Додано: Пон 25 тра, 2020 10:26

Что бы не говорил председатель Нацбанка Яков Смолий о своих намерениях возглавлять главный банк страны до 2025 года, в это на финансовом рынке мало кто верит.



Среди банкиров ходят упорные слухи, что до конца года главу НБУ поменяют. Причем якобы этот момент уже согласован с МВФ.



Называется сразу несколько кандидатур на замену Смолия.



Кандидаты на главного банкира



Как сообщили источники "Страны" среди банкиров сейчас рассматривается несколько кандидатур на должность главы НБУ.



1. Роман Жуковский. Начинал карьеру в "Укрсоцбанке" после чего долгое время трудился на госслужбе (от Минэкономики до Администрации президента), а после занял место заместителя исполнительного директора от Украины в Мировом банке. В марте назывался претендентом на пост министра экономики, но, как говорят, что отказался. Считается грамотным специалистом, равноудаленных от разных групп влияния.



2. Кирилл Шевченко. Председатель правления "Укргазбанка". Говорят, что у него неплохие связи в Офисе президента. Ими, в том числе, объясняют назначения в госбанки двух его зампредов по Укргазбанку: Евгений Мецгер стал председателем Укрэксимбанка, а Геннадия Хелемского считают наиболее вероятным новым председателем Ощадбанка (может сменить там Андрея Пышного после завершения конкурса). Слабым местом Шевченко считается его работа в Терра-банке. Небольшая структура, которая была прикрыта НБУ. Его учредителями были экс-министр финансов времен Януковича Колобов и погибший в субботу при странных обстоятельствах нардеп Валерий Давиденко.



3. Сергей Тигипко. Владелец финансово-промышленной группы, в которую входит в том числе банк (ТАСкомбанк) и финансовая компания (работает под брендом "Кредит-Маркет"). Имеет неплохой контакт с Зеленским. В начале этого года рассматривался в качестве сменщика Гончарука на посту премьера, но, по итогу, им так и не был назначен.



Уже был председателем Национального банка в 2002-2004 году. Уже после Майдана смог стать одним из наиболее близких друзей-банкиров Валерии Гонтаревой во время банкопада в 2014-2016 годы. Через ТАСкомбанк реализовывалась значительная часть активов рухнувших банков. Как говорят источники в его окружении, хочет создать крупный системный банк, для чего ТАСкомбанку необходимо слияние с другим крупным финучреждением.



4. Арсений Яценюк. Экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" с начала года резко нарастил свою медийную активность. Как уже писала "Страна", ходили слухи, что он претендует на должность главы НБУ. Однако эта идея, мягко говоря, оказалась не очень популярной в народе. И точно не пошла бы на пользу рейтингу Зеленского. Поэтому сейчас слухи уже ходят не столь активно. Тем более, что Яценюк и его окружение, как говорят банкиры, продвигают новую кандидатуру на пост главы НБУ. А именно - Елену Щербакову.



5. Елена Щербакова. Член Совета НБУ и советник председателя Ощадбанка, близкого соратника Яценюка Андрея Пышного. Она сразу после института пришла работать в Национальный банк и протрудилась в нем более 20 лет с перерывом: на два года уходила на пост заместителя председателя правления банка "Финансы и Кредит", но вернулась в НБУ, где дослужилась до директора генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка и члена правления. Была вынуждена уйти из НБУ в 2014 году после прихода Гонтаревой. Причем, как говорят, тяжело переживала этот момент.



Именно эту кандидатуру, как говорят, сейчас активно продвигают в Международном валютном фонде Яценюк и Ко.



Когда поменяют руководство Нацбанка



Один из ключевых вопросов - когда может состояться смена председателя Нацбанка? Если не будет никаких внутренних инцидентов или пертурбаций, то раньше осени 2020 года это не произойдет. Идеальным считается момент - после получения Украиной второго транша (на первый рассчитывают в начале июня) по новому соглашению с МВФ.



Ожидается, что смену председателя НБУ постараются провернуть мирно - будут договариваться с Яковом Смолием, чтобы он ушел самостоятельно.



При этом, вместе со Смолием уйдет и его команда включая первого зампреда НБУ Екатерину Рожкову. Как говорят источники "Страны" в Нацбанке, для Рожковой это будет весьма неприятной историей, так как она сама метила на место Смолия. Однако сейчас ее кандидатура не рассматривается в числе наиболее вероятных.

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