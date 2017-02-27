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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5508550955105511

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 347
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
10%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:51

  vovamuha007 написав:прихильники дефолту, ймовірно, являються служаками нашого місцевого олігархату...тут питання не в інвестиціях та дефіциті бюджету...просто дефолт відтерміновує витіснення корпораціями наших місцевих олігархів і вони зможуть ще певний час тут поживитись (як пояснив Гуру Балашов)...

місцевий олігархат без лишних сентиментов не выплачивает долги. При этом продолжает качать бабло из пересичных через гос.монополии

Балашов конечно ещё тот экономист. Но НДС - это зло
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:59

  Вкладчик1234 написав:місцевий олігархат без лишних сентиментов не выплачивает долги. При этом продолжает качать бабло из пересичных через гос.монополии


от-от, а прихід корпорацій ламає цю малину :)
vovamuha007
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