jump написав:За підсумками роботи металургійних підприємств у квітні 2020 року виробництво сталі скоротилось на 30,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,339 млн тонн, опустившись з 12-го на 15-е місце у рейтингу виробників сталі.
Как тут говорил один прошеный западенец,карантин производству и торговле с услугами не помеха,кто хочет тот работает. А оказывается есть ещё не только ощущения таксиста за рулём,но и такая вещь как статистика. Цены упали более чем на 20% на сталь,выплавка на 31%,это значит что год к году получим 55% по деньгам. Год назад уже всего навсего 800 мио у.е. экспорта приносила сталь,это что выходит,за апрель получим 440 мио?
Чуть больше половины???
Это тем кто вспоминает о курсе,скоро валютная выручка на МБ будет только от аграриев,сталь уже фсьо(((
вы слишком рано проецируете итоги апреля на целый год;) я открою Вам секрет Полишинеля, что для ряда предприятий карантин стал поводом для остановки, а не причиной? проблемы раньше начались
change_pm написав:Треба "ахметкових" на вила, власність перепродати західному капіталу.
1 Нагадати чим закінчилась тотальна посадка місцевої буржуазії на вила в 1917 році? 73 роки після цього манівцями блукали . а потім раділи ніжкам Буша.... 2 Нагадати як виконуються екологічні умови у представника західного капіталу Лакшмі-Міттал в Кривому розі? 3 Еволюційність поглядів у люмпенів проглядається комуністи внищували місцевих капіталістів...щоб самим почати будувати місцеві люмпени пропонують винищити місцевих капіталістів-щоб запросити чужих...
Обе крайности убоги по своей сути.
А конкретно с зеленой энергетикой сегодня нужно сделать следующее - уменьшить гарантированные объемы выкупа со 100% до 80%, и снизить тариф покупки гарантированным покупателем на 30-40%.
Таким образом на рынке оживится конкуренция, а окупаемость придет в соответствие с общемировыми бенчмарками.
Лоббисты, конечно, начнут петь свои заунывные об инвестиционных обязательствах Украины - мол, а какие же быть с ними? А так же, как и с социальнмыи обязательствами - по мере возможностей!
Абсолютно очевидно и ни у одного адекватного человека не вызовет сомнений, что инвесторы, внутренние и внешние, рассматривая бизнес-кейсы строительства мощностей ВИЭ, были в курсе коррупционной составляющей зеленого тарифа! Весьма нетрудно понять, что одна из самых бедных экономик мира не может платить самый высокий в мире тариф, еще и на условиях обязательств выкупа...