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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:36
vovakwasov написав: somilitark написав:
Никаких 28-29-30 не будет,будет ракета обычная,возможна первая остановка на 40,потом заскок через 50 на панике,дальше будет видно.
Короче ДумайТТТТТЕЕЕЕ
чому ж нема паніки при стрибку з 26,5 на 26.9? Люди лохи і не розуміють, що треба брати поки не 50?
Сам спросил, сам ответил
С 26,50 на 26,90 - это не прыжок, а дыхание рынка. Когда будет прыжок, все увидят. А пока - болото.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:37
vovakwasov написав: somilitark написав:
Никаких 28-29-30 не будет,будет ракета обычная,возможна первая остановка на 40,потом заскок через 50 на панике,дальше будет видно.
Короче ДумайТТТТТЕЕЕЕ
чому ж нема паніки при стрибку з 26,5 на 26.9? Люди лохи і не розуміють, що треба брати поки не 50?
когда гривна с 8.1 до 8.30 прыгнула, тоже паники особой не помню
только один форумчанин тут дал инсайд что впереди кратный девалviewtopic.php?p=2111063#p2111063
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:53
Искатель написав: vovakwasov написав: somilitark написав:
Никаких 28-29-30 не будет,будет ракета обычная,возможна первая остановка на 40,потом заскок через 50 на панике,дальше будет видно.
Короче ДумайТТТТТЕЕЕЕ
чому ж нема паніки при стрибку з 26,5 на 26.9? Люди лохи і не розуміють, що треба брати поки не 50?
Сам спросил, сам ответил
С 26,50 на 26,90 - это не прыжок, а дыхание рынка
. Когда будет прыжок, все увидят. А пока - болото.
от би ринок надихав 26
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vovakwasov
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:54
vovakwasov написав: somilitark написав:
Никаких 28-29-30 не будет,будет ракета обычная,возможна первая остановка на 40,потом заскок через 50 на панике,дальше будет видно.
Короче ДумайТТТТТЕЕЕЕ
чому ж нема паніки при стрибку з 26,5 на 26.9? Люди лохи і не розуміють, що треба брати поки не 50?
Да не понимают,многие открывали депо в гривне в январе 2014-го года.
Они правильно делали?
Людям свойственно ошибаться,они верят проходимцам,но не верят правде.
Это общепринятые законы,люди верят таким как они сами,как правило большинство людей это просто комок зла,честных и адекватных они воспринимают как угрозу и обманщика,вот и игнорируют их советы и выводы.
Ознакомьтесь с правилом Паретто,оно работает во всём.
Пока заявки на миняйле подравнялись,перекоса в сторону продавцов нет,биды подросли до 26.84(85,86), продажа от 26.89.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:59
sequence написав: somilitark написав:
..
Карантин ослабевает,экспорт вниз,импорт в гору.
..
ситуация даже немного хуже - импорт подешевел, что ухудшило конкурентоспособность собственного производителя.
Если курс не уйдет на север, то еще и позакрываются производства, кроме с/х.
В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.
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BIGor
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Додано: Пон 25 тра, 2020 14:02
BIGor написав:
В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.
валенки и калоши же не подорожали? Интересно как будут считать инфляцию в марте апреле, торговля же стояла.
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vitaliian
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Додано: Пон 25 тра, 2020 14:04
Moneta написав: vovakwasov написав: somilitark написав:
Никаких 28-29-30 не будет,будет ракета обычная,возможна первая остановка на 40,потом заскок через 50 на панике,дальше будет видно.
Короче ДумайТТТТТЕЕЕЕ
чому ж нема паніки при стрибку з 26,5 на 26.9? Люди лохи і не розуміють, що треба брати поки не 50?
когда гривна с 8.1 до 8.30 прыгнула, тоже паники особой не помню
только один форумчанин тут дал инсайд что впереди кратный девалviewtopic.php?p=2111063#p2111063
Тут такие "инсайдоы" про девал "уже очень скоро" каждый день постят)) Если один из тысячи случайно когда-то выстрелил, это никакой не "дар предсказания")
Ну а вообще читателям просто стоит спокойнее относиться к выкрикам баксодержателей и понимать, что это лишь выражение их обиды что они сидят в дорогом баксе, тогда как гривнедепозитчики получают хорошую прибыль от депо + ревальвации
Их нужно просто понять и простить, сами стали оленями, так теперь надеются навести панику на других оленей, чтобы те побежали задирать курс и они хотя бы вышли в ноль по своим "вложениям" в бакс
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Пон 25 тра, 2020 14:11
vitaliian написав: BIGor написав:
В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.
валенки и калоши же не подорожали? Интересно как будут считать инфляцию в марте апреле, торговля же стояла.
Вчера брал в Сильпо молодую картошку розовую, хорошую, но по 51 грн. Мягко говоря, цена совсем неадекватная, но взял килограммчик, ибо она выглядела намного лучше, чем рядом валяющаяся египетская по 30+грн.
Но это однозначно неправильно. Не должна столько стоить наша картошка. Пусть и в мае.
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p_vovk74
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Додано: Пон 25 тра, 2020 14:17
BIGor написав: sequence написав: somilitark написав:
..
Карантин ослабевает,экспорт вниз,импорт в гору.
..
ситуация даже немного хуже - импорт подешевел, что ухудшило конкурентоспособность собственного производителя.
Если курс не уйдет на север, то еще и позакрываются производства, кроме с/х.
В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.
Перепрошую за офтоп але це має відношення до методів поведінки пересічного.
Це ви напевно зайшли в АТБ і побачили там яблука по 35 грн/кг. Я теж трохи здивувався. На центральному ринку Франківська збоку є оптовий ринок де також продають в роздріб. Ціни на яблука трішки виросли (15-18 грн/кг), але це логічно адже сьогодні вже 25 травня (націнка за зберігання).
В таких ситуаціях має проявлятись здоровий глузд покупців і ці покупці повинні "голосувати"
гривнею. Якщо вони цього не будуть робити, то їх будуть "доїти"
постійно.Мені здається, що якщо хтось купує яблука по 35 грн/кг, а потім ще жаліється на це то із такою людиною нічого не здобудеш у цій країні. Простіше кажучи, така людина просто ...(жаргонний вислів, що позначає простака, який дозволяє себе обманювати)
Долар у Франківську майже без змін від п'ятниці. Біди трішки підтягнули. 26,75/26,87
І ще
p_vovk74 написав:
Вчера брал в Сильпо молодую картошку розовую, хорошую, но по 51 грн. Мягко говоря, цена совсем неадекватная, но взял килограммчик, ибо она выглядела намного лучше, чем рядом валяющаяся египетская по 30+грн.
Но это однозначно неправильно. Не должна столько стоить наша картошка. Пусть и в мае.
А чому ж? Чому тепличні помідори можуть коштувати 50 грн/кг, а рання картопля яка вимагає фактично тієї ж теплиці - ні? В чому різниця? Я не розумію... Нормальна ціна. Потерпіть 2 тижні і вона знизиться в двічі. Хочете вже - платіть 50 грн/кг. Зради тут не має. Від слова Взагалі!
Востаннє редагувалось Realist
в Пон 25 тра, 2020 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Пон 25 тра, 2020 14:22
Realist написав:
Мені здається, що якщо хтось купує яблука по 35 грн/кг, а потім ще жаліється на це то із такою людиною нічого не здобудеш у цій країні. Простіше кажучи, така людина просто ...
я об этом 10 лет говорю, не шли бы работать за 4700 глядишь и зарплаты были бы существенно выше.
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vitaliian
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