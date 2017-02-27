jump написав:За підсумками роботи металургійних підприємств у квітні 2020 року виробництво сталі скоротилось на 30,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 1,339 млн тонн, опустившись з 12-го на 15-е місце у рейтингу виробників сталі.
Как тут говорил один прошеный западенец,карантин производству и торговле с услугами не помеха,кто хочет тот работает. А оказывается есть ещё не только ощущения таксиста за рулём,но и такая вещь как статистика. Цены упали более чем на 20% на сталь,выплавка на 31%,это значит что год к году получим 55% по деньгам. Год назад уже всего навсего 800 мио у.е. экспорта приносила сталь,это что выходит,за апрель получим 440 мио?
Чуть больше половины???
Это тем кто вспоминает о курсе,скоро валютная выручка на МБ будет только от аграриев,сталь уже фсьо(((
вы слишком рано проецируете итоги апреля на целый год;) я открою Вам секрет Полишинеля, что для ряда предприятий карантин стал поводом для остановки, а не причиной? проблемы раньше начались
change_pm написав:Треба "ахметкових" на вила, власність перепродати західному капіталу.
1 Нагадати чим закінчилась тотальна посадка місцевої буржуазії на вила в 1917 році? 73 роки після цього манівцями блукали . а потім раділи ніжкам Буша.... 2 Нагадати як виконуються екологічні умови у представника західного капіталу Лакшмі-Міттал в Кривому розі? 3 Еволюційність поглядів у люмпенів проглядається комуністи внищували місцевих капіталістів...щоб самим почати будувати місцеві люмпени пропонують винищити місцевих капіталістів-щоб запросити чужих...
Обе крайности убоги по своей сути.
А конкретно с зеленой энергетикой сегодня нужно сделать следующее - уменьшить гарантированные объемы выкупа со 100% до 80%, и снизить тариф покупки гарантированным покупателем на 30-40%.
Таким образом на рынке оживится конкуренция, а окупаемость придет в соответствие с общемировыми бенчмарками.
Лоббисты, конечно, начнут петь свои заунывные об инвестиционных обязательствах Украины - мол, а какие же быть с ними? А так же, как и с социальнмыи обязательствами - по мере возможностей!
Абсолютно очевидно и ни у одного адекватного человека не вызовет сомнений, что инвесторы, внутренние и внешние, рассматривая бизнес-кейсы строительства мощностей ВИЭ, были в курсе коррупционной составляющей зеленого тарифа! Весьма нетрудно понять, что одна из самых бедных экономик мира не может платить самый высокий в мире тариф, еще и на условиях обязательств выкупа...
freeze написав:Никому не надо ? Совсем недорого, много земли в парковой зоне в центре города прямо на берегу моря, современный стадион, бассейн, гостиница, фитнесс-центр.
Стадион «Черноморец» не смогли продать даже после пятикратного снижения цены. Провалом закончилась 15 попытка продать стадион «Черноморец» в одесском парке Шевченко. Аукцион, организованный Фондом гарантирования вкладов физических лиц, должен был состояться 13 мая. Стартовую цену снизили по сравнению с прошлым разом в три раза — с 733 млн грн до 228 млн, а по сравнению с самой первой попыткой — в пять (с 1,1 млрд грн). Однако желающих приобрести этот актив по-прежнему нет.
Вже продали з 17-і спроби якійсь американській компанії вроді за 137 мільйонів гривень! Смішна ціна! Хоча не зрозуміло, що там дозволять робити! Якщо лише для спортивних змагань, то і ця сума в нинішніх реаліях космічна, бо треба буде утримувати і платити податок за землю, а доходів не передбачається! А місце дійсно суперове! Колись частенько бував на матчах «Чорноморця»... Пригадую як одесити грали з «Олімпіакосом» і програли 0:3... Голи забивали - Протасов і Литовченко! Колись ще при Союзі ходив на маленький затишний стадіон СКА, набереш рачків на Привозі і насолоджуєшся матчами другої ліги! Прям біля поля сидиш!
Grand Touring написав:смотрите как началось восстановление экономики. Не зря министр финансов на днях предупреждал "экономических оснований для дефолта нет". что значит отмена карантина!
Реальная ситуация чуть лучше, чем показана здесь - причина в майских праздниках (авансы начисляются за отработанные дни на момент выплат, соответственно, и часть налогов местных бюджетов "отложено"). Но в целом, конечно, ситуация аховая.
Быстрое восстановление экономики при выходе из карантина - это слепая иллюзия, которая растает уже в июне. Весь бизнес скован беспрецедентными кассовыми разрывами, а потребительские настроения по всем сегментам, кроме еды - на минимумах с 2014-го года.
С государственными финансами тоже не лучше из-за жесткой монетарной политики. Тут pesikot пел оды "независимому руководству НБУ", благодаря якобы мудрой политике которого расходы бюджета финансируются в полном объеме - ловко! На политической ветке при этом регулярно ругает Кабмин за срывы выплат - то индексированных пенсий, то надбавок медикам... При этом бюджетный дефицит невозможно профинансировать без количественного смягчения даже при условии получения всех денег программы stand by c МВФ до конца года - пофиг. Выгоднее создать дефицит ликвидности, кризис неплатежей и не инсайдам покататься на курсовых качельках. Когда ты ни от кого независим - почему бы и нет
Вот так вот и убивают экономику.Жесткая монетарная политика хороша,когда у вас все в порядке с ростом ВВП,в потребительских настроениях нет проблем,в такой ситуации и надо аккуратно таргетировать инфляцию,но чтобы и экономический рост не зажать.А когда бизнес и бюджет в оппе,клоуны, Ахметов и смолий вроде бы формально снижают ставку,но лишь для государства и банков,а денег в экономику по сути не дают.Дайте людям денег для работы и расходов.Ахметов вроде,по понятным причинам,никогда не против девала,но финансовые власти упёрлись в стабильность.Не надо печатать в масштабах доллара Зимбабве,но дайте в экономику крови и признайте реальный курс.Это курс,долговая политика и прочие показатели для роста экономики,а не наоборот.С такой стабильностью это будет кладбище.Могильная плита самая стабильная.