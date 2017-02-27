change_pm написав:Треба "ахметкових" на вила, власність перепродати західному капіталу.
1 Нагадати чим закінчилась тотальна посадка місцевої буржуазії на вила в 1917 році? 73 роки після цього манівцями блукали . а потім раділи ніжкам Буша.... 2 Нагадати як виконуються екологічні умови у представника західного капіталу Лакшмі-Міттал в Кривому розі? 3 Еволюційність поглядів у люмпенів проглядається комуністи внищували місцевих капіталістів...щоб самим почати будувати місцеві люмпени пропонують винищити місцевих капіталістів-щоб запросити чужих...
vovamuha007 написав:[b] Представьте-вы проиводитель -ну например фермер.Имеете бизнес-план при курсе 27,чистая рентабельность 15%. Купили солярку,семена ,гербициды,трактор,засеяли,обработали ,собрали урожай.Но при продаже вам считают по курсу 24.И в в ...опе. Вариант 2-вы деповкладчик на столбиках.Положили гривну на депо при курсе 27,сняли при курсе 24 + 15%.Вы в шоколаде. Но страна то все равно в ...опе
я навiть бiльше скажу, закладати в бюджет та прогноз НБУ середньозважений один курс, а в результатi мати iнший, завал економiки, i за абсолютно нiхто не несе вiдповальностi... навiть у вiдставку не йдуть ... ссуть в очi ...
Можно посмотреть вообще с другого ракурса. К примеру, у соседей западней при планировании бюджета вообще не закладывается курс какой-либо валюты. Просто используется своя валюта и только. Хоть чехи, хоть мадьяры...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
zРадио написав:В США и Европе, раздающих сегодня "вертолетные деньги" (что намного больше моего предложения эмиссионного финансирования бюджетного дефицита) на половине рынков наблюдается дефляция, а не инфляция. Что предсказуемо в условиях обвала деловой активности и потребительского спроса. Там борются с тем, чему НБУ создает предпосылки!
Инфляции боятся только доморощенные экономисты, не понимающие природы денежной механики, а наслушавшиеся политических популистов о недопустимости роста цен. По факту же инфляция, умеренная и постоянная, стимулирует инвестиционный спрос, что способствует росту производства опережающими темпами, и результирует в увеличение покупательной способности.