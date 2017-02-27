Вже точно така історія і в Запорізькій області! Прибутки минулих періодів абсолютно не гарантують такі самі в майбутньому! Цей рік складний по багатьом причинам! Землеробство завжди було ризикованим бізнесом! Це не кафе, де поставив націнку і чекаєш клієнта, а не сподобається, то можеш закрити! У вирощування культур вкладаються великі кошти і завершення циклу це отримання урожаю, який при будь-якій технології все рівно багато в чому залежить від погодних умов! Фермери вкладали кредитні кошти, які потрібно повертати, люди совісні, розуміли, що їх будуть постійно пресувати через борги... Страхування і допомоги держави нуль: ось і лізуть в петлю! Більшість вкладала зароблені гроші в розвиток господарства і віддавати за безцінь за борги не планувала!
pesikot написав:Враньё, я такого не писал. Я писал, что нет задержек в прохождении платежей. Это ты приписал мне, что речь идёт о расходах бюджета. Как "радуют" меня эти "топ-менеджеры", которые не знают, что такое платеж от фирмы к фирме идёт по несколько дней. Но явно хотят это узнать
А еще в том комментарии я писал о беспрецедентных кассовых разрывах бизнеса. И это то, что уже происходит по факту! Нарезал цитат как ему нравится, и умничает - молодец песикот...
pesikot написав:То есть, буквально ты за печатание денег и за девальвацию.
В США и Европе, раздающих сегодня "вертолетные деньги" (что намного больше моего предложения эмиссионного финансирования бюджетного дефицита) на половине рынков наблюдается дефляция, а не инфляция. Что предсказуемо в условиях обвала деловой активности и потребительского спроса. Там борются с тем, чему НБУ создает предпосылки!
Инфляции боятся только доморощенные экономисты, не понимающие природы денежной механики, а наслушавшиеся политических популистов о недопустимости роста цен. По факту же инфляция, умеренная и постоянная, стимулирует инвестиционный спрос, что способствует росту производства опережающими темпами, и результирует в увеличение покупательной способности.
pesikot написав:ИЧСХ, кто критикует девальвацию 2014 года и те кто ратует за девальвацию 2020 года - одни и теже люди
Давай еще побольше артистизма Я выступаю за перманентное ослабление гривны на 5-7% в год, дабы не допускать трагедии, призошедшей в 2014-2015. Разницу понимаешь?
zРадио написав:Причем что характерно - кейсы уже много десятков лет "книжные" (я выше приводил в пример Великую депрессию и т.н. японскую болезнь).
Но и так далеко можно не ходить - дефляция 2012-го и падение роста ВВП до нуля в 2013-м...
Уверен, что в НБУ не дураки, а бизнесмены - все они понимают. Но при количественном смягчении ни на гривневых ОВГЗ, ни на валютных качельках не заработаешь. А так - сначала на одном "инструменте" профит, затем на втором...
Майдани проходять, Президенти мiняються а кровосiсi кровосiсять далi.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Всякое бывает. Значит не тем засадил может. Это же юг Одесской области. И не факт, что его из-за урожая... То что пишут - это палка на двое
Про сівозміни, я так розумію, нічого не чули?! Це така річ, яка планується на роки вперед! Чи ви п`ять років підряд соняшник на одному полі сієте?! І засуха така річ, що не дає ніякій культурі рости, бо вологи немає зовсім, все просто вигорає! Про таке теж не чули?!