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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 тра, 2020 20:31
budivelnik написав: change_pm написав:
Треба "ахметкових" на вила, власність перепродати західному капіталу.
1 Нагадати чим закінчилась тотальна посадка місцевої буржуазії на вила в 1917 році?
73 роки після цього манівцями блукали . а потім раділи ніжкам Буша....
2 Нагадати як виконуються екологічні умови у представника західного капіталу Лакшмі-Міттал в Кривому розі?
3 Еволюційність поглядів у люмпенів проглядається
комуністи внищували місцевих капіталістів...щоб самим почати будувати
місцеві люмпени пропонують винищити місцевих капіталістів-щоб запросити чужих...
Вор должен сидеть в тюрьме.
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