RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5519552055215522>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 349
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:50

  TylerTruman_ написав:
  zРадио написав:В США и Европе, раздающих сегодня "вертолетные деньги" (что намного больше моего предложения эмиссионного финансирования бюджетного дефицита) на половине рынков наблюдается дефляция, а не инфляция. Что предсказуемо в условиях обвала деловой активности и потребительского спроса. Там борются с тем, чему НБУ создает предпосылки!

Инфляции боятся только доморощенные экономисты, не понимающие природы денежной механики, а наслушавшиеся политических популистов о недопустимости роста цен. По факту же инфляция, умеренная и постоянная, стимулирует инвестиционный спрос, что способствует росту производства опережающими темпами, и результирует в увеличение покупательной способности.

ріст боргів + дефляція = шлях до банкротств :roll:


Корпоративные дефолты точно будут. В сфере туризма уже есть единичные. Банковские - возможно, но, надеюсь, что нет
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5772
З нами з: 02.05.18
Подякував: 985 раз.
Подякували: 2181 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:56

  BIGor написав:
  sequence написав:
  somilitark написав:..
Карантин ослабевает,экспорт вниз,импорт в гору.
..

ситуация даже немного хуже - импорт подешевел, что ухудшило конкурентоспособность собственного производителя.
Если курс не уйдет на север, то еще и позакрываются производства, кроме с/х.

В магазинах нет польских яблок, цены на украинские +100+200%. Были по 15 грн - стали по 30-45 грн. Инфляция 2%.

подразумевал импортные пром товары, кроме сезонных.
Австрияк мне рассказывал как-то любопытную статистику - яблоки невыгодно продавать свежими, поэтому средний возраст яблок на полках магазина составляет в среднем 9 месяцев. К этому времени там остается один пектин и клетчатка.
sequence
 
Повідомлень: 3480
З нами з: 29.12.15
Подякував: 445 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 15:59

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:А тут пощастило, дістали 2 відсотка як у більшості розвинених країн! Так навіщо те губити. Навіщо наш НБУ так явно підстьогує девальвацію, а з тим і інфляцію вгору?

Начнем с простого.
Я не вижу подстегивания девальвации со стороны НБУ. До последней недели НБУ героически сражался с ревальвацией. Это совсем разные вещи.
...


Не знаю, как по мне, только слепой не видит "героической" борьбы с ревальвацией с интервенциями каждые 7 копеек вниз, а вот вверх даже 19 копеек НБУ не заставляет вернуть перевыкуп недавних дней! И что это, если не подталкивание к девальвации? Кстати, и в росте на три гривны в марте тоже виноват НБУ!!!

Все остальное действительно дискуссионные вопросы! Как по мне, 2 процента нормальная инфляция для разумного развития экономики. С таким о дефляционной ловушке грешно говорить!

Короче, мне не нравится, что делает НБУ сейчас в смысле курсообразования! И это мое мнение, не больше.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
2
2
8
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:02

Зображення
Grand Touring
 
Повідомлень: 293
З нами з: 23.03.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................25.05.2020...............26.05.2020
дата розрахунку.................22.05.2020...............25.05.2020
Євро....................................29,1676.....................29,3157
Долар США.........................26,7556.....................26,8742
После полудня курс практически не изменился.
Открыли ТОМную сессию на копейку ниже закрытия пятницы с широким спредом 4 копейки. После утреннего кофе приподнялись на 2 копейки, сузив на копейку спред. Незадолго до 11 сузили спред сверху до рабочих 2 копеек. После 30 минут сбалансированной торговли опустились на копейку, вернувшись на уровень закрытия пятницы и остановились. К 12 опять выросли на копейку. ТОМный рынок не знает, куда ему идти.
После 12 состояние неопределенности сохранилось. Сначала на копейку подросли. Перед обедом на полкопейки опустились и больше двух часов простояли без движения. Незадолго до 15-30 опустились на полкопейки, вернувшись к полуденному уровню, на котором еще и до полудня постоять успели.
Официальный курс встретили котировками 26.8700 - 26.8900. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2019 - 26.4748 (+14) +40
2018 - 26.1495 (+4) +73

2017 - 26.2767 (+1)
2016 - 25.1125 (-2)

  Realist написав:Але ж (на жаль) не всі мають такий достаток (дохід в годину) як ви. Якраз про цих, менш заможних людей та про таке "голосування гривнею" я і вів (веду) мову.

Мое представление о рыночных механизмах мне подсказывает, что таких как я достаточно для обеспечения оптимальных оборотов при существующих ценах. Рынку все равно, у кого какой достаток, понятия социальной справедливости ему абсолютно чужды. Есть одна простая формула: прибыль с единицы, умноженная на количество проданных единиц. Когда эта функция достигает максимума, цена стабилизируется до изменения условий. Вмешиваться в этот принцип люди иногда пытаются, но заканчивается это весьма плачевно.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4914
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2616 раз.
Подякували: 6460 раз.
 
