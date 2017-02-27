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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5514551555165517>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 348
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
14%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 348
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:31

  budivelnik написав:
  change_pm написав:Треба "ахметкових" на вила, власність перепродати західному капіталу.
1 Нагадати чим закінчилась тотальна посадка місцевої буржуазії на вила в 1917 році?
73 роки після цього манівцями блукали . а потім раділи ніжкам Буша....
2 Нагадати як виконуються екологічні умови у представника західного капіталу Лакшмі-Міттал в Кривому розі?
3 Еволюційність поглядів у люмпенів проглядається
комуністи внищували місцевих капіталістів...щоб самим почати будувати
місцеві люмпени пропонують винищити місцевих капіталістів-щоб запросити чужих...

Вор должен сидеть в тюрьме.
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В понедельник в Штатах выходной - день памяти, будет время поразмыслить...
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 22:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:.А когда бизнес и бюджет в оппе,клоуны, Ахметов и смолий вроде бы формально снижают ставку,но лишь для государства и банков,а денег в экономику по сути не дают.
низкая ставка вымывает деньги с экономики, депозиты под низкий % не всем интересны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 22:49

  flyman написав:
  heineken написав:
  vovamuha007 написав:[b]
Представьте-вы проиводитель -ну например фермер.Имеете бизнес-план при курсе 27,чистая рентабельность 15%. Купили солярку,семена ,гербициды,трактор,засеяли,обработали ,собрали урожай.Но при продаже вам считают по курсу 24.И в в ...опе.
Вариант 2-вы деповкладчик на столбиках.Положили гривну на депо при курсе 27,сняли при курсе 24 + 15%.Вы в шоколаде.
Но страна то все равно в ...опе :twisted:

я навiть бiльше скажу, закладати в бюджет та прогноз НБУ середньозважений один курс,
а в результатi мати iнший, завал економiки, i за абсолютно нiхто не несе вiдповальностi... навiть у вiдставку не йдуть ... ссуть в очi ...

Можно посмотреть вообще с другого ракурса. К примеру, у соседей западней при планировании бюджета вообще не закладывается курс какой-либо валюты. Просто используется своя валюта и только. Хоть чехи, хоть мадьяры...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 02:04

  zРадио написав:В США и Европе, раздающих сегодня "вертолетные деньги" (что намного больше моего предложения эмиссионного финансирования бюджетного дефицита) на половине рынков наблюдается дефляция, а не инфляция. Что предсказуемо в условиях обвала деловой активности и потребительского спроса. Там борются с тем, чему НБУ создает предпосылки!

Инфляции боятся только доморощенные экономисты, не понимающие природы денежной механики, а наслушавшиеся политических популистов о недопустимости роста цен. По факту же инфляция, умеренная и постоянная, стимулирует инвестиционный спрос, что способствует росту производства опережающими темпами, и результирует в увеличение покупательной способности.

ріст боргів + дефляція = шлях до банкротств :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:15

Что-т за выходные припали.
НИЧЕГО, СЕГОДНЯ ВАС ВЗБОДРЯД :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:39

Утренние курсы 9-25:

Харьков 26.86 - 26.90, диапазон цен наличного доллара, покупка-продажа:
26.85..26.86 - 26.90..26.92 (ПОВ, опт)

Сумы 26.80 - 26.95
Полтава 26.80 - 26.95
  сірий написав:Что-т за выходные припали.
Это так, в субботу доллар стоил немного дороже, чем вчера.
Наличный курс доллара вчера: Харьков 26.85 - 26.90, Сумы 26.85 - 26.95.
В Полтаве в субботу: 26.85 - 26.98

Изменение наличного курса доллара за неделю, 4 недели:
Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:53

а на міняйлі знову панує пропозиція...виходить, що будемо бовтатись в боковику з тенденцією до ревальвації гривні :?
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:08

  vitaliian написав:
  goldfinger написав:.А когда бизнес и бюджет в оппе,клоуны, Ахметов и смолий вроде бы формально снижают ставку,но лишь для государства и банков,а денег в экономику по сути не дают.
низкая ставка вымывает деньги с экономики, депозиты под низкий % не всем интересны.

Драйвер экономического роста не депозит,не процентный рантье,а доступный кредит с низкой ставкой для бизнеса и потребления.Но у этого государства о возможностях развития и роста голова не болит.
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