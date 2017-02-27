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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5510551155125513>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 348
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
14%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 348
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 14:58

  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:А совсем недавно Аргентине практически безлимитно лили бабло на "вечные облигации" под околонулевые ставки.

Аргентина - член G20, т.е. одна из крупнейших экономик мира.
Наиболее развиты транспортное машиностроение (свои заводы в Аргентине имеют Ford, Chrysler, Toyota, Peugeot и др.), сельскохозяйственное машиностроение, производство оборудования для пищевой промышленности, электротехника (заводы IBM, Siemens)
Ни малейшего сходства с Ненькой. И что дозволено Юпитеру...


Дело совсем не в этом. Дело в том, что на переговоры Аргентина выходит монолитом, стоЯщим на своих интересах. А у нас то одни дурачки требуют от собственной власти подписать невыгодные торговые соглашения, то другие дурачки кричат "ні дефолту", когда речь заходит о реструктуризации. И как в таких условиях переговорщикам защитить украинские интересы?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:04

  zРадио написав:
  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:А совсем недавно Аргентине практически безлимитно лили бабло на "вечные облигации" под околонулевые ставки.

Аргентина - член G20, т.е. одна из крупнейших экономик мира.
Наиболее развиты транспортное машиностроение (свои заводы в Аргентине имеют Ford, Chrysler, Toyota, Peugeot и др.), сельскохозяйственное машиностроение, производство оборудования для пищевой промышленности, электротехника (заводы IBM, Siemens)
Ни малейшего сходства с Ненькой. И что дозволено Юпитеру...


Дело совсем не в этом. Дело в том, что на переговоры Аргентина выходит монолитом, стоЯщим на своих интересах. А у нас то одни дурачки требуют от собственной власти подписать невыгодные торговые соглашения, то другие дурачки кричат "ні дефолту", когда речь заходит о реструктуризации. И как в таких условиях переговорщикам защитить украинские интересы?..

чому iншi, то все тi самi,
або проплаченi тими самими
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:07

  zРадио написав:Дело совсем не в этом. Дело в том, что на переговоры Аргентина выходит монолитом, стоЯщим на своих интересах. А у нас то одни дурачки требуют от собственной власти подписать невыгодные торговые соглашения, то другие дурачки кричат "ні дефолту", когда речь заходит о реструктуризации. И как в таких условиях переговорщикам защитить украинские интересы?..


останнього разу, ми дурачки, не кричали "ні дефолту", а кричали "так законопроекту №2571-д"!
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:13

  jump написав:За підсумками роботи металургійних підприємств у квітні 2020 року виробництво сталі скоротилось на 30,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,339 млн тонн, опустившись з 12-го на 15-е місце у рейтингу виробників сталі.

Как тут говорил один прошеный западенец,карантин производству и торговле с услугами не помеха,кто хочет тот работает.
А оказывается есть ещё не только ощущения таксиста за рулём,но и такая вещь как статистика.
Цены упали более чем на 20% на сталь,выплавка на 31%,это значит что год к году получим 55% по деньгам.
Год назад уже всего навсего 800 мио у.е. экспорта приносила сталь,это что выходит,за апрель получим 440 мио?

Чуть больше половины???

Это тем кто вспоминает о курсе,скоро валютная выручка на МБ будет только от аграриев,сталь уже фсьо(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:14

  somilitark написав:
  jump написав:За підсумками роботи металургійних підприємств у квітні 2020 року виробництво сталі скоротилось на 30,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,339 млн тонн, опустившись з 12-го на 15-е місце у рейтингу виробників сталі.

Как тут говорил один прошеный западенец,карантин производству и торговле с услугами не помеха,кто хочет тот работает.

Цены упали более чем на 20% на сталь,выплавка на 31%,это значит что год к году получим 55% по деньгам.
Год назад уже всего навсего 800 мио у.е. экспорта приносила сталь,это что выходит,за апрель получим 440 мио?

Чуть больше половины???

Это тем кто вспоминает о курсе,скоро валютная выручка на МБ будет только от аграриев,сталь уже фсьо(((


будем продавать не експорт зелену е.е., зробимо разом :shock:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 15:32

  Искатель написав:Вы мне напомнили старый анекдот: "Перед тем, как я набью Вам морду, предупреждаю: у меня первый разряд по боксу. - Спасибо, что уточнили! Теперь буду бить Вас с чистой совестью: у меня черный пояс по карате"


Цікаво, наскільки давній?.. 57 років тому у Луї де Фюнеса було "чемпіонат Франції з дзюдо, 1938, напівфіналіст! - чемпіонат 1955, фіналіст" :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Юрист совершенно прав.
Если картошку для продажи у нас выращивать невыгодно - ее никто выращивать и не будет.

Услышал...Бацьке написал письмо! Пусть бульбаш задумается о Епипте!
А сам сижу - и пытаюсь допетрить...Если транспортная составляющая упала в Два раза....Цены и на йоту не упали... Ахметка, сволочь, стоимостью електричества довел до очередного повышения цен?
Вопрос. :roll:
Даже бабульке, продающей семечки, сослаться на рост Евро не получится....Бо теж оно Упало. :lol: :mrgreen: :wink:
Таки это епипетская сила фараонов, по-прежнему молящихся Богу Ра. :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 24 тра, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:17

  дарий написав:
  Starikan написав:Юрист совершенно прав.
Если картошку для продажи у нас выращивать невыгодно - ее никто выращивать и не будет.

Услышал...Бацьке написал письмо! Пусть бульбаш задумается о Епипте!
А сам сижу - и пытаюсь допетрить...Если транспортная составляющая упала в Два раза....Цены и на йоту не упали... Ахметка, сволочь, стоимостью електричества довел до очередного повышения цен? Вопрос. :roll:

Треба "ахметкових" на вила, власність перепродати західному капіталу.
А то взагалі до чого дішло, картоплю вирощувати не хо, літаки не ро, зато людські ембріони вирощувати, то ОК!
Ганьба! Країна "ахметок" всіх рівнів і рабів!
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:30

  BIGor написав:
  Shaman написав:металлургия - у нас крупные запасы руды (хотя не самой лучшей), так что плавить металл у нас - это логично. но сейчас мы слабое звено мировой металлургии.
Почему? Причин много. Одна из них - высокая монополизация в отрасли - здесь часто вспоминают по поводу собственника ))) Как результат - низкий уровень инвестиций. Еще лет 5-10 назад можно было говорить, что мартены остались только в России, Украине и в Бразилии - а сейчас походу только у нас. плюс старая организация производства. так что при переизбытке стали и текущих ценах, у нас убыток((( sad but true

Ну смотрите, металлургия не так выгодна как СЭС, поэтому собственник, которого тут часто вспоминают перекинул все инвестиции на зеленую энергетику.
PS: смотреть с 1991 года:


зеленая энергетика стала темой года с 2019, а проблемы в металлургии где-то уже лет 10
а по динамике - Китай впечатляет, да)))
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:35

  change_pm написав:Треба "ахметкових" на вила, власність перепродати західному капіталу.
1 Нагадати чим закінчилась тотальна посадка місцевої буржуазії на вила в 1917 році?
73 роки після цього манівцями блукали . а потім раділи ніжкам Буша....
2 Нагадати як виконуються екологічні умови у представника західного капіталу Лакшмі-Міттал в Кривому розі?
3 Еволюційність поглядів у люмпенів проглядається
комуністи внищували місцевих капіталістів...щоб самим почати будувати
місцеві люмпени пропонують винищити місцевих капіталістів-щоб запросити чужих...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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