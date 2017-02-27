s0v7a написав:А тут пощастило, дістали 2 відсотка як у більшості розвинених країн! Так навіщо те губити. Навіщо наш НБУ так явно підстьогує девальвацію, а з тим і інфляцію вгору?
Начнем с простого. Я не вижу подстегивания девальвации со стороны НБУ. До последней недели НБУ героически сражался с ревальвацией. Это совсем разные вещи. ...
Не знаю, как по мне, только слепой не видит "героической" борьбы с ревальвацией с интервенциями каждые 7 копеек вниз, а вот вверх даже 19 копеек НБУ не заставляет вернуть перевыкуп недавних дней! И что это, если не подталкивание к девальвации? Кстати, и в росте на три гривны в марте тоже виноват НБУ!!!
Все остальное действительно дискуссионные вопросы! Как по мне, 2 процента нормальная инфляция для разумного развития экономики. С таким о дефляционной ловушке грешно говорить!
Короче, мне не нравится, что делает НБУ сейчас в смысле курсообразования! И это мое мнение, не больше.
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................25.05.2020...............26.05.2020 дата розрахунку.................22.05.2020...............25.05.2020 Євро....................................29,1676.....................29,3157 Долар США.........................26,7556.....................26,8742 После полудня курс практически не изменился. Открыли ТОМную сессию на копейку ниже закрытия пятницы с широким спредом 4 копейки. После утреннего кофе приподнялись на 2 копейки, сузив на копейку спред. Незадолго до 11 сузили спред сверху до рабочих 2 копеек. После 30 минут сбалансированной торговли опустились на копейку, вернувшись на уровень закрытия пятницы и остановились. К 12 опять выросли на копейку. ТОМный рынок не знает, куда ему идти. После 12 состояние неопределенности сохранилось. Сначала на копейку подросли. Перед обедом на полкопейки опустились и больше двух часов простояли без движения. Незадолго до 15-30 опустились на полкопейки, вернувшись к полуденному уровню, на котором еще и до полудня постоять успели. Официальный курс встретили котировками 26.8700 - 26.8900. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории: 2019 - 26.4748 (+14) +40 2018 - 26.1495 (+4) +73
2017 - 26.2767 (+1) 2016 - 25.1125 (-2)
Realist написав:Але ж (на жаль) не всі мають такий достаток (дохід в годину) як ви. Якраз про цих, менш заможних людей та про таке "голосування гривнею" я і вів (веду) мову.
Мое представление о рыночных механизмах мне подсказывает, что таких как я достаточно для обеспечения оптимальных оборотов при существующих ценах. Рынку все равно, у кого какой достаток, понятия социальной справедливости ему абсолютно чужды. Есть одна простая формула: прибыль с единицы, умноженная на количество проданных единиц. Когда эта функция достигает максимума, цена стабилизируется до изменения условий. Вмешиваться в этот принцип люди иногда пытаются, но заканчивается это весьма плачевно.
Сибарит написав:.. Есть одна простая формула: прибыль с единицы, умноженная на количество проданных единиц. Когда эта функция достигает максимума, цена стабилизируется до изменения условий. Вмешиваться в этот принцип люди иногда пытаются, но заканчивается это весьма плачевно.
Ну прям, плачевно. Некоторые, вон подымают коммуналку "на целых 100%, вместо 75%, как вы просили", и ни жу-жу
Перед тим, як писати на гілці щось "великомудре" про інфляцію, варто було б знайти час та натхнення для ознайомлення з декількома сторінками підручника (або хоча б Google/Wiki), аби відкрити для себе, що під одним словом "інфляція" криються два різних процеси. І спільне між цими процесами - лише зростання цифр на цінниках.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Alex2006 написав:=========== я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азарта
когда теперь продавать?
налик 26.8
вгору? =========== Ну посчитайте сперва минимальный курс, по которому можно будет продать это без убытка (26.65*8000 + стоимость бензина (на обе операции) + стоимость потраченного времени на операцию покупки + стоимость потраченного времени на операцию продажи) / 8000. Допустим, это 26.7. Потом прикидываем сколько прибыли нас устроит. Если нам достаточно заработать 500 грн на этой операции, то курс пордажи должен быть (26.7*8000 + 500) / 8000 = 26.76, если хотим заработать 2000, то надо курс продажи (26.7*8000 + 2000) / 8000 = 26.95 и так далее. Второй фактор - время. Если нацеливаться на прибыль 500 грн, то сливать по курсу 26.76 надо не позднее чем через неделю, чтобы это было выгоднее, чем грн депо. Ведь если эту сумму (26.65*8000 = 213 200) положить на грн депо, то она будет давать 0.25% в неделю, т.е. по 533 грн. Итого у вас было 2 варианта действий: 1. Купить бакс с целью перепродажи 2. Уйти/пополнить этой гривной на депо При втором варианте у вас за месяц было бы + 2132 грн. Допустим, при вашем подходе с покупкой-продажей бакса вы получите 3000 (при этом курс должен быть (26.7*8000 + 3000) / 8000 = 27.075) за месяц. Итого вся разница, которую вы получите выбрав вариант 1 вместо 2 это будет... 868 грн за месяц. Прокрутив 8к баксов. И стоит ради этого напрягаться и рисковать и гадать, а дойдет ли курс до 27.07?
1грн на цій сумі дасть 8к. грн, а 1грн в сьогоднішніх умовах це питання кількох сесій міжбанку))
Вы ошибаетесь, НБУ не даст расти/падать более 15 коп в день, поэтому рост на 1грн на МБ это вопрос 7-8 сессий непрерывного роста Но оставим в стороне математичку, причина для такого роста откуда? Ее нет, и транш на подходе...
proftpd66 написав:никто не писал про это. Я не знаю. давайте создадим комитет по чрезвычайному положению.
Будут член комитета и генеральный секретарь. Будут голосовать когда менять, а когда нет. Если политбюро приняло менять, тогда все идут менять и показывать скриншоты/чеки, кто не менял, то будут исключены из политбюро.
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