Профіль
10
6
11
1
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:08

  Сибарит написав:.. Есть одна простая формула: прибыль с единицы, умноженная на количество проданных единиц. Когда эта функция достигает максимума, цена стабилизируется до изменения условий. Вмешиваться в этот принцип люди иногда пытаются, но заканчивается это весьма плачевно.
Ну прям, плачевно. Некоторые, вон подымают коммуналку "на целых 100%, вместо 75%, как вы просили", и ни жу-жу
sequence
 
Повідомлень: 3480
З нами з: 29.12.15
Подякував: 445 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:09

15-55:
Харьков 26.89 - 26.91 (утром 26.86 - 26.90).
Диапазон цен наличного доллара, покупка-продажа: 26.87..26.89 - 26.91..26.95 (ПОВ, опт). В ряде случаев ПОВ светят узкий спред 2-4 коп.

  Realist написав:Долар у Франківську майже без змін від п'ятниці. Біди трішки підтягнули. 26,75/26,87

В Сумах и Полтаве после 10 утра биды также подросли на 5 коп., спред уменьшился до 10 коп. и 8 коп. соответственно.

Сумы 26.85 - 26.95 (26.80 - 26.95)
Полтава 26.85 - 26.93 (26.80 - 26.95)
Patrick
 
Повідомлень: 793
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1152 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:12

"Фахівцям" з інфляції.

Перед тим, як писати на гілці щось "великомудре" про інфляцію, варто було б знайти час та натхнення для ознайомлення з декількома сторінками підручника (або хоча б Google/Wiki), аби відкрити для себе, що під одним словом "інфляція" криються два різних процеси. І спільне між цими процесами - лише зростання цифр на цінниках.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 07.10.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 16:33

  Alex2006 написав:
  twin написав:
  Alex2006 написав:===========
я купил 8к$ по 26.65. Не выдержали нервы азарта :lol:

когда теперь продавать?

налик 26.8

вгору?
===========
Ну посчитайте сперва минимальный курс, по которому можно будет продать это без убытка (26.65*8000 + стоимость бензина (на обе операции) + стоимость потраченного времени на операцию покупки + стоимость потраченного времени на операцию продажи) / 8000. Допустим, это 26.7. Потом прикидываем сколько прибыли нас устроит. Если нам достаточно заработать 500 грн на этой операции, то курс пордажи должен быть (26.7*8000 + 500) / 8000 = 26.76, если хотим заработать 2000, то надо курс продажи (26.7*8000 + 2000) / 8000 = 26.95 и так далее.
Второй фактор - время. Если нацеливаться на прибыль 500 грн, то сливать по курсу 26.76 надо не позднее чем через неделю, чтобы это было выгоднее, чем грн депо.
Ведь если эту сумму (26.65*8000 = 213 200) положить на грн депо, то она будет давать 0.25% в неделю, т.е. по 533 грн.
Итого у вас было 2 варианта действий:
1. Купить бакс с целью перепродажи
2. Уйти/пополнить этой гривной на депо
При втором варианте у вас за месяц было бы + 2132 грн. Допустим, при вашем подходе с покупкой-продажей бакса вы получите 3000 (при этом курс должен быть (26.7*8000 + 3000) / 8000 = 27.075) за месяц. Итого вся разница, которую вы получите выбрав вариант 1 вместо 2 это будет... 868 грн за месяц. Прокрутив 8к баксов. И стоит ради этого напрягаться и рисковать и гадать, а дойдет ли курс до 27.07?

1грн на цій сумі дасть 8к. грн, а 1грн в сьогоднішніх умовах це питання кількох сесій міжбанку))

Вы ошибаетесь, НБУ не даст расти/падать более 15 коп в день, поэтому рост на 1грн на МБ это вопрос 7-8 сессий непрерывного роста :) Но оставим в стороне математичку, причина для такого роста откуда? Ее нет, и транш на подходе... :)



  proftpd66 написав:никто не писал про это. Я не знаю.
давайте создадим комитет по чрезвычайному положению.

Будут член комитета и генеральный секретарь. Будут голосовать когда менять, а когда нет. Если политбюро приняло менять, тогда все идут менять и показывать скриншоты/чеки, кто не менял, то будут исключены из политбюро.


UP
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2890
З нами з: 22.12.16
Подякував: 203 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:07

26.75 / 27.25 ПУМБ :?
vovamuha007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 71
З нами з: 10.03.20
Подякував: 124 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5519552055215522>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75, phantom_systems, ukrsateks і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1893, 1894, 1895
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18948 2320484
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 18:25
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 41, 42, 43
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
422 88067
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 17:53
sequence
Валютный рынок в мире 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6964 1561310
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 10:53
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86043)
25.05.2020 18:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.