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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5513551455155516

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 348
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
14%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 348
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:31

  budivelnik написав:
  change_pm написав:Треба "ахметкових" на вила, власність перепродати західному капіталу.
1 Нагадати чим закінчилась тотальна посадка місцевої буржуазії на вила в 1917 році?
73 роки після цього манівцями блукали . а потім раділи ніжкам Буша....
2 Нагадати як виконуються екологічні умови у представника західного капіталу Лакшмі-Міттал в Кривому розі?
3 Еволюційність поглядів у люмпенів проглядається
комуністи внищували місцевих капіталістів...щоб самим почати будувати
місцеві люмпени пропонують винищити місцевих капіталістів-щоб запросити чужих...

Вор должен сидеть в тюрьме.
rollo
 
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