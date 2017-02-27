Додано: Пон 25 тра, 2020 15:02

s0v7a написав: А тут пощастило, дістали 2 відсотка як у більшості розвинених країн! Так навіщо те губити. Навіщо наш НБУ так явно підстьогує девальвацію, а з тим і інфляцію вгору? А тут пощастило, дістали 2 відсотка як у більшості розвинених країн! Так навіщо те губити. Навіщо наш НБУ так явно підстьогує девальвацію, а з тим і інфляцію вгору?

vitaliian написав: Realist написав: Мені здається, що якщо хтось купує яблука по 35 грн/кг, а потім ще жаліється на це то із такою людиною нічого не здобудеш у цій країні. Простіше кажучи, така людина просто ... Мені здається, що якщо хтось купує яблука по 35 грн/кг, а потім ще жаліється на це то із такою людиною нічого не здобудеш у цій країні. Простіше кажучи, така людина просто ... я об этом 10 лет говорю, не шли бы работать за 4700 глядишь и зарплаты были бы существенно выше. я об этом 10 лет говорю, не шли бы работать за 4700 глядишь и зарплаты были бы существенно выше.

Начнем с простого.Я не вижу подстегивания девальвации со стороны НБУ. До последней недели НБУ героически сражался с ревальвацией. Это совсем разные вещи.Что же касается желаемого уровня инфляции, тут придется очень сильно упрощать, ибо эта тема достойна серьезной научной дискуссии, а не форумного сообщения. Величина эта не может быть постоянной, она зависит от степени развитости и структуры экономики. Если совсем примитивно, экономики-лидеры не нуждаются в слишком сильном росте, который чреват перегревом, а нам нужно догонять, и простор для роста есть огромный. Для нас 2% выглядят застоем.Хочу обратить внимание только на один аспект: в развитых странах ставки рефинансирования ниже инфляции, а у нас выше. Там прирост экономики позволяет погасить первичные долги только за счет инфляции. У нас же так не получится, что несет в себе опасность долгового кризиса. Но это не догма. Краткосрочно (в масштабах экономики государства краткосрочность - понятие растяжимое) такие перекосы допустимы для выравнивания других показателей, коих несметное множество.Что же касается подачи информации о рефинансировании, трудно обвинять людей, мыслящих категориями глобальной экономики, в том, что у них не получается учитывать наш уровень восприятия. Для них факт погашения рефинанса является настолько естественным, что отдельного внимания не достоин. Не надо никому ничего отрыватьКоллеги! Вы страшно недооцениваете рыночные механизмы.Вся суть свободных рынков заключается в том, что количество участников значительно превышает количество людей, способных договориться об осмысленных действиях. Бессмысленно кого-то обвинять в совершении неправильной сделки - для них она приемлема, а кто не заключил, остался за бортом.И да, мне проще и выгодней купить яблоки по 40-45, чем ехать туда, где мне их продадут дешевле. Я их покупаю, руководствуясь соображениями собственной выгоды. Просто рыночная ситуация оказалась на моей стороне.А манией величия, которая заставила бы меня верить, что отказавшись от яблок, я бы перевернул рынок, я не страдаю. У меня есть для этого другие поводы