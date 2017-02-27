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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 тра, 2020 20:31
budivelnik написав: change_pm написав:
Треба "ахметкових" на вила, власність перепродати західному капіталу.
1 Нагадати чим закінчилась тотальна посадка місцевої буржуазії на вила в 1917 році?
73 роки після цього манівцями блукали . а потім раділи ніжкам Буша....
2 Нагадати як виконуються екологічні умови у представника західного капіталу Лакшмі-Міттал в Кривому розі?
3 Еволюційність поглядів у люмпенів проглядається
комуністи внищували місцевих капіталістів...щоб самим почати будувати
місцеві люмпени пропонують винищити місцевих капіталістів-щоб запросити чужих...
Вор должен сидеть в тюрьме.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:17
В понедельник в Штатах выходной - день памяти, будет время поразмыслить...
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:28
pesikot написав:
Ты напрямую меня обвинял в том, что я не говорил.
Не вертись, "топ-менеджер" и не используй те термины, в которых ты ничего не понимаешь
Не льсти себе, не обвинял я тебя ни в чем, кроме популизма - ты просто другим не занимаешься
Я высмеял твое определение руководства НБУ как "по-настоящему независимого".
pesikot написав:
Молодец, слова в предложения умеешь складывать
У тебя инфляция уже во благо. Кроме периода 2014-2019 гг. Тогда ты критиковал инфляцию.
Потому что "хорошая" инфляция для меня - невысокая и постоянная, а резкая и галопирующая - "плохая".
pesikot написав:
Трагедия была из-за девальвации ? Или потому что, толпа орков начала захват Украины
И потому, что толпа орков начала захват Украины, и потому что толпа воров дорвалась на печатного станка. Используй последние эмиссию в стабилизационных, а не валютно-спекулятивных целях, девальвация была бы остановлена на максимальной отметке в 12 грн за доллар (расчеты приводил десятки раз).
pesikot написав:
Топ-менеджер, ты пропустил такую "весёлую" тему, как кризис платежей.
Кстати, поинтересуйся темой. А то привыкли вы, "топ-менеджеры", что платежи ходят по 2-3 часа между счетами фирм в различных банков.
Если ты хочешь её вернуть, то топи за смену руководства НБУ
Ты прав, меня фантомные боли бухгалтеров не особенно парят. А вот на манипуляции - аллергия
Ускорение транзакций - это результат развития цифровой инфраструктуры банковской системы, а не заслуга конкретных руководителей НБУ
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:36
Зрадио сцепился с Песикотом! Приятно в воскресенье слегка развлечься... Плюс обоим.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 21:57
дарий написав:
В понедельник в Штатах выходной - день памяти, будет время поразмыслить...
Дарій, йди туди, де лібо тебе чекає, тобто до себе .
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Додано: Нед 24 тра, 2020 22:18
goldfinger написав:
.А когда бизнес и бюджет в оппе,клоуны, Ахметов и смолий вроде бы формально снижают ставку,но лишь для государства и банков,а денег в экономику по сути не дают.
низкая ставка вымывает деньги с экономики, депозиты под низкий % не всем интересны.
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