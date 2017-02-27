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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 тра, 2020 16:17
дарий написав: Starikan написав:
Юрист совершенно прав.
Если картошку для продажи у нас выращивать невыгодно - ее никто выращивать и не будет.
Услышал...Бацьке написал письмо! Пусть бульбаш задумается о Епипте!
А сам сижу - и пытаюсь допетрить...Если транспортная составляющая упала в Два раза....Цены и на йоту не упали... Ахметка, сволочь, стоимостью електричества довел до очередного повышения цен? Вопрос.
Треба "ахметкових" на вила, власність перепродати західному капіталу.
А то взагалі до чого дішло, картоплю вирощувати не хо, літаки не ро, зато людські ембріони вирощувати, то ОК!
Ганьба! Країна "ахметок" всіх рівнів і рабів!
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Додано: Нед 24 тра, 2020 16:30
BIGor написав: Shaman написав:
металлургия - у нас крупные запасы руды (хотя не самой лучшей), так что плавить металл у нас - это логично. но сейчас мы слабое звено мировой металлургии.
Почему? Причин много. Одна из них - высокая монополизация в отрасли - здесь часто вспоминают по поводу собственника ))) Как результат - низкий уровень инвестиций. Еще лет 5-10 назад можно было говорить, что мартены остались только в России, Украине и в Бразилии - а сейчас походу только у нас. плюс старая организация производства. так что при переизбытке стали и текущих ценах, у нас убыток((( sad but true
Ну смотрите, металлургия не так выгодна как СЭС, поэтому собственник, которого тут часто вспоминают перекинул все инвестиции на зеленую энергетику.
PS: смотреть с 1991 года:
зеленая энергетика стала темой года с 2019, а проблемы в металлургии где-то уже лет 10
а по динамике - Китай впечатляет, да)))
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