Додано: Нед 24 тра, 2020 15:13

jump написав: За підсумками роботи металургійних підприємств у квітні 2020 року виробництво сталі скоротилось на 30,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,339 млн тонн, опустившись з 12-го на 15-е місце у рейтингу виробників сталі.

За підсумками роботи металургійних підприємств у квітні 2020 року виробництво сталі скоротилось на 30,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,339 млн тонн, опустившись з 12-го на 15-е місце у рейтингу виробників сталі.

Как тут говорил один прошеный западенец,карантин производству и торговле с услугами не помеха,кто хочет тот работает.А оказывается есть ещё не только ощущения таксиста за рулём,но и такая вещь как статистика.Цены упали более чем на 20% на сталь,выплавка на 31%,это значит что год к году получим 55% по деньгам.Год назад уже всего навсего 800 мио у.е. экспорта приносила сталь,это что выходит,за апрель получим 440 мио?Чуть больше половины???Это тем кто вспоминает о курсе,скоро валютная выручка на МБ будет только от аграриев,сталь уже фсьо(((