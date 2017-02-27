Вітаю zzzzzz.
Я от не розумію, чому всі подають однобоку інформацію з цього питання?
Було ще в пятницю повернення попереднього рефінансування на 1,133 млрд. грн. Так що додали всього нічого 327 млн. грн.
Отакої...
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:05
Вітаю zzzzzz.
Я от не розумію, чому всі подають однобоку інформацію з цього питання?
Було ще в пятницю повернення попереднього рефінансування на 1,133 млрд. грн. Так що додали всього нічого 327 млн. грн.
Отакої...
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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