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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5512551355145515

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 348
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
14%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 348
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:25

  reus написав:
  promyshlennik написав:Больше слушайте тех, кто лапшу вешает, что земля это не прибыльно, это прогар - бред нереальный

Наверное, одесский фермер повесился из-за сверхприбылей.
https://od.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... sja-fermer
В селе Шевченково Килийского района Одесской области фермер покончил жизнь самоубийством из-за засухи.

Засуха уничтожила треть урожая в Одесской области. Фермеры в отчаянии ждут помощи от чиновников. Кто возместит ущерб?

https://biz.liga.net/ekonomika/prodovol ... proishodit

Вже точно така історія і в Запорізькій області! Прибутки минулих періодів абсолютно не гарантують такі самі в майбутньому! Цей рік складний по багатьом причинам! Землеробство завжди було ризикованим бізнесом! Це не кафе, де поставив націнку і чекаєш клієнта, а не сподобається, то можеш закрити! У вирощування культур вкладаються великі кошти і завершення циклу це отримання урожаю, який при будь-якій технології все рівно багато в чому залежить від погодних умов! Фермери вкладали кредитні кошти, які потрібно повертати, люди совісні, розуміли, що їх будуть постійно пресувати через борги... Страхування і допомоги держави нуль: ось і лізуть в петлю! Більшість вкладала зароблені гроші в розвиток господарства і віддавати за безцінь за борги не планувала!
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:25

  pesikot написав:Враньё, я такого не писал.
Я писал, что нет задержек в прохождении платежей.
Это ты приписал мне, что речь идёт о расходах бюджета.
Как "радуют" меня эти "топ-менеджеры", которые не знают, что такое платеж от фирмы к фирме идёт по несколько дней. Но явно хотят это узнать


А еще в том комментарии я писал о беспрецедентных кассовых разрывах бизнеса. И это то, что уже происходит по факту! Нарезал цитат как ему нравится, и умничает - молодец песикот...

  pesikot написав:То есть, буквально ты за печатание денег и за девальвацию.


В США и Европе, раздающих сегодня "вертолетные деньги" (что намного больше моего предложения эмиссионного финансирования бюджетного дефицита) на половине рынков наблюдается дефляция, а не инфляция. Что предсказуемо в условиях обвала деловой активности и потребительского спроса. Там борются с тем, чему НБУ создает предпосылки!

Инфляции боятся только доморощенные экономисты, не понимающие природы денежной механики, а наслушавшиеся политических популистов о недопустимости роста цен. По факту же инфляция, умеренная и постоянная, стимулирует инвестиционный спрос, что способствует росту производства опережающими темпами, и результирует в увеличение покупательной способности.

  pesikot написав:ИЧСХ, кто критикует девальвацию 2014 года и те кто ратует за девальвацию 2020 года - одни и теже люди :)


Давай еще побольше артистизма :) Я выступаю за перманентное ослабление гривны на 5-7% в год, дабы не допускать трагедии, призошедшей в 2014-2015. Разницу понимаешь?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:31

  zРадио написав:Причем что характерно - кейсы уже много десятков лет "книжные" (я выше приводил в пример Великую депрессию и т.н. японскую болезнь).

Но и так далеко можно не ходить - дефляция 2012-го и падение роста ВВП до нуля в 2013-м...

Уверен, что в НБУ не дураки, а бизнесмены - все они понимают. Но при количественном смягчении ни на гривневых ОВГЗ, ни на валютных качельках не заработаешь. А так - сначала на одном "инструменте" профит, затем на втором...

Майдани проходять, Президенти мiняються а кровосiсi кровосiсять далi.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:31

  promyshlennik написав:
  reus написав:
  promyshlennik написав:Больше слушайте тех, кто лапшу вешает, что земля это не прибыльно, это прогар - бред нереальный

Наверное, одесский фермер повесился из-за сверхприбылей.
https://od.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... sja-fermer
В селе Шевченково Килийского района Одесской области фермер покончил жизнь самоубийством из-за засухи.

Засуха уничтожила треть урожая в Одесской области. Фермеры в отчаянии ждут помощи от чиновников. Кто возместит ущерб?

https://biz.liga.net/ekonomika/prodovol ... proishodit

Всякое бывает. Значит не тем засадил может. Это же юг Одесской области. И не факт, что его из-за урожая... То что пишут - это палка на двое

Про сівозміни, я так розумію, нічого не чули?! Це така річ, яка планується на роки вперед! Чи ви п`ять років підряд соняшник на одному полі сієте?! І засуха така річ, що не дає ніякій культурі рости, бо вологи немає зовсім, все просто вигорає! Про таке теж не чули?!
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