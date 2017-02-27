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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5508550955105511

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 347
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
10%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:51

  vovamuha007 написав:прихильники дефолту, ймовірно, являються служаками нашого місцевого олігархату...тут питання не в інвестиціях та дефіциті бюджету...просто дефолт відтерміновує витіснення корпораціями наших місцевих олігархів і вони зможуть ще певний час тут поживитись (як пояснив Гуру Балашов)...

місцевий олігархат без лишних сентиментов не выплачивает долги. При этом продолжает качать бабло из пересичных через гос.монополии

Балашов конечно ещё тот экономист. Но НДС - это зло
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 11:59

  Вкладчик1234 написав:місцевий олігархат без лишних сентиментов не выплачивает долги. При этом продолжает качать бабло из пересичных через гос.монополии


от-от, а прихід корпорацій ламає цю малину :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:11

  дарий написав:Можно много и очень долго умничать на нашем валютном рынке... Вчера купил кг епипетской молодой картошки с аравийской пустыни за надцать тысяч км дешевле нашей черноземной очень невкусной...Подумал, расстроился, забыл.

Зара прийде один юрист і його підтримка, і надають Вам цо, що йжте пшеницю, бо вона в нас гарна, жуйте ріпак і сємечку, бо ми тут також чемпіони :)

а інше Вам привезуть...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:17

  vovamuha007 написав:прихильники дефолту, ймовірно, являються служаками нашого місцевого олігархату...тут питання не в інвестиціях та дефіциті бюджету...просто дефолт відтерміновує витіснення корпораціями наших місцевих олігархів і вони зможуть ще певний час тут поживитись (як пояснив Гуру Балашов)...


Для початку, вимийтесь після чергового адреналіну...
І не розмірковуйте про питання, в яких нічого не розумієте.
З таким рівнем фінансових знань треба одразу перейти у читачі і намагатися зрозуміти,що кажуть більш розумні люди.
А тим часом почитайте хоча б Котлера.

Це ж треба, таку фігню писати. Дядя Саша, напевно, у гробі перевернувся, вічна йому пам'ять...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 12:24

  Искатель написав:Для початку, вимийтесь після чергового адреналіну...
І не розмірковуйте про питання, в яких нічого не розумієте.
З таким рівнем фінансових знань треба одразу перейти у читачі і намагатися зрозуміти,що кажуть більш розумні люди.


а розумні люди, такі як Ви, радять набратись у МВФ-а грошей, а потім показати їм (МВФ) дулю? :lol: ...(не розумію для чого читати Котлера, щоб таке придумати :lol: )
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:20

  Вкладчик1234 написав:А совсем недавно Аргентине практически безлимитно лили бабло на "вечные облигации" под околонулевые ставки.

Аргентина - член G20, т.е. одна из крупнейших экономик мира.
Наиболее развиты транспортное машиностроение (свои заводы в Аргентине имеют Ford, Chrysler, Toyota, Peugeot и др.), сельскохозяйственное машиностроение, производство оборудования для пищевой промышленности, электротехника (заводы IBM, Siemens)
Ни малейшего сходства с Ненькой. И что дозволено Юпитеру...
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 13:28

  change_pm написав:
  дарий написав:Можно много и очень долго умничать на нашем валютном рынке... Вчера купил кг епипетской молодой картошки с аравийской пустыни за надцать тысяч км дешевле нашей черноземной очень невкусной...Подумал, расстроился, забыл.
Зара прийде один юрист і його підтримка, і надають Вам цо, що йжте пшеницю, бо вона в нас гарна, жуйте ріпак і сємечку, бо ми тут також чемпіони :)
а інше Вам привезуть...

Юрист совершенно прав.
Если картошку для продажи у нас выращивать невыгодно - ее никто выращивать и не будет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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