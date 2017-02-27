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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 тра, 2020 11:51
vovamuha007 написав:
прихильники дефолту, ймовірно, являються служаками нашого місцевого олігархату...тут питання не в інвестиціях та дефіциті бюджету...просто дефолт відтерміновує витіснення корпораціями наших місцевих олігархів і вони зможуть ще певний час тут поживитись (як пояснив Гуру Балашов)...
місцевий олігархат без лишних сентиментов не выплачивает долги. При этом продолжает качать бабло из пересичных через гос.монополии
Балашов конечно ещё тот экономист. Но НДС - это зло
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:11
дарий написав:
Можно много и очень долго умничать на нашем валютном рынке... Вчера купил кг епипетской молодой картошки с аравийской пустыни
за надцать тысяч км дешевле нашей черноземной очень невкусной...Подумал, расстроился, забыл.
Зара прийде один юрист і його підтримка, і надають Вам цо, що йжте пшеницю, бо вона в нас гарна, жуйте ріпак і сємечку, бо ми тут також чемпіони
а інше Вам привезуть...
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:17
vovamuha007 написав:
прихильники дефолту, ймовірно, являються служаками нашого місцевого олігархату...тут питання не в інвестиціях та дефіциті бюджету...просто дефолт відтерміновує витіснення корпораціями наших місцевих олігархів і вони зможуть ще певний час тут поживитись (як пояснив Гуру Балашов)...
Для початку, вимийтесь після чергового адреналіну...
І не розмірковуйте про питання, в яких нічого не розумієте.
З таким рівнем фінансових знань треба одразу перейти у читачі і намагатися зрозуміти,що кажуть більш розумні люди.
А тим часом почитайте хоча б Котлера.
Це ж треба, таку фігню писати. Дядя Саша, напевно, у гробі перевернувся, вічна йому пам'ять...
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Додано: Нед 24 тра, 2020 12:24
Искатель написав:
Для початку, вимийтесь після чергового адреналіну...
І не розмірковуйте про питання, в яких нічого не розумієте.
З таким рівнем фінансових знань треба одразу перейти у читачі і намагатися зрозуміти,що кажуть більш розумні люди.
а розумні люди, такі як Ви, радять набратись у МВФ-а грошей, а потім показати їм (МВФ) дулю?
...(не розумію для чого читати Котлера, щоб таке придумати
)
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:20
Вкладчик1234 написав:
А совсем недавно Аргентине практически безлимитно лили бабло на "вечные облигации" под околонулевые ставки.
Аргентина - член G20, т.е. одна из крупнейших экономик мира.
Наиболее развиты транспортное машиностроение (свои заводы в Аргентине имеют Ford, Chrysler, Toyota, Peugeot и др.), сельскохозяйственное машиностроение, производство оборудования для пищевой промышленности, электротехника (заводы IBM, Siemens)
Ни малейшего сходства с Ненькой. И что дозволено Юпитеру...
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:28
change_pm написав: дарий написав:
Можно много и очень долго умничать на нашем валютном рынке... Вчера купил кг епипетской молодой картошки с аравийской пустыни
за надцать тысяч км дешевле нашей черноземной очень невкусной...Подумал, расстроился, забыл.
Зара прийде один юрист і його підтримка, і надають Вам цо, що йжте пшеницю, бо вона в нас гарна, жуйте ріпак і сємечку, бо ми тут також чемпіони
а інше Вам привезуть...
Юрист совершенно прав.
Если картошку для продажи
у нас выращивать невыгодно - ее никто выращивать и не будет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:42
За підсумками роботи металургійних підприємств у квітні 2020 року виробництво сталі скоротилось на 30,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,339 млн тонн, опустившись з 12-го на 15-е місце у рейтингу виробників сталі.
Про це йдеться у звіті Всесвітньої асоціацією виробників сталі Worldsteel
У квітні зафіксовано падіння виплавки сталі у порівнянні з квітнем-2019 у більшості країн першої десятки, крім Китаю та В'єтнаму. При цьому найбільше зниження виплавки сталі зафіксовано в Індії - на 65,2%.
Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками квітня виглядає так:
Китай (85,033 млн тонн, зростання на 0,2%),
Японія (6,617 млн тонн, падіння на 23,5%),
Південна Корея (5,5 млн тонн, "мінус" 8,4%),
США (4,968 млн тонн, падіння на 32,5%),
РФ (4,7 млн тонн, "мінус" 19,4%),
Індія (3,137 млн тонн, падіння на 65,2%),
Німеччина (3 млн тонн, "мінус" 10,7%),
Туреччина (2,245 млн тонн, зниження на 26,3%,
В'єтнам (1,946 млн тонн, зростання на 4,2%)
Бразилія (1,811 млн тонн, падіння на 39%).
