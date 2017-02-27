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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 тра, 2020 18:54
Береженого й Бог береже - не варто!
А дозвольте Вас запитати, Ви про депо в якій валюті роздумуєте?
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vovamuha007
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Додано: Нед 24 тра, 2020 18:58
vovamuha007 написав:
Береженого й Бог береже - не варто!
А дозвольте Вас запитати, Ви про депо в якій валюті роздумуєте?
гривня
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Nazarkino
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:01
goldfinger написав: zРадио написав: Grand Touring написав:
смотрите как началось восстановление экономики. Не зря министр финансов на днях предупреждал "экономических оснований для дефолта нет".
что значит отмена карантина!
Реальная ситуация чуть лучше, чем показана здесь - причина в майских праздниках (авансы начисляются за отработанные дни на момент выплат, соответственно, и часть налогов местных бюджетов "отложено"). Но в целом, конечно, ситуация аховая.
Быстрое восстановление экономики при выходе из карантина - это слепая иллюзия, которая растает уже в июне. Весь бизнес скован беспрецедентными кассовыми разрывами, а потребительские настроения по всем сегментам, кроме еды - на минимумах с 2014-го года.
С государственными финансами тоже не лучше из-за жесткой монетарной политики. Тут pesikot
пел оды "независимому руководству НБУ", благодаря якобы мудрой политике которого расходы бюджета финансируются в полном объеме - ловко! На политической ветке при этом регулярно ругает Кабмин за срывы выплат - то индексированных пенсий, то надбавок медикам... При этом бюджетный дефицит невозможно профинансировать без количественного смягчения даже при условии получения всех денег программы stand by c МВФ до конца года - пофиг. Выгоднее создать дефицит ликвидности, кризис неплатежей и не инсайдам покататься на курсовых качельках. Когда ты ни от кого независим - почему бы и нет
Вот так вот и убивают экономику.Жесткая монетарная политика хороша,когда у вас все в порядке с ростом ВВП,в потребительских настроениях нет проблем,в такой ситуации и надо аккуратно таргетировать инфляцию,но чтобы и экономический рост не зажать.А когда бизнес и бюджет в оппе,клоуны, Ахметов и смолий вроде бы формально снижают ставку,но лишь для государства и банков,а денег в экономику по сути не дают.Дайте людям денег для работы и расходов.Ахметов вроде,по понятным причинам,никогда не против девала,но финансовые власти упёрлись в стабильность.Не надо печатать в масштабах доллара Зимбабве,но дайте в экономику крови и признайте реальный курс.Это курс,долговая политика и прочие показатели для роста экономики,а не наоборот.С такой стабильностью это будет кладбище.Могильная плита самая стабильная.
Причем что характерно - кейсы уже много десятков лет "книжные" (я выше приводил в пример Великую депрессию и т.н. японскую болезнь).
Но и так далеко можно не ходить - дефляция 2012-го и падение роста ВВП до нуля в 2013-м...
Уверен, что в НБУ не дураки, а бизнесмены - все они понимают. Но при количественном смягчении ни на гривневых ОВГЗ, ни на валютных качельках не заработаешь. А так - сначала на одном "инструменте" профит, затем на втором...
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zРадио
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:03
zРадио написав:
С государственными финансами тоже не лучше из-за жесткой монетарной политики. Тут pesikot
пел оды "независимому руководству НБУ", благодаря якобы мудрой политике которого расходы бюджета финансируются в полном объеме - ловко!
Враньё, я такого не писал.
Я писал, что нет задержек в прохождении платежей.
Это ты приписал мне, что речь идёт о расходах бюджета.
Как "радуют" меня эти "топ-менеджеры", которые не знают, что такое платеж от фирмы к фирме идёт по несколько дней. Но явно хотят это узнать
zРадио написав:
На политической ветке при этом регулярно ругает Кабмин за срывы выплат - то индексированных пенсий, то надбавок медикам... При этом бюджетный дефицит невозможно профинансировать без количественного смягчения
даже при условии получения всех денег программы stand by c МВФ до конца года - пофиг.
То есть, буквально ты за печатание денег и за девальвацию.
ИЧСХ, кто критикует девальвацию 2014 года и те кто ратует за девальвацию 2020 года - одни и теже люди
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:06
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дарий
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:06
goldfinger написав:
С такой стабильностью это будет кладбище.Могильная плита самая стабильная.
Зато при Януковиче доллар был по восемь. И это всегда преподносилось, как достижение.
Я не припомню, чтобы на этой ветке так агитировали за девальвацию гривны
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:06
vovamuha007 написав:
Є в кого думки про розвиток подій на валютному ринку після вихідних? Швидше продовжиться зміцнення долара чи боковик?
Нарастающий шторм...
Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України"
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:10
Волк написав:Proofy
Да, курс 26 возможен. И такие обстоятельства могут сложиться. Коллега Orest хорошо описывал возможный фундамент еще в марте
Ну і де ті 26, які хтось так яскраво описував?! Описувати можна що завгодно, і навіть можна іноді вгадати, але стверджувати, що щось точно відбудеться, не може ніхто!
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Додано: Нед 24 тра, 2020 19:14
Ser Fil написав: vovamuha007 написав:
Є в кого думки про розвиток подій на валютному ринку після вихідних? Швидше продовжиться зміцнення долара чи боковик?
Нарастающий шторм...
Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України"
Слава Богу!!!
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