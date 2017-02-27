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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5512551355145515>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 348
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
14%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 348
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:54

  Nazarkino написав:народ,чи вартує на сьогодні ризикнути відкрити депо вище фонда,банк у першій десятці :?: :?: 8)


Береженого й Бог береже - не варто!
А дозвольте Вас запитати, Ви про депо в якій валюті роздумуєте?
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:58

  vovamuha007 написав:
  Nazarkino написав:народ,чи вартує на сьогодні ризикнути відкрити депо вище фонда,банк у першій десятці :?: :?: 8)


Береженого й Бог береже - не варто!
А дозвольте Вас запитати, Ви про депо в якій валюті роздумуєте?


гривня
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:01

  goldfinger написав:
  zРадио написав:
  Grand Touring написав:смотрите как началось восстановление экономики. Не зря министр финансов на днях предупреждал "экономических оснований для дефолта нет".
что значит отмена карантина!


Реальная ситуация чуть лучше, чем показана здесь - причина в майских праздниках (авансы начисляются за отработанные дни на момент выплат, соответственно, и часть налогов местных бюджетов "отложено"). Но в целом, конечно, ситуация аховая.

Быстрое восстановление экономики при выходе из карантина - это слепая иллюзия, которая растает уже в июне. Весь бизнес скован беспрецедентными кассовыми разрывами, а потребительские настроения по всем сегментам, кроме еды - на минимумах с 2014-го года.

С государственными финансами тоже не лучше из-за жесткой монетарной политики. Тут pesikot пел оды "независимому руководству НБУ", благодаря якобы мудрой политике которого расходы бюджета финансируются в полном объеме - ловко! На политической ветке при этом регулярно ругает Кабмин за срывы выплат - то индексированных пенсий, то надбавок медикам... При этом бюджетный дефицит невозможно профинансировать без количественного смягчения даже при условии получения всех денег программы stand by c МВФ до конца года - пофиг. Выгоднее создать дефицит ликвидности, кризис неплатежей и не инсайдам покататься на курсовых качельках. Когда ты ни от кого независим - почему бы и нет :mrgreen:

Вот так вот и убивают экономику.Жесткая монетарная политика хороша,когда у вас все в порядке с ростом ВВП,в потребительских настроениях нет проблем,в такой ситуации и надо аккуратно таргетировать инфляцию,но чтобы и экономический рост не зажать.А когда бизнес и бюджет в оппе,клоуны, Ахметов и смолий вроде бы формально снижают ставку,но лишь для государства и банков,а денег в экономику по сути не дают.Дайте людям денег для работы и расходов.Ахметов вроде,по понятным причинам,никогда не против девала,но финансовые власти упёрлись в стабильность.Не надо печатать в масштабах доллара Зимбабве,но дайте в экономику крови и признайте реальный курс.Это курс,долговая политика и прочие показатели для роста экономики,а не наоборот.С такой стабильностью это будет кладбище.Могильная плита самая стабильная.


Причем что характерно - кейсы уже много десятков лет "книжные" (я выше приводил в пример Великую депрессию и т.н. японскую болезнь).

Но и так далеко можно не ходить - дефляция 2012-го и падение роста ВВП до нуля в 2013-м...

Уверен, что в НБУ не дураки, а бизнесмены - все они понимают. Но при количественном смягчении ни на гривневых ОВГЗ, ни на валютных качельках не заработаешь. А так - сначала на одном "инструменте" профит, затем на втором...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:03

  zРадио написав:С государственными финансами тоже не лучше из-за жесткой монетарной политики. Тут pesikot пел оды "независимому руководству НБУ", благодаря якобы мудрой политике которого расходы бюджета финансируются в полном объеме - ловко!

Враньё, я такого не писал.
Я писал, что нет задержек в прохождении платежей.
Это ты приписал мне, что речь идёт о расходах бюджета.
Как "радуют" меня эти "топ-менеджеры", которые не знают, что такое платеж от фирмы к фирме идёт по несколько дней. Но явно хотят это узнать
  zРадио написав:На политической ветке при этом регулярно ругает Кабмин за срывы выплат - то индексированных пенсий, то надбавок медикам... При этом бюджетный дефицит невозможно профинансировать без количественного смягчения даже при условии получения всех денег программы stand by c МВФ до конца года - пофиг.

То есть, буквально ты за печатание денег и за девальвацию.

ИЧСХ, кто критикует девальвацию 2014 года и те кто ратует за девальвацию 2020 года - одни и теже люди :)
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/30/660033/ таки заметен след ОВГЗ.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:06

  goldfinger написав:С такой стабильностью это будет кладбище.Могильная плита самая стабильная.

Зато при Януковиче доллар был по восемь. И это всегда преподносилось, как достижение.

Я не припомню, чтобы на этой ветке так агитировали за девальвацию гривны
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:06

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  vovamuha007 написав:Є в кого думки про розвиток подій на валютному ринку після вихідних? Швидше продовжиться зміцнення долара чи боковик?

Нарастающий шторм... :idea:
Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України"
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:10

  Волк написав:Proofy
Да, курс 26 возможен. И такие обстоятельства могут сложиться. Коллега Orest хорошо описывал возможный фундамент еще в марте

Ну і де ті 26, які хтось так яскраво описував?! Описувати можна що завгодно, і навіть можна іноді вгадати, але стверджувати, що щось точно відбудеться, не може ніхто!
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:14

Ser Fil

Коты активизировались не с проста.... :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:14

  Ser Fil написав:
  vovamuha007 написав:Є в кого думки про розвиток подій на валютному ринку після вихідних? Швидше продовжиться зміцнення долара чи боковик?

Нарастающий шторм... :idea:
Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України"

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