Далі слідують Іран (1,790 млн тонн, зниження на 17,8%), Тайвань (КНР, 1,650 млн тонн, "мінус" 16,3%), Мексика (1,450 млн тонн, падіння на 12,1%), Італія (1,350 млн тонн, падіння на 30,7%) та Україна (1,339 млн тонн, "мінус" 30,9%).
У квітні 64 країни виробили 137,098 млн тонн сталі, що на 13% менше ніж у квітні-2019.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 13:51
jump написав:
За підсумками роботи металургійних підприємств у квітні 2020 року виробництво сталі скоротилось на 30,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,339 млн тонн, опустившись з 12-го на 15-е місце у рейтингу виробників сталі.
Про це йдеться у звіті Всесвітньої асоціацією виробників сталі Worldsteel
У квітні зафіксовано падіння виплавки сталі у порівнянні з квітнем-2019 у більшості країн першої десятки, крім Китаю та В'єтнаму. При цьому найбільше зниження виплавки сталі зафіксовано в Індії - на 65,2%.
Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками квітня виглядає так:
Китай (85,033 млн тонн, зростання на 0,2%),
Японія (6,617 млн тонн, падіння на 23,5%),
Південна Корея (5,5 млн тонн, "мінус" 8,4%),
США (4,968 млн тонн, падіння на 32,5%),
РФ (4,7 млн тонн, "мінус" 19,4%),
Індія (3,137 млн тонн, падіння на 65,2%),
Німеччина (3 млн тонн, "мінус" 10,7%),
Туреччина (2,245 млн тонн, зниження на 26,3%,
В'єтнам (1,946 млн тонн, зростання на 4,2%)
Бразилія (1,811 млн тонн, падіння на 39%).
Далі слідують Іран (1,790 млн тонн, зниження на 17,8%), Тайвань (КНР, 1,650 млн тонн, "мінус" 16,3%), Мексика (1,450 млн тонн, падіння на 12,1%), Італія (1,350 млн тонн, падіння на 30,7%) та Україна (1,339 млн тонн, "мінус" 30,9%).
У квітні 64 країни виробили 137,098 млн тонн сталі, що на 13% менше ніж у квітні-2019.
Ну если не лежат руки плавить металл, то чего мучаться? Тут уже на примере картошки все объяснили:
Starikan написав:
Если картошку для продажи у нас выращивать невыгодно - ее никто выращивать и не будет.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 14:23
BIGor написав: jump написав:
Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками квітня виглядає так:
Китай (85,033 млн тонн, зростання на 0,2%),
Японія (6,617 млн тонн, падіння на 23,5%),
Південна Корея (5,5 млн тонн, "мінус" 8,4%),
США (4,968 млн тонн, падіння на 32,5%),
РФ (4,7 млн тонн, "мінус" 19,4%),
Індія (3,137 млн тонн, падіння на 65,2%),
Німеччина (3 млн тонн, "мінус" 10,7%),
Туреччина (2,245 млн тонн, зниження на 26,3%,
В'єтнам (1,946 млн тонн, зростання на 4,2%)
Бразилія (1,811 млн тонн, падіння на 39%).
Далі слідують Іран (1,790 млн тонн, зниження на 17,8%), Тайвань (КНР, 1,650 млн тонн, "мінус" 16,3%), Мексика (1,450 млн тонн, падіння на 12,1%), Італія (1,350 млн тонн, падіння на 30,7%) та Україна (1,339 млн тонн, "мінус" 30,9%).
У квітні 64 країни виробили 137,098 млн тонн сталі, що на 13% менше ніж у квітні-2019.
Ну если не лежат руки плавить металл, то чего мучаться? Тут уже на примере картошки все объяснили:
Starikan написав:
Если картошку для продажи у нас выращивать невыгодно - ее никто выращивать и не будет.
уровень личностной агрессии растет, а по сути ничего нет
металлургия - у нас крупные запасы руды (хотя не самой лучшей), так что плавить металл у нас - это логично. но сейчас мы слабое звено мировой металлургии.
Почему? Причин много. Одна из них - высокая монополизация в отрасли - здесь часто вспоминают по поводу собственника ))) Как результат - низкий уровень инвестиций. Еще лет 5-10 назад можно было говорить, что мартены остались только в России, Украине и в Бразилии - а сейчас походу только у нас. плюс старая организация производства. так что при переизбытке стали и текущих ценах, у нас убыток((( sad but true
ps а с картошкой все пропустили, что мы выращиваем ее млн тонн, а импорт всего сотни тыс т - ни о чем, просто поговорить;)
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