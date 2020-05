Додано: Пон 25 тра, 2020 16:12

Перед тим, як писати на гілці щось "великомудре" про інфляцію, варто було б знайти час та натхнення для ознайомлення з декількома сторінками підручника (або хоча б Google/Wiki), аби відкрити для себе, що під одним словом "інфляція" криються два різних процеси. І спільне між цими процесами - лише зростання цифр на цінниках.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell