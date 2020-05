Додано: Нед 24 тра, 2020 15:04

zРадио написав: Starikan написав: Вкладчик1234 написав: А совсем недавно Аргентине практически безлимитно лили бабло на "вечные облигации" под околонулевые ставки. А совсем недавно Аргентине практически безлимитно лили бабло на "вечные облигации" под околонулевые ставки.

Аргентина - член G20, т.е. одна из крупнейших экономик мира. Наиболее развиты транспортное машиностроение (свои заводы в Аргентине имеют Ford, Chrysler, Toyota, Peugeot и др.), сельскохозяйственное машиностроение, производство оборудования для пищевой промышленности, электротехника (заводы IBM, Siemens) Ни малейшего сходства с Ненькой. И что дозволено Юпитеру... Аргентина - член G20, т.е. одна из крупнейших экономик мира.Ни малейшего сходства с Ненькой. И что дозволено Юпитеру...



Дело совсем не в этом. Дело в том, что на переговоры Аргентина выходит монолитом, стоЯщим на своих интересах. А у нас то одни дурачки требуют от собственной власти подписать невыгодные торговые соглашения, то другие дурачки кричат "ні дефолту", когда речь заходит о реструктуризации. И как в таких условиях переговорщикам защитить украинские интересы?.. Дело совсем не в этом. Дело в том, что на переговоры Аргентина выходит монолитом, стоЯщим на своих интересах. А у нас то одни дурачки требуют от собственной власти подписать невыгодные торговые соглашения, то другие дурачки кричат "ні дефолту", когда речь заходит о реструктуризации. И как в таких условиях переговорщикам защитить украинские интересы?..

чому iншi, то все тi самi,

або проплаченi тими самими чому iншi, то все тi самi,або проплаченi тими самими

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/