Вкладчик1234 написав:А совсем недавно Аргентине практически безлимитно лили бабло на "вечные облигации" под околонулевые ставки.
Аргентина - член G20, т.е. одна из крупнейших экономик мира.
Наиболее развиты транспортное машиностроение (свои заводы в Аргентине имеют Ford, Chrysler, Toyota, Peugeot и др.), сельскохозяйственное машиностроение, производство оборудования для пищевой промышленности, электротехника (заводы IBM, Siemens)
Ни малейшего сходства с Ненькой. И что дозволено Юпитеру...
Дело совсем не в этом. Дело в том, что на переговоры Аргентина выходит монолитом, стоЯщим на своих интересах. А у нас то одни дурачки требуют от собственной власти подписать невыгодные торговые соглашения, то другие дурачки кричат "ні дефолту", когда речь заходит о реструктуризации. И как в таких условиях переговорщикам защитить украинские интересы?..
Вкладчик1234 написав:А совсем недавно Аргентине практически безлимитно лили бабло на "вечные облигации" под околонулевые ставки.
Аргентина - член G20, т.е. одна из крупнейших экономик мира.
Наиболее развиты транспортное машиностроение (свои заводы в Аргентине имеют Ford, Chrysler, Toyota, Peugeot и др.), сельскохозяйственное машиностроение, производство оборудования для пищевой промышленности, электротехника (заводы IBM, Siemens)
Ни малейшего сходства с Ненькой. И что дозволено Юпитеру...
Дело совсем не в этом. Дело в том, что на переговоры Аргентина выходит монолитом, стоЯщим на своих интересах. А у нас то одни дурачки требуют от собственной власти подписать невыгодные торговые соглашения, то другие дурачки кричат "ні дефолту", когда речь заходит о реструктуризации. И как в таких условиях переговорщикам защитить украинские интересы?..
чому iншi, то все тi самi, або проплаченi тими самими
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав:Дело совсем не в этом. Дело в том, что на переговоры Аргентина выходит монолитом, стоЯщим на своих интересах. А у нас то одни дурачки требуют от собственной власти подписать невыгодные торговые соглашения, то другие дурачки кричат "ні дефолту", когда речь заходит о реструктуризации. И как в таких условиях переговорщикам защитить украинские интересы?..
останнього разу, ми дурачки, не кричали "ні дефолту", а кричали "так законопроекту №2571-д"!
jump написав:За підсумками роботи металургійних підприємств у квітні 2020 року виробництво сталі скоротилось на 30,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,339 млн тонн, опустившись з 12-го на 15-е місце у рейтингу виробників сталі.
Как тут говорил один прошеный западенец,карантин производству и торговле с услугами не помеха,кто хочет тот работает. А оказывается есть ещё не только ощущения таксиста за рулём,но и такая вещь как статистика. Цены упали более чем на 20% на сталь,выплавка на 31%,это значит что год к году получим 55% по деньгам. Год назад уже всего навсего 800 мио у.е. экспорта приносила сталь,это что выходит,за апрель получим 440 мио?
Чуть больше половины???
Это тем кто вспоминает о курсе,скоро валютная выручка на МБ будет только от аграриев,сталь уже фсьо(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
jump написав:За підсумками роботи металургійних підприємств у квітні 2020 року виробництво сталі скоротилось на 30,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,339 млн тонн, опустившись з 12-го на 15-е місце у рейтингу виробників сталі.
Как тут говорил один прошеный западенец,карантин производству и торговле с услугами не помеха,кто хочет тот работает.
Цены упали более чем на 20% на сталь,выплавка на 31%,это значит что год к году получим 55% по деньгам. Год назад уже всего навсего 800 мио у.е. экспорта приносила сталь,это что выходит,за апрель получим 440 мио?
Чуть больше половины???
Это тем кто вспоминает о курсе,скоро валютная выручка на МБ будет только от аграриев,сталь уже фсьо(((
будем продавать не експорт зелену е.е., зробимо разом
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Искатель написав:Вы мне напомнили старый анекдот: "Перед тем, как я набью Вам морду, предупреждаю: у меня первый разряд по боксу. - Спасибо, что уточнили! Теперь буду бить Вас с чистой совестью: у меня черный пояс по карате"
Цікаво, наскільки давній?.. 57 років тому у Луї де Фюнеса було "чемпіонат Франції з дзюдо, 1938, напівфіналіст! - чемпіонат 1955, фіналіст"
Starikan написав:Юрист совершенно прав. Если картошку для продажи у нас выращивать невыгодно - ее никто выращивать и не будет.
Услышал...Бацьке написал письмо! Пусть бульбаш задумается о Епипте! А сам сижу - и пытаюсь допетрить...Если транспортная составляющая упала в Два раза....Цены и на йоту не упали... Ахметка, сволочь, стоимостью електричества довел до очередного повышения цен? Вопрос. Даже бабульке, продающей семечки, сослаться на рост Евро не получится....Бо теж оно Упало. Таки это епипетская сила фараонов, по-прежнему молящихся Богу Ра.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 24 тра, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:Юрист совершенно прав. Если картошку для продажи у нас выращивать невыгодно - ее никто выращивать и не будет.
Услышал...Бацьке написал письмо! Пусть бульбаш задумается о Епипте! А сам сижу - и пытаюсь допетрить...Если транспортная составляющая упала в Два раза....Цены и на йоту не упали... Ахметка, сволочь, стоимостью електричества довел до очередного повышения цен? Вопрос.
Треба "ахметкових" на вила, власність перепродати західному капіталу. А то взагалі до чого дішло, картоплю вирощувати не хо, літаки не ро, зато людські ембріони вирощувати, то ОК! Ганьба! Країна "ахметок" всіх рівнів і рабів!
Shaman написав:металлургия - у нас крупные запасы руды (хотя не самой лучшей), так что плавить металл у нас - это логично. но сейчас мы слабое звено мировой металлургии. Почему? Причин много. Одна из них - высокая монополизация в отрасли - здесь часто вспоминают по поводу собственника ))) Как результат - низкий уровень инвестиций. Еще лет 5-10 назад можно было говорить, что мартены остались только в России, Украине и в Бразилии - а сейчас походу только у нас. плюс старая организация производства. так что при переизбытке стали и текущих ценах, у нас убыток((( sad but true
Ну смотрите, металлургия не так выгодна как СЭС, поэтому собственник, которого тут часто вспоминают перекинул все инвестиции на зеленую энергетику. PS: смотреть с 1991 года:
зеленая энергетика стала темой года с 2019, а проблемы в металлургии где-то уже лет 10 а по динамике - Китай впечатляет, да)))
change_pm написав:Треба "ахметкових" на вила, власність перепродати західному капіталу.
1 Нагадати чим закінчилась тотальна посадка місцевої буржуазії на вила в 1917 році? 73 роки після цього манівцями блукали . а потім раділи ніжкам Буша.... 2 Нагадати як виконуються екологічні умови у представника західного капіталу Лакшмі-Міттал в Кривому розі? 3 Еволюційність поглядів у люмпенів проглядається комуністи внищували місцевих капіталістів...щоб самим почати будувати місцеві люмпени пропонують винищити місцевих капіталістів-щоб запросити чужих...