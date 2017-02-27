Вже точно така історія і в Запорізькій області! Прибутки минулих періодів абсолютно не гарантують такі самі в майбутньому! Цей рік складний по багатьом причинам! Землеробство завжди було ризикованим бізнесом! Це не кафе, де поставив націнку і чекаєш клієнта, а не сподобається, то можеш закрити! У вирощування культур вкладаються великі кошти і завершення циклу це отримання урожаю, який при будь-якій технології все рівно багато в чому залежить від погодних умов! Фермери вкладали кредитні кошти, які потрібно повертати, люди совісні, розуміли, що їх будуть постійно пресувати через борги... Страхування і допомоги держави нуль: ось і лізуть в петлю! Більшість вкладала зароблені гроші в розвиток господарства і віддавати за безцінь за борги не планувала!
pesikot написав:Враньё, я такого не писал. Я писал, что нет задержек в прохождении платежей. Это ты приписал мне, что речь идёт о расходах бюджета. Как "радуют" меня эти "топ-менеджеры", которые не знают, что такое платеж от фирмы к фирме идёт по несколько дней. Но явно хотят это узнать
А еще в том комментарии я писал о беспрецедентных кассовых разрывах бизнеса. И это то, что уже происходит по факту! Нарезал цитат как ему нравится, и умничает - молодец песикот...
pesikot написав:То есть, буквально ты за печатание денег и за девальвацию.
В США и Европе, раздающих сегодня "вертолетные деньги" (что намного больше моего предложения эмиссионного финансирования бюджетного дефицита) на половине рынков наблюдается дефляция, а не инфляция. Что предсказуемо в условиях обвала деловой активности и потребительского спроса. Там борются с тем, чему НБУ создает предпосылки!
Инфляции боятся только доморощенные экономисты, не понимающие природы денежной механики, а наслушавшиеся политических популистов о недопустимости роста цен. По факту же инфляция, умеренная и постоянная, стимулирует инвестиционный спрос, что способствует росту производства опережающими темпами, и результирует в увеличение покупательной способности.
pesikot написав:ИЧСХ, кто критикует девальвацию 2014 года и те кто ратует за девальвацию 2020 года - одни и теже люди
Давай еще побольше артистизма Я выступаю за перманентное ослабление гривны на 5-7% в год, дабы не допускать трагедии, призошедшей в 2014-2015. Разницу понимаешь?
zРадио написав:Причем что характерно - кейсы уже много десятков лет "книжные" (я выше приводил в пример Великую депрессию и т.н. японскую болезнь).
Но и так далеко можно не ходить - дефляция 2012-го и падение роста ВВП до нуля в 2013-м...
Уверен, что в НБУ не дураки, а бизнесмены - все они понимают. Но при количественном смягчении ни на гривневых ОВГЗ, ни на валютных качельках не заработаешь. А так - сначала на одном "инструменте" профит, затем на втором...
Майдани проходять, Президенти мiняються а кровосiсi кровосiсять далi.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Всякое бывает. Значит не тем засадил может. Это же юг Одесской области. И не факт, что его из-за урожая... То что пишут - это палка на двое
Про сівозміни, я так розумію, нічого не чули?! Це така річ, яка планується на роки вперед! Чи ви п`ять років підряд соняшник на одному полі сієте?! І засуха така річ, що не дає ніякій культурі рости, бо вологи немає зовсім, все просто вигорає! Про таке теж не чули?!
Electron написав:При курсе 29,5 вы будете ожидать дальнейшей девальвации или перейдете в гривну?
я давно перешёл в разные корзины. 1. ком. недвига.- 65% в аренду за грн. с пересмотром аренды каждые пол года 2. дол. - 25% - на всякий случай 3. грн. - 10% - кредитки.
и всё путём. как раньше говорили - держите в трёх валютах грн, дол, евро. я немного по другому, но смысл то же. хватает теперь и на ежедневное пЯроженное))
Комерційна нерухомість з переглядом ціни раз в півроку?! І шо нині орендарі чекають поки пройдуть ваші півроку чи вже вам «прощавай» сказали?! Зайшов після карантину в один Будинок меблів, так там половина точок не відчинилася і це при тому, що власники торгового центру оренду знизили вдвічі! Відвідувачів на величезний торговий центр, ну чоловік з 20-25...
pesikot написав:Враньё, я такого не писал. Я писал, что нет задержек в прохождении платежей. Это ты приписал мне, что речь идёт о расходах бюджета. Как "радуют" меня эти "топ-менеджеры", которые не знают, что такое платеж от фирмы к фирме идёт по несколько дней. Но явно хотят это узнать
А еще в том комментарии я писал о беспрецедентных кассовых разрывах бизнеса. И это то, что уже происходит по факту! Нарезал цитат как ему нравится, и умничает - молодец песикот...
