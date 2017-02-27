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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5519552055215522>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 349
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:02

  s0v7a написав:А тут пощастило, дістали 2 відсотка як у більшості розвинених країн! Так навіщо те губити. Навіщо наш НБУ так явно підстьогує девальвацію, а з тим і інфляцію вгору?

Начнем с простого.
Я не вижу подстегивания девальвации со стороны НБУ. До последней недели НБУ героически сражался с ревальвацией. Это совсем разные вещи.
Что же касается желаемого уровня инфляции, тут придется очень сильно упрощать, ибо эта тема достойна серьезной научной дискуссии, а не форумного сообщения. Величина эта не может быть постоянной, она зависит от степени развитости и структуры экономики. Если совсем примитивно, экономики-лидеры не нуждаются в слишком сильном росте, который чреват перегревом, а нам нужно догонять, и простор для роста есть огромный. Для нас 2% выглядят застоем.
Хочу обратить внимание только на один аспект: в развитых странах ставки рефинансирования ниже инфляции, а у нас выше. Там прирост экономики позволяет погасить первичные долги только за счет инфляции. У нас же так не получится, что несет в себе опасность долгового кризиса. Но это не догма. Краткосрочно (в масштабах экономики государства краткосрочность - понятие растяжимое) такие перекосы допустимы для выравнивания других показателей, коих несметное множество.

Что же касается подачи информации о рефинансировании, трудно обвинять людей, мыслящих категориями глобальной экономики, в том, что у них не получается учитывать наш уровень восприятия. Для них факт погашения рефинанса является настолько естественным, что отдельного внимания не достоин. Не надо никому ничего отрывать :)
  vitaliian написав:
  Realist написав:Мені здається, що якщо хтось купує яблука по 35 грн/кг, а потім ще жаліється на це то із такою людиною нічого не здобудеш у цій країні. Простіше кажучи, така людина просто ...
я об этом 10 лет говорю, не шли бы работать за 4700 глядишь и зарплаты были бы существенно выше.

Коллеги! Вы страшно недооцениваете рыночные механизмы.
Вся суть свободных рынков заключается в том, что количество участников значительно превышает количество людей, способных договориться об осмысленных действиях. Бессмысленно кого-то обвинять в совершении неправильной сделки - для них она приемлема, а кто не заключил, остался за бортом.
И да, мне проще и выгодней купить яблоки по 40-45, чем ехать туда, где мне их продадут дешевле. Я их покупаю, руководствуясь соображениями собственной выгоды. Просто рыночная ситуация оказалась на моей стороне.
А манией величия, которая заставила бы меня верить, что отказавшись от яблок, я бы перевернул рынок, я не страдаю. У меня есть для этого другие поводы :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:03

  Puente написав:Мені стає все менше зрозуміло оці всі параметри , якими оперують економісти - бо якось воно не дуже стикується з реальним життям

Да потому что статистику можно рисовать (и рисуют) от фонаря, путём тасования показателей, периодов, методик подсчета и т.д.

Вот и получается:
на бумаге: у нас уже "инфляция, которую нужно разгонять", и "кредиты под 5-7-9"
по факту: сами знаете

И это не только в Украине. Везде так
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:04

  Puente написав:
  alex_dvornichenko написав:Именно. Капитализм учит поздним бракам. Скоро и у нас средний возраст женихов и невест станет массово за 30. Сначала карьера и финансовая основа, потом дети.


Ага - а потім світ змінить колір шкіри і розріз очей ...


По моему уже.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:13

  Yuri_T написав:
  somilitark написав:С другой стороны,когда у тебя семья и нет выбора где брать денежные знаки,то идёшь на ту работу,которую предлагают...

нынешний кризис лучше всяких учителей научит молодежь, что сначала ты прокачиваешь себе способность брать денежные знаки в любой ситуации, а только потом создаешь семью.
если не научит - то продемонстрирует.
а у кого нет мозгов понять это или, хотя бы, увидеть - будут прозябать.


ну не знаю, я, при всех стараниях раскладывать яйца по разным корзинам, за последние полгода лишился 3х источников дохода. депо последним в марте (когда еще возвращали безпроблем большие суммы). а остальные 2 по независящем от меня причинам.

и я понимаю почему. когда бравурно шли на 23 и закрывались заводы - народ терял работу, цеха закрывались, как и рынок услуг обеспечивавших персонал. пока одни радовались банкротству зажравшихся экспортеров, я понимал что когда нибудь ручеек должен был пересохнуть и до моих сфер. пенсионеры и деполюди пока незаметили, так как самая наивная инфантильная часть населения, считающая что деньги берутся с неба, потому что "им положено". потому и бреют шерсти с них больше всех.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:25

  s0v7a написав:
  zzzzzz написав:НБУ в пятницу выдал 6 банкам на 84 дня 1,46 млрд грн кредиты рефинансирования.

