Додано: Пон 25 тра, 2020 12:36

vovamuha007 написав: а на міняйлі знову панує пропозиція...виходить, що будемо бовтатись в боковику з тенденцією до ревальвації гривні а на міняйлі знову панує пропозиція...виходить, що будемо бовтатись в боковику з тенденцією до ревальвації гривні

Настроения это одно,а вот перспективы не радуют.Как правило толпа всегда не права.В апреле вылетела в трубу выручка от стали,заканчивается маркетинговый год у аграриев,толком уже всё продали,новый урожай будет в июле,деньги за новый урожай в августе,урожай это уже точно будет примерно на 20% хуже чем в прошлом году,цены на кукурузу,пшеницу и пр. солидно упали в долларе.Короче провал по валютной выручке гарантирован,вопрос только в глубине этого падения.А вот спрос уже поднимает голову,стоит выглянуть например на дорогу и глянуть сколько авто едет на импортном топливе,причём производства не запорожского завода коммунар,а за которые надо отдавать валюту.Карантин ослабевает,экспорт вниз,импорт в гору.Денег в экономике больше и больше,ВВП падает,посылаем главного союзника США(дядя Сэм),пытаемся сделать всё,чтобы не получить даже крохи от МВФ по борьбе с коранавирусом.Кто-то целенаправленно валит экономику,но она пока жива,не благодаря власти,а вопреки,можно сказать благодаря нищете крестьян,которых упорно хотят сделать крипаками безвыездными.Ком проблем сбивается в кучу,но пока ещё не покотился с горы.Никаких 28-29-30 не будет,будет ракета обычная,возможна первая остановка на 40,потом заскок через 50 на панике,дальше будет видно.А пока лепота,Вовыквасовы сдают свою пятёрку и стонут,неужели доллару ничего не угрожает и всё что о нём плохое говорили это чистая и манипулятивная пропаганда??Короче ДумайТТТТТЕЕЕЕ