% от реального доходной части бюджета

Тем более надо было делать дефолт.
У нас просто сформировали стереотип, что Запад (прежде всего, США) - это друзья.
Но это такие себе "друзья": они дадут доллар взаймы, а заберут потом (разными уступками) 10.
Но это поймут "не только лишь все".
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