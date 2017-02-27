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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5510551155125513

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 348
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
14%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 348
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:38

  somilitark написав:
  jump написав:За підсумками роботи металургійних підприємств у квітні 2020 року виробництво сталі скоротилось на 30,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,339 млн тонн, опустившись з 12-го на 15-е місце у рейтингу виробників сталі.

Как тут говорил один прошеный западенец,карантин производству и торговле с услугами не помеха,кто хочет тот работает.
А оказывается есть ещё не только ощущения таксиста за рулём,но и такая вещь как статистика.
Цены упали более чем на 20% на сталь,выплавка на 31%,это значит что год к году получим 55% по деньгам.
Год назад уже всего навсего 800 мио у.е. экспорта приносила сталь,это что выходит,за апрель получим 440 мио?

Чуть больше половины???

Это тем кто вспоминает о курсе,скоро валютная выручка на МБ будет только от аграриев,сталь уже фсьо(((


вы слишком рано проецируете итоги апреля на целый год;)
я открою Вам секрет Полишинеля, что для ряда предприятий карантин стал поводом для остановки, а не причиной? проблемы раньше начались
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:41

  flyman написав:
будем продавать не експорт зелену е.е., зробимо разом :shock:


а почему не продаем? половина мощностей простаивает...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:44

  flyman написав:будем продавать не експорт зелену е.е., зробимо разом :shock:


по самым дорогим в мире тарифам :mrgreen:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:47

Є в кого думки про розвиток подій на валютному ринку після вихідних? Швидше продовжиться зміцнення долара чи боковик?
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:55

  budivelnik написав:
  change_pm написав:Треба "ахметкових" на вила, власність перепродати західному капіталу.
1 Нагадати чим закінчилась тотальна посадка місцевої буржуазії на вила в 1917 році?
73 роки після цього манівцями блукали . а потім раділи ніжкам Буша....
2 Нагадати як виконуються екологічні умови у представника західного капіталу Лакшмі-Міттал в Кривому розі?
3 Еволюційність поглядів у люмпенів проглядається
комуністи внищували місцевих капіталістів...щоб самим почати будувати
місцеві люмпени пропонують винищити місцевих капіталістів-щоб запросити чужих...


Обе крайности убоги по своей сути.

А конкретно с зеленой энергетикой сегодня нужно сделать следующее - уменьшить гарантированные объемы выкупа со 100% до 80%, и снизить тариф покупки гарантированным покупателем на 30-40%.

Таким образом на рынке оживится конкуренция, а окупаемость придет в соответствие с общемировыми бенчмарками.

Лоббисты, конечно, начнут петь свои заунывные об инвестиционных обязательствах Украины - мол, а какие же быть с ними? А так же, как и с социальнмыи обязательствами - по мере возможностей!

Абсолютно очевидно и ни у одного адекватного человека не вызовет сомнений, что инвесторы, внутренние и внешние, рассматривая бизнес-кейсы строительства мощностей ВИЭ, были в курсе коррупционной составляющей зеленого тарифа! Весьма нетрудно понять, что одна из самых бедных экономик мира не может платить самый высокий в мире тариф, еще и на условиях обязательств выкупа...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:09

vovamuha007
Обычно боковик идет процентов 30... Ща, мабуть, поставлю десь на 50. :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 17:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Это тем кто вспоминает о курсе,скоро валютная выручка на МБ будет только от аграриев,сталь уже фсьо(((

Сом, как всегда, обнадеживает оптимизмом... Причем, обычно, в крайних вариантах оного.... :wink: :lol:
дарий
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