Ты напрямую меня обвинял в том, что я не говорил. Не вертись, "топ-менеджер" и не используй те термины, в которых ты ничего не понимаешь
zРадио написав:
pesikot написав:То есть, буквально ты за печатание денег и за девальвацию.
В США и Европе, раздающих сегодня "вертолетные деньги" (что намного больше моего предложения эмиссионного финансирования бюджетного дефицита) на половине рынков наблюдается дефляция, а не инфляция. Что предсказуемо в условиях обвала деловой активности и потребительского спроса. Там борются с тем, чему НБУ создает предпосылки!
Инфляции боятся только доморощенные экономисты, не понимающие природы денежной механики, а наслушавшиеся политических популистов о недопустимости роста цен. По факту же инфляция, умеренная и постоянная, стимулирует инвестиционный спрос, что способствует росту производства опережающими темпами, и результирует в увеличение покупательной способности.
Молодец, слова в предложения умеешь складывать У тебя инфляция уже во благо. Кроме периода 2014-2019 гг. Тогда ты критиковал инфляцию.
zРадио написав:
pesikot написав:ИЧСХ, кто критикует девальвацию 2014 года и те кто ратует за девальвацию 2020 года - одни и теже люди
Давай еще побольше артистизма Я выступаю за перманентное ослабление гривны на 5-7% в год, дабы не допускать трагедии, призошедшей в 2014-2015. Разницу понимаешь?
Трагедия была из-за девальвации ? Или потому что, толпа орков начала захват Украины
Топ-менеджер, ты пропустил такую "весёлую" тему, как кризис платежей. Кстати, поинтересуйся темой. А то привыкли вы, "топ-менеджеры", что платежи ходят по 2-3 часа между счетами фирм в различных банков. Если ты хочешь её вернуть, то топи за смену руководства НБУ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Вкладчик1234 написав:В интернетах пишут, что в частности Одесса (может и другие "курорты") уже строит очень далеко идущие планы по "отбитию потерь" за счёт летнего отдыха (и отдыхающих). Якобы "никуда не денутся с подводной лодки "Украина". Турции и Египты ведь закрыты.
народ не в курсе что в 70 км есть сергеевка где цены вдвое ниже одесских, и за Сергеевкой есть места но там уже совсем без цивилизации. Все кому я показывал Дерибасовскую были разочарованы, кроме кафе там ничего нет, улица-столовая.
А що повинно бути на Дерибасівській?! А морвокзал, Потьомкінську лєстніцу, оперний, набєрєжну від міськради з чудовими видами на старі готелі і на море ви не захотіли показати?! Той же Привоз...
Как тут говорил один прошеный западенец,карантин производству и торговле с услугами не помеха,кто хочет тот работает. А оказывается есть ещё не только ощущения таксиста за рулём,но и такая вещь как статистика. Цены упали более чем на 20% на сталь,выплавка на 31%,это значит что год к году получим 55% по деньгам. Год назад уже всего навсего 800 мио у.е. экспорта приносила сталь,это что выходит,за апрель получим 440 мио?
Чуть больше половины???
Это тем кто вспоминает о курсе,скоро валютная выручка на МБ будет только от аграриев,сталь уже фсьо((([/quote]
Уважаемый "Сомик " Здравствуйте . Я поставил Вам плюс , но не согласен ,про" прошенного западенца ".
Он очень занят и очень прагматичен в своих суждениях ! Я очень прислушиваюсь к его мнению .
BIGor написав:В интернетах пишут, что в частности Одесса (может и другие "курорты") уже строит очень далеко идущие планы по "отбитию потерь" за счёт летнего отдыха (и отдыхающих). Якобы "никуда не денутся с подводной лодки "Украина". Турции и Египты ведь закрыты.
Наверно будет как с фермерами с огурцами по 40 грн, и помидорами по 50-70грн с самовывозом
Жд и автобусные перевозки закрыты, как будут туристы добиратся?
выгляньте с балкона, и постарайтесь вспомнить, сколько машин было припарковано у вас во дворе в 90-е годы Сегодня практически любая семья спокойно доберётся до условного Скадовска, папиного "Ланоса" или даже дедушкиной "шестёрки" для этого совершенно достаточно.
По сравнению с 1917 то количество автомобилей выросло, Вы правы, но в Киеве около 350 авто на 1000 человек, в регионах около 150 на 1000 человек (источник: http://autoconsulting.ua/article.php?sid=35442). Значит то что Вы написали - вранье не подтвержденное фактами.[/quote] Ну це у нього звичайна практика! Він авто бачить на заправці, де працює! Там їх за день дійсно більше ніж було на заправці в 90-х роках! Бо тоді був дефіцит бензину!