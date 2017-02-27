Додано: Нед 24 тра, 2020 14:31

Аукцион по продаже одесского стадиона «Черноморец» и имущественного комплекса в парке Шевченко на берегу моря состоялся — объект продали с 17-ой попытки за 193 млн гривен.

Впервые стадион попытались продать в мае прошлого года за 1 млрд 139 млн грн, но за все это время не нашлось ни одного желающего приобрести имущественный комплекс.

Стадион «Черноморец» был единственным обеспечением по кредитам, которые выдал 41 компании обанкротившийся «Имэксбанк». Все эти компании связаны с бывшим нардепом Климовым, таким образом бизнесмен сумел вывести из финучреждения 8,3 млрд грн.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.