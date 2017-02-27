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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5513551455155516

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 348
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
14%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 348
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:31

  budivelnik написав:
  change_pm написав:Треба "ахметкових" на вила, власність перепродати західному капіталу.
1 Нагадати чим закінчилась тотальна посадка місцевої буржуазії на вила в 1917 році?
73 роки після цього манівцями блукали . а потім раділи ніжкам Буша....
2 Нагадати як виконуються екологічні умови у представника західного капіталу Лакшмі-Міттал в Кривому розі?
3 Еволюційність поглядів у люмпенів проглядається
комуністи внищували місцевих капіталістів...щоб самим почати будувати
місцеві люмпени пропонують винищити місцевих капіталістів-щоб запросити чужих...

Вор должен сидеть в тюрьме.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Классика! :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В понедельник в Штатах выходной - день памяти, будет время поразмыслить...
дарий
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  pesikot написав:Ты напрямую меня обвинял в том, что я не говорил.
Не вертись, "топ-менеджер" и не используй те термины, в которых ты ничего не понимаешь


Не льсти себе, не обвинял я тебя ни в чем, кроме популизма - ты просто другим не занимаешься :mrgreen: Я высмеял твое определение руководства НБУ как "по-настоящему независимого".

  pesikot написав:Молодец, слова в предложения умеешь складывать
У тебя инфляция уже во благо. Кроме периода 2014-2019 гг. Тогда ты критиковал инфляцию.


Потому что "хорошая" инфляция для меня - невысокая и постоянная, а резкая и галопирующая - "плохая".


  pesikot написав:Трагедия была из-за девальвации ? Или потому что, толпа орков начала захват Украины


И потому, что толпа орков начала захват Украины, и потому что толпа воров дорвалась на печатного станка. Используй последние эмиссию в стабилизационных, а не валютно-спекулятивных целях, девальвация была бы остановлена на максимальной отметке в 12 грн за доллар (расчеты приводил десятки раз).

  pesikot написав:Топ-менеджер, ты пропустил такую "весёлую" тему, как кризис платежей.
Кстати, поинтересуйся темой. А то привыкли вы, "топ-менеджеры", что платежи ходят по 2-3 часа между счетами фирм в различных банков.
Если ты хочешь её вернуть, то топи за смену руководства НБУ


Ты прав, меня фантомные боли бухгалтеров не особенно парят. А вот на манипуляции - аллергия :!: Ускорение транзакций - это результат развития цифровой инфраструктуры банковской системы, а не заслуга конкретных руководителей НБУ
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зрадио сцепился с Песикотом! Приятно в воскресенье слегка развлечься... Плюс обоим.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:57

  дарий написав:В понедельник в Штатах выходной - день памяти, будет время поразмыслить...

Дарій, йди туди, де лібо тебе чекає, тобто до себе .
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 22:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:.А когда бизнес и бюджет в оппе,клоуны, Ахметов и смолий вроде бы формально снижают ставку,но лишь для государства и банков,а денег в экономику по сути не дают.
низкая ставка вымывает деньги с экономики, депозиты под низкий % не всем интересны.
vitaliian
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