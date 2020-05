Додано: Нед 24 тра, 2020 19:31

zРадио написав: Причем что характерно - кейсы уже много десятков лет "книжные" (я выше приводил в пример Великую депрессию и т.н. японскую болезнь).



Но и так далеко можно не ходить - дефляция 2012-го и падение роста ВВП до нуля в 2013-м...



