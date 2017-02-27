Вітаю zzzzzz.
Я от не розумію, чому всі подають однобоку інформацію з цього питання?
Було ще в пʼятницю повернення попереднього рефінансування на 1,133 млрд. грн. Так що додали всього нічого 327 млн. грн.
Отакої...
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:05
Вітаю zzzzzz.
Я от не розумію, чому всі подають однобоку інформацію з цього питання?
Було ще в пʼятницю повернення попереднього рефінансування на 1,133 млрд. грн. Так що додали всього нічого 327 млн. грн.
Отакої...
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 25 тра, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:19
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.05.2020........................26,8729
Доллар прибавил 12 копеек.
Открыли ТОМную сессию на копейку ниже закрытия пятницы с широким спредом 4 копейки. После утреннего кофе приподнялись на 2 копейки, сузив на копейку спред. Незадолго до 11 сузили спред сверху до рабочих 2 копеек. После 30 минут сбалансированной торговли опустились на копейку, вернувшись на уровень закрытия пятницы и остановились. К 12 опять выросли на копейку. ТОМный рынок не знает, куда ему идти.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Основным драйвером роста стало сокращение объема недельных сертификатов. Тендерный рефинанс был выдан в объеме чуть превышающем погашение, к ликвидности он добавил всего 327 млн. Объем суточных сертификатов почти не изменился. Основным реципиентом ликвидности стало казначейство.
В четверг объем валютного рынка символически подрос с 369.6 до 378.9. Это чистые обороты. Объемы клиенских операций существенно сократились, сохранив близкое к балансу состояние с очень легким избытком предложения.
s0v7a
Это НБУ так подает. Во всех отчетах и новостях говорят о выданном. Погашение видно только в анализе ликвидности.
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
по курсу идём под копирку 2019 года
в 2019 тоже подскок дохлой кошки был в эти дни, а потом уверенно вниз
надо же олешек подстричь на 2й волне (после мартовской)
уверенно держу на каклету на откуп в ноябре - декабре
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 25 тра, 2020 12:38, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:36
Настроения это одно,а вот перспективы не радуют.
Как правило толпа всегда не права.
В апреле вылетела в трубу выручка от стали,заканчивается маркетинговый год у аграриев,толком уже всё продали,новый урожай будет в июле,деньги за новый урожай в августе,урожай это уже точно будет примерно на 20% хуже чем в прошлом году,цены на кукурузу,пшеницу и пр. солидно упали в долларе.
Короче провал по валютной выручке гарантирован,вопрос только в глубине этого падения.
А вот спрос уже поднимает голову,стоит выглянуть например на дорогу и глянуть сколько авто едет на импортном топливе,причём производства не запорожского завода коммунар,а за которые надо отдавать валюту.
Карантин ослабевает,экспорт вниз,импорт в гору.
Денег в экономике больше и больше,ВВП падает,посылаем главного союзника США(дядя Сэм),пытаемся сделать всё,чтобы не получить даже крохи от МВФ по борьбе с коранавирусом.
Кто-то целенаправленно валит экономику,но она пока жива,не благодаря власти,а вопреки,можно сказать благодаря нищете крестьян,которых упорно хотят сделать крипаками безвыездными.
Ком проблем сбивается в кучу,но пока ещё не покотился с горы.
Никаких 28-29-30 не будет,будет ракета обычная,возможна первая остановка на 40,потом заскок через 50 на панике,дальше будет видно.
А пока лепота,Вовыквасовы сдают свою пятёрку и стонут,неужели доллару ничего не угрожает и всё что о нём плохое говорили это чистая и манипулятивная пропаганда??
Короче ДумайТТТТТЕЕЕЕ
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:36
Вітаю Сибарит.
Я б цьому НБУ вуса би пообривав. Зовсім мишей не ловить!
Навіщо таким чином паніку нагнітати!
А ще в мене є питання! Навіщо нам інфляція на рівні 5 відсотків?
Як на мене, до цього бажали наблизитись коли вона була набагато більше. А тут пощастило, дістали 2 відсотка як у більшості розвинених країн! Так навіщо те губити. Навіщо наш НБУ так явно підстьогує девальвацію, а з тим і інфляцію вгору? Його ж задача стабільний рівень цін, а не його підвищення аж на 3 відсотка! Чому він не виконує свої ж задачі?
Ще раз, чому не підходить інфляція на рівні 2 відсотків?
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 25 тра, 2020 13:20, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:42
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:53
Все шансы при ЗЕ увидим рекордную безработицу, выше чем при Кравчуке.
Так сказать, всем по стабильному курсу и ипотеке 5-7-9! Только поучаствовать в празднике кроме международных спекулянтов мало кто сможет. Остальные на клубнику!
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:31
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