...



Вітаю zzzzzz.
Я от не розумію, чому всі подають однобоку інформацію з цього питання?

Було ще в пʼятницю повернення попереднього рефінансування на 1,133 млрд. грн. Так що додали всього нічого 327 млн. грн.

Отакої...

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!



На момент написания поста НБУ еще не опубликовал анализ ликвидности.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:28

Из 30 тыс. предприятий в сфере общественного питания, которые были в Украине до начала пандемии коронавируса и сопутствующему ей экономическому кризису, 12 тыс. ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности
https://interfax.com.ua/news/economic/659124.html
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:39

  Сибарит написав:Коллеги! Вы страшно недооцениваете рыночные механизмы.
Вся суть свободных рынков заключается в том, что количество участников значительно превышает количество людей, способных договориться об осмысленных действиях. Бессмысленно кого-то обвинять в совершении неправильной сделки - для них она приемлема, а кто не заключил, остался за бортом.
И да, мне проще и выгодней купить яблоки по 40-45, чем ехать туда, где мне их продадут дешевле. Я их покупаю, руководствуясь соображениями собственной выгоды. Просто рыночная ситуация оказалась на моей стороне.
А манией величия, которая заставила бы меня верить, что отказавшись от яблок, я бы перевернул рынок, я не страдаю. У меня есть для этого другие поводы :)

Дописів сьогодні не багато, тому дозволю собі продовжити офтоп-тему.
Ось тут я чи не вперше із вами повністю не згідний.
Виходячи із мудрості ваших постів та відповідей, а також враховуючи значення вашого нікнейму :-), допускаю, ба більше впевнений, що ви не дивитесь на цінники в супермаркеті. Більше часу ви приділяєте вивченню якості товару та зручності його придбання або місцерозташуванню магазину (доїзд, парківка і т.п.)
Але ви не враховуєте той факт, що (напевне) вартість вашого робочого часу настільки висока (у порівнянні із вартістю яблук), що витрачати його (час) на пошук дешевших яблук - це робота в збиток. Розумію вашу логіку та повністю підтримую.
Але ж (на жаль) не всі мають такий достаток (дохід в годину) як ви. Якраз про цих, менш заможних людей та про таке "голосування гривнею" я і вів (веду) мову. Коли зекономлені кошти від купівлі яблук (будь якого іншого товару) в іншому місці більші від "вартості робочого часу" витраченого на цю процедуру.
В цьому контексті у нашій країні величезна прірва. Мільйони громадян витрачають гроші нераціонально. А враховуючи доволі велику монополізацію більшості бізнесів, це нераціональне використання коштів з часом осідає у кишенях власників монополій.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:49

  alex_dvornichenko написав:Даю инсайт, на Копанях молодая картошка уже по 12 грн. кг. Скоро волна докатится до Киева.
А что касается яблок, их дофига и больше уже польских но зачем то под видом украинских. Месяц простоять да продержаться и будет белый налив с Славой победителя. а до черешня-абрикосового эльдорадо вообще рукой подать.

Будет приближаться к цене золота, заморозки...
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:50

  TylerTruman_ написав:
  zРадио написав:В США и Европе, раздающих сегодня "вертолетные деньги" (что намного больше моего предложения эмиссионного финансирования бюджетного дефицита) на половине рынков наблюдается дефляция, а не инфляция. Что предсказуемо в условиях обвала деловой активности и потребительского спроса. Там борются с тем, чему НБУ создает предпосылки!

Инфляции боятся только доморощенные экономисты, не понимающие природы денежной механики, а наслушавшиеся политических популистов о недопустимости роста цен. По факту же инфляция, умеренная и постоянная, стимулирует инвестиционный спрос, что способствует росту производства опережающими темпами, и результирует в увеличение покупательной способности.

ріст боргів + дефляція = шлях до банкротств :roll:


Корпоративные дефолты точно будут. В сфере туризма уже есть единичные. Банковские - возможно, но, надеюсь, что нет
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:56

  BIGor написав:
  sequence написав:
  somilitark написав:..
Карантин ослабевает,экспорт вниз,импорт в гору.
..

ситуация даже немного хуже - импорт подешевел, что ухудшило конкурентоспособность собственного производителя.
Если курс не уйдет на север, то еще и позакрываются производства, кроме с/х.

В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.

подразумевал импортные пром товары, кроме сезонных.
Австрияк мне рассказывал как-то любопытную статистику - яблоки невыгодно продавать свежими, поэтому средний возраст яблок на полках магазина составляет в среднем 9 месяцев. К этому времени там остается один пектин и клетчатка.
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