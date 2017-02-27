BIGor написав:В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.
валенки и калоши же не подорожали? Интересно как будут считать инфляцию в марте апреле, торговля же стояла.
Вчера брал в Сильпо молодую картошку розовую, хорошую, но по 51 грн. Мягко говоря, цена совсем неадекватная, но взял килограммчик, ибо она выглядела намного лучше, чем рядом валяющаяся египетская по 30+грн. Но это однозначно неправильно. Не должна столько стоить наша картошка. Пусть и в мае.
Даю инсайт, на Копанях молодая картошка уже по 12 грн. кг. Скоро волна докатится до Киева. А что касается яблок, их дофига и больше уже польских но зачем то под видом украинских. Месяц простоять да продержаться и будет белый налив с Славой победителя. а до черешня-абрикосового эльдорадо вообще рукой подать.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 25 тра, 2020 14:30, всього редагувалось 2 разів.
p_vovk74 написав:Вчера брал в Сильпо молодую картошку розовую, хорошую, но по 51 грн. Мягко говоря, цена совсем неадекватная, но взял килограммчик, ибо она выглядела намного лучше, чем рядом валяющаяся египетская по 30+грн. Но это однозначно неправильно. Не должна столько стоить наша картошка. Пусть и в мае.
А чому ж? Чому тепличні помідори можуть коштувати 50 грн/кг, а рання картопля яка вимагає фактично тієї ж теплиці - ні? В чому різниця? Я не розумію... Нормальна ціна. Потерпіть 2 тижні і вона знизиться в двічі. Хочете вже - платіть 50 грн/кг. Зради тут не має. Від слова Взагалі!
Так я и не жалуюсь. Более того, более дешевую импортную не взял, хотел именно нашу и именно молодую. Там зрады нет, согласен. Вообще бизнес ранних овощей - он специфичный и при всей провокационности ценообразования должен иметь право на существование. Главное, чтобы у человека был при этом выбор и достойная альтернатива. В данной ситуации выбор был, претензий нет. Просто констатация очень непривычного факта что кулечек в 2,5кг обошелся в 130грн...
Realist написав:Мені здається, що якщо хтось купує яблука по 35 грн/кг, а потім ще жаліється на це то із такою людиною нічого не здобудеш у цій країні. Простіше кажучи, така людина просто ...
я об этом 10 лет говорю, не шли бы работать за 4700 глядишь и зарплаты были бы существенно выше.
Вы точно в Украине живёте? Зарплаты и рванули в 18-19-хх из-за того,что все массово уехали на заработки за кордон и наши работодатели хоть и гневно скрипели зубами,но были вынуждены повысить оклады.
С другой стороны,когда у тебя семья и нет выбора где брать денежные знаки,то идёшь на ту работу,которую предлагают,обычно у людей нет времени и денег сидеть годами на гордом высоком заборе и рассуждать о высоких материях,дети,жена,оплата коммуналки,съём жилья,уход за нуждающимися родственниками или родителями,как бы вынуждают шевелиться.
Вы напоминаете глухого самовлюблённого теоретика,который из дому не выходит,но зато обо всех всё знает,не понятно только из каких источников Вот и выводы мягко говоря не понятные(((
п.с. по курсу,завтра наверное на МБ будет ревал,заявок на покупку будет мало,а предложения как за 2 дня из-за выходного у дяди Сёмы.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:С другой стороны,когда у тебя семья и нет выбора где брать денежные знаки,то идёшь на ту работу,которую предлагают...
нынешний кризис лучше всяких учителей научит молодежь, что сначала ты прокачиваешь себе способность брать денежные знаки в любой ситуации, а только потом создаешь семью. если не научит - то продемонстрирует. а у кого нет мозгов понять это или, хотя бы, увидеть - будут прозябать.
somilitark написав:С другой стороны,когда у тебя семья и нет выбора где брать денежные знаки,то идёшь на ту работу,которую предлагают...
нынешний кризис лучше всяких учителей научит молодежь, что сначала ты прокачиваешь себе способность брать денежные знаки в любой ситуации, а только потом создаешь семью. если не научит - то продемонстрирует. а у кого нет мозгов понять это или, хотя бы, увидеть - будут прозябать.
Сейчас у многих мальчиков и девочек немного по-другому картина мира складывается,живут ровно столько,пока есть подпитка материальными благами с другой стороны. Как только перебои,сразу в отставку(((
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 25 тра, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:С другой стороны,когда у тебя семья и нет выбора где брать денежные знаки,то идёшь на ту работу,которую предлагают...
нынешний кризис лучше всяких учителей научит молодежь, что сначала ты прокачиваешь себе способность брать денежные знаки в любой ситуации, а только потом создаешь семью. если не научит - то продемонстрирует. а у кого нет мозгов понять это или, хотя бы, увидеть - будут прозябать.
Именно. Капитализм учит поздним бракам. Скоро и у нас средний возраст женихов и невест станет массово за 30. Сначала карьера и финансовая основа, потом дети.
somilitark написав:С другой стороны,когда у тебя семья и нет выбора где брать денежные знаки,то идёшь на ту работу,которую предлагают...
нынешний кризис лучше всяких учителей научит молодежь, что сначала ты прокачиваешь себе способность брать денежные знаки в любой ситуации, а только потом создаешь семью. если не научит - то продемонстрирует. а у кого нет мозгов понять это или, хотя бы, увидеть - будут прозябать.
Так це в наших умовах веде просто до ще різкішого зменшення населення ... І толку тоді думати про когось ? От сусідня тема про дефолт Аргентини - у них порівняно з нами як ? Мені стає все менше зрозуміло оці всі параметри , якими оперують економісти - бо якось воно не дуже стикується з реальним життям . Якщо дивитися окремо - на розвинені - то там щось схоже ( хоча і невідомо - бо рівненько так по суті ) . А якщо на весь світ інший - то виникають питання ...