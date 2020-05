Додано: Нед 24 тра, 2020 11:01

Qwerty написав: varlo написав: Аналитики прогнозируют укрепление гривни в ближайшее время до отметки 25 гривень за доллар

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/analitiki-prognozirujut-ukreplenie-grivni-v-bliz-368464/ Аналитики прогнозируют укрепление гривни в ближайшее время до отметки 25 гривень за доллар

Бліжайше врємя наступило, а курс підійшов до відмітки 27 гривень! Аналітики ще ті прогнозисти!

Дощі постійно лиють як з відра! Холодно! Для хорошого росту рослин потрібне тепло! Поки його не видно! Бліжайше врємя наступило, а курс підійшов до відмітки 27 гривень! Аналітики ще ті прогнозисти!Дощі постійно лиють як з відра! Холодно! Для хорошого росту рослин потрібне тепло! Поки його не видно!

було сухо: "всі помремо",

тепер дощі: "помремо всі" було сухо: "всі помремо",тепер дощі: "помремо всі"

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/