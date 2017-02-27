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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5510551155125513

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 347
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
10%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
46
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:17

  дарий написав:
  Starikan написав:Юрист совершенно прав.
Если картошку для продажи у нас выращивать невыгодно - ее никто выращивать и не будет.

Услышал...Бацьке написал письмо! Пусть бульбаш задумается о Епипте!
А сам сижу - и пытаюсь допетрить...Если транспортная составляющая упала в Два раза....Цены и на йоту не упали... Ахметка, сволочь, стоимостью електричества довел до очередного повышения цен? Вопрос. :roll:

Треба "ахметкових" на вила, власність перепродати західному капіталу.
А то взагалі до чого дішло, картоплю вирощувати не хо, літаки не ро, зато людські ембріони вирощувати, то ОК!
Ганьба! Країна "ахметок" всіх рівнів і рабів!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:30

  BIGor написав:
  Shaman написав:металлургия - у нас крупные запасы руды (хотя не самой лучшей), так что плавить металл у нас - это логично. но сейчас мы слабое звено мировой металлургии.
Почему? Причин много. Одна из них - высокая монополизация в отрасли - здесь часто вспоминают по поводу собственника ))) Как результат - низкий уровень инвестиций. Еще лет 5-10 назад можно было говорить, что мартены остались только в России, Украине и в Бразилии - а сейчас походу только у нас. плюс старая организация производства. так что при переизбытке стали и текущих ценах, у нас убыток((( sad but true

Ну смотрите, металлургия не так выгодна как СЭС, поэтому собственник, которого тут часто вспоминают перекинул все инвестиции на зеленую энергетику.
PS: смотреть с 1991 года:


зеленая энергетика стала темой года с 2019, а проблемы в металлургии где-то уже лет 10
а по динамике - Китай впечатляет, да)))
Shaman
 
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  #<1 ... 5510551155125513
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