s0v7a написав:А тут пощастило, дістали 2 відсотка як у більшості розвинених країн! Так навіщо те губити. Навіщо наш НБУ так явно підстьогує девальвацію, а з тим і інфляцію вгору?
Начнем с простого. Я не вижу подстегивания девальвации со стороны НБУ. До последней недели НБУ героически сражался с ревальвацией. Это совсем разные вещи. Что же касается желаемого уровня инфляции, тут придется очень сильно упрощать, ибо эта тема достойна серьезной научной дискуссии, а не форумного сообщения. Величина эта не может быть постоянной, она зависит от степени развитости и структуры экономики. Если совсем примитивно, экономики-лидеры не нуждаются в слишком сильном росте, который чреват перегревом, а нам нужно догонять, и простор для роста есть огромный. Для нас 2% выглядят застоем. Хочу обратить внимание только на один аспект: в развитых странах ставки рефинансирования ниже инфляции, а у нас выше. Там прирост экономики позволяет погасить первичные долги только за счет инфляции. У нас же так не получится, что несет в себе опасность долгового кризиса. Но это не догма. Краткосрочно (в масштабах экономики государства краткосрочность - понятие растяжимое) такие перекосы допустимы для выравнивания других показателей, коих несметное множество.
Что же касается подачи информации о рефинансировании, трудно обвинять людей, мыслящих категориями глобальной экономики, в том, что у них не получается учитывать наш уровень восприятия. Для них факт погашения рефинанса является настолько естественным, что отдельного внимания не достоин. Не надо никому ничего отрывать
vitaliian написав:
Realist написав:Мені здається, що якщо хтось купує яблука по 35 грн/кг, а потім ще жаліється на це то із такою людиною нічого не здобудеш у цій країні. Простіше кажучи, така людина просто ...
я об этом 10 лет говорю, не шли бы работать за 4700 глядишь и зарплаты были бы существенно выше.
Коллеги! Вы страшно недооцениваете рыночные механизмы. Вся суть свободных рынков заключается в том, что количество участников значительно превышает количество людей, способных договориться об осмысленных действиях. Бессмысленно кого-то обвинять в совершении неправильной сделки - для них она приемлема, а кто не заключил, остался за бортом. И да, мне проще и выгодней купить яблоки по 40-45, чем ехать туда, где мне их продадут дешевле. Я их покупаю, руководствуясь соображениями собственной выгоды. Просто рыночная ситуация оказалась на моей стороне. А манией величия, которая заставила бы меня верить, что отказавшись от яблок, я бы перевернул рынок, я не страдаю. У меня есть для этого другие поводы
somilitark написав:С другой стороны,когда у тебя семья и нет выбора где брать денежные знаки,то идёшь на ту работу,которую предлагают...
нынешний кризис лучше всяких учителей научит молодежь, что сначала ты прокачиваешь себе способность брать денежные знаки в любой ситуации, а только потом создаешь семью. если не научит - то продемонстрирует. а у кого нет мозгов понять это или, хотя бы, увидеть - будут прозябать.
ну не знаю, я, при всех стараниях раскладывать яйца по разным корзинам, за последние полгода лишился 3х источников дохода. депо последним в марте (когда еще возвращали безпроблем большие суммы). а остальные 2 по независящем от меня причинам.
