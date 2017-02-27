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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 тра, 2020 14:31
Аукцион по продаже одесского стадиона «Черноморец» и имущественного комплекса в парке Шевченко на берегу моря состоялся — объект продали с 17-ой попытки за 193 млн гривен.
Впервые стадион попытались продать в мае прошлого года за 1 млрд 139 млн грн, но за все это время не нашлось ни одного желающего приобрести имущественный комплекс.
Стадион «Черноморец» был единственным обеспечением по кредитам, которые выдал 41 компании обанкротившийся «Имэксбанк». Все эти компании связаны с бывшим нардепом Климовым, таким образом бизнесмен сумел вывести из финучреждения 8,3 млрд грн.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 14:33
Starikan написав:
Юрист совершенно прав.
Если картошку для продажи
у нас выращивать невыгодно - ее никто выращивать и не будет.
не совсем так...если нет вариантов для заработка(или их не видят), то картошку выращивать будут еще лет 10-12 (пока не переведутся трудолюбивые селяне, рожденные при СССР)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 14:41
Shaman написав:
металлургия - у нас крупные запасы руды (хотя не самой лучшей), так что плавить металл у нас - это логично. но сейчас мы слабое звено мировой металлургии.
Почему? Причин много. Одна из них - высокая монополизация в отрасли - здесь часто вспоминают по поводу собственника ))) Как результат - низкий уровень инвестиций. Еще лет 5-10 назад можно было говорить, что мартены остались только в России, Украине и в Бразилии - а сейчас походу только у нас. плюс старая организация производства. так что при переизбытке стали и текущих ценах, у нас убыток((( sad but true
Ну смотрите, металлургия не так выгодна как СЭС, поэтому собственник, которого тут часто вспоминают перекинул все инвестиции на зеленую энергетику.
PS: смотреть с 1991 года:
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Додано: Нед 24 тра, 2020 14:58
Starikan написав: Вкладчик1234 написав:
А совсем недавно Аргентине практически безлимитно лили бабло на "вечные облигации" под околонулевые ставки.
Аргентина - член G20, т.е. одна из крупнейших экономик мира.
Наиболее развиты транспортное машиностроение (свои заводы в Аргентине имеют Ford, Chrysler, Toyota, Peugeot и др.), сельскохозяйственное машиностроение, производство оборудования для пищевой промышленности, электротехника (заводы IBM, Siemens)
Ни малейшего сходства с Ненькой. И что дозволено Юпитеру...
Дело совсем не в этом. Дело в том, что на переговоры Аргентина выходит монолитом, стоЯщим на своих интересах. А у нас то одни дурачки требуют от собственной власти подписать невыгодные торговые соглашения, то другие дурачки кричат "ні дефолту", когда речь заходит о реструктуризации. И как в таких условиях переговорщикам защитить украинские интересы?..
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Додано: Нед 24 тра, 2020 15:04
zРадио написав: Starikan написав: Вкладчик1234 написав:
А совсем недавно Аргентине практически безлимитно лили бабло на "вечные облигации" под околонулевые ставки.
Аргентина - член G20, т.е. одна из крупнейших экономик мира.
Наиболее развиты транспортное машиностроение (свои заводы в Аргентине имеют Ford, Chrysler, Toyota, Peugeot и др.), сельскохозяйственное машиностроение, производство оборудования для пищевой промышленности, электротехника (заводы IBM, Siemens)
Ни малейшего сходства с Ненькой. И что дозволено Юпитеру...
Дело совсем не в этом. Дело в том, что на переговоры Аргентина выходит монолитом, стоЯщим на своих интересах. А у нас то одни дурачки требуют от собственной власти подписать невыгодные торговые соглашения, то другие дурачки кричат "ні дефолту", когда речь заходит о реструктуризации. И как в таких условиях переговорщикам защитить украинские интересы?..
чому iншi, то все тi самi,
або проплаченi тими самими
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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