и я понимаю почему. когда бравурно шли на 23 и закрывались заводы - народ терял работу, цеха закрывались, как и рынок услуг обеспечивавших персонал. пока одни радовались банкротству зажравшихся экспортеров, я понимал что когда нибудь ручеек должен был пересохнуть и до моих сфер. пенсионеры и деполюди пока незаметили, так как самая наивная инфантильная часть населения, считающая что деньги берутся с неба, потому что "им положено". потому и бреют шерсти с них больше всех.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Из 30 тыс. предприятий в сфере общественного питания, которые были в Украине до начала пандемии коронавируса и сопутствующему ей экономическому кризису, 12 тыс. ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности https://interfax.com.ua/news/economic/659124.html
Сибарит написав:Коллеги! Вы страшно недооцениваете рыночные механизмы. Вся суть свободных рынков заключается в том, что количество участников значительно превышает количество людей, способных договориться об осмысленных действиях. Бессмысленно кого-то обвинять в совершении неправильной сделки - для них она приемлема, а кто не заключил, остался за бортом. И да, мне проще и выгодней купить яблоки по 40-45, чем ехать туда, где мне их продадут дешевле. Я их покупаю, руководствуясь соображениями собственной выгоды. Просто рыночная ситуация оказалась на моей стороне. А манией величия, которая заставила бы меня верить, что отказавшись от яблок, я бы перевернул рынок, я не страдаю. У меня есть для этого другие поводы
Дописів сьогодні не багато, тому дозволю собі продовжити офтоп-тему. Ось тут я чи не вперше із вами повністю не згідний. Виходячи із мудрості ваших постів та відповідей, а також враховуючи значення вашого нікнейму , допускаю, ба більше впевнений, що ви не дивитесь на цінники в супермаркеті. Більше часу ви приділяєте вивченню якості товару та зручності його придбання або місцерозташуванню магазину (доїзд, парківка і т.п.) Але ви не враховуєте той факт, що (напевне) вартість вашого робочого часу настільки висока (у порівнянні із вартістю яблук), що витрачати його (час) на пошук дешевших яблук - це робота в збиток. Розумію вашу логіку та повністю підтримую. Але ж (на жаль) не всі мають такий достаток (дохід в годину) як ви. Якраз про цих, менш заможних людей та про таке "голосування гривнею" я і вів (веду) мову. Коли зекономлені кошти від купівлі яблук (будь якого іншого товару) в іншому місці більші від "вартості робочого часу" витраченого на цю процедуру. В цьому контексті у нашій країні величезна прірва. Мільйони громадян витрачають гроші нераціонально. А враховуючи доволі велику монополізацію більшості бізнесів, це нераціональне використання коштів з часом осідає у кишенях власників монополій.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
alex_dvornichenko написав:Даю инсайт, на Копанях молодая картошка уже по 12 грн. кг. Скоро волна докатится до Киева. А что касается яблок, их дофига и больше уже польских но зачем то под видом украинских. Месяц простоять да продержаться и будет белый налив с Славой победителя. а до черешня-абрикосового эльдорадо вообще рукой подать.
zРадио написав:В США и Европе, раздающих сегодня "вертолетные деньги" (что намного больше моего предложения эмиссионного финансирования бюджетного дефицита) на половине рынков наблюдается дефляция, а не инфляция. Что предсказуемо в условиях обвала деловой активности и потребительского спроса. Там борются с тем, чему НБУ создает предпосылки!
Инфляции боятся только доморощенные экономисты, не понимающие природы денежной механики, а наслушавшиеся политических популистов о недопустимости роста цен. По факту же инфляция, умеренная и постоянная, стимулирует инвестиционный спрос, что способствует росту производства опережающими темпами, и результирует в увеличение покупательной способности.
ріст боргів + дефляція = шлях до банкротств
Корпоративные дефолты точно будут. В сфере туризма уже есть единичные. Банковские - возможно, но, надеюсь, что нет
somilitark написав:.. Карантин ослабевает,экспорт вниз,импорт в гору. ..
ситуация даже немного хуже - импорт подешевел, что ухудшило конкурентоспособность собственного производителя. Если курс не уйдет на север, то еще и позакрываются производства, кроме с/х.
В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.
подразумевал импортные пром товары, кроме сезонных. Австрияк мне рассказывал как-то любопытную статистику - яблоки невыгодно продавать свежими, поэтому средний возраст яблок на полках магазина составляет в среднем 9 месяцев. К этому времени там остается один пектин и клетчатка.