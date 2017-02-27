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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5519552055215522

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 349
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:16

  somilitark написав:
  vovamuha007 написав:а на міняйлі знову панує пропозиція...виходить, що будемо бовтатись в боковику з тенденцією до ревальвації гривні :?

Настроения это одно,а вот перспективы не радуют.
Как правило толпа всегда не права.

В апреле вылетела в трубу выручка от стали,заканчивается маркетинговый год у аграриев,толком уже всё продали,новый урожай будет в июле,деньги за новый урожай в августе,урожай это уже точно будет примерно на 20% хуже чем в прошлом году,цены на кукурузу,пшеницу и пр. солидно упали в долларе.
Короче провал по валютной выручке гарантирован,вопрос только в глубине этого падения.

А вот спрос уже поднимает голову,стоит выглянуть например на дорогу и глянуть сколько авто едет на импортном топливе,причём производства не запорожского завода коммунар,а за которые надо отдавать валюту.

Карантин ослабевает,экспорт вниз,импорт в гору.

Денег в экономике больше и больше,ВВП падает,посылаем главного союзника США(дядя Сэм),пытаемся сделать всё,чтобы не получить даже крохи от МВФ по борьбе с коранавирусом.

Кто-то целенаправленно валит экономику,но она пока жива,не благодаря власти,а вопреки,можно сказать благодаря нищете крестьян,которых упорно хотят сделать крипаками безвыездными.

Ком проблем сбивается в кучу,но пока ещё не покотился с горы.

Никаких 28-29-30 не будет,будет ракета обычная,возможна первая остановка на 40,потом заскок через 50 на панике,дальше будет видно.

А пока лепота,Вовыквасовы сдают свою пятёрку и стонут,неужели доллару ничего не угрожает и всё что о нём плохое говорили это чистая и манипулятивная пропаганда??

Короче ДумайТТТТТЕЕЕЕ :!:

К сожалению,заливками,слабым выкупом предложения валюты в моменте при упавшем импорте и стерилизацией гривны в трэшбумаги можно довольно долго заниматься хней,удерживая гривну переоцененной, давая нажиться некоторым людям и тем быстрее добивая бюджет и вообще экономику.Хз,как долго сможет играть эта музыка,полагаю,что до августа точно.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:18

  Moneta написав:Все шансы при ЗЕ увидим рекордную безработицу, выше чем при Кравчуке.

Так сказать, всем по стабильному курсу и ипотеке 5-7-9! :wink: Только поучаствовать в празднике кроме международных спекулянтов мало кто сможет. Остальные на клубнику!

За свой выбор зебилы расплатятся по полной,к бабке не ходи.Жаль,что под раздачу вся страна попадет.
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Газ-мяс онлайн

26.75 / 26.95
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:25

  vovakwasov написав:
  somilitark написав:Никаких 28-29-30 не будет,будет ракета обычная,возможна первая остановка на 40,потом заскок через 50 на панике,дальше будет видно.

Короче ДумайТТТТТЕЕЕЕ :!:


чому ж нема паніки при стрибку з 26,5 на 26.9? Люди лохи і не розуміють, що треба брати поки не 50?

Паника,это когда курс на пару-тройку гривен растет и взволнованные стройные девушки в юбках и сексуальных чулках тренируют фигуры,бегая по нескольку раз в час переставлять ценники, изящно при этом нагибаясь.Вариант постепенной варки лягушки тоже имеет право на жизнь,но это ещё далеко не паника.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:27

  varlo написав:
  Qwerty написав:І що виграли ті, хто так зробив минулого літа і восени?! І поцікавтесь скільки коштують послуги елеватора за 10 місяців зберігання, якщо ще вони вам погодяться зберігати до травня, бо їм потрібно зачищати склади до нового урожаю!
За тонну 45 грн в месяц вроде.

Ну ось і перемножте цю цифру на кількість місяців зберігання, потім добавте вартість приймання і навантаження при відпуску зерна, потім збавте пару відсотків усушки і очистки після зберігання... І отримаєте додаткові затрати на тоні зерна в межах 400-600 гривень...
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  varlo написав:
  Qwerty написав:Ну в принципі вже пояснив... Знаю вже чоловік зо п`ять, які зараз бігають за тими кому минулої весни дали гроші(чималі гроші) під майбутній урожай на дуже хороших, як вони тоді думали умовах і тепер не те, що умови виявилися не такими щоб хорошими, а просто грошей нема на віддачу! Розрахунок на хорошу ціну на кукурудзу виявився абсолютно неправильним! Потрібно було віддавати кеш, а продаж кукурудзи по 120-140 доларів за тону це щоб частину ну дуже великих боргів погасити! Можуть забрати якоюсь технікою, але кому вона потрібна по тій ціні! Фініта ля комедія! Заходьте ще!

А кто-нибудь из них заключал договор с ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАГАРЛИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" или ГРІНЧЕНКО С.О.? По договору займа между двумя физлицами давали?

Ви такі питання задаєте?! Це ж інший регіон... Чи вони працюють на всю Україну?! Особисто я про таких не чув! Це вам про них треба взнавати, якщо хочете їм гроші позичити! Всі ризики вам описали, а вирішувати вам!
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:41

Дніпровський металургійний завод групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського завершив ремонтні роботи і готується до запуску після 7-ми місячної паузи у роботі.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Як повідомлялося раніше, інвестиційна програма DCH з розвитку ГМК-дивізіону DCH Steel (ДМЗ і рудника "Суха Балка" в Кривому Розі) передбачає капіталовкладення в розмірі $ 300 млн протягом найближчих 5 років.

Повідомляється, що після ремонту, на заводі поетапно запускають доменний, киснево-конвертерний і прокатні цехи.

ДМЗ пішов на модернізацію виробництва у жовтні 2019 го.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:47

  jump написав:Дніпровський металургійний завод групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського завершив ремонтні роботи і готується до запуску після 7-ми місячної паузи у роботі.


От Сомік зрадіє! :) Пропозиція доларів на МБ зросте!
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:05

  vovamuha007 написав:
  jump написав:Дніпровський металургійний завод групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського завершив ремонтні роботи і готується до запуску після 7-ми місячної паузи у роботі.


От Сомік зрадіє! :) Пропозиція доларів на МБ зросте!

Думаю немножко по-другому будут разворачиваться события.
Так как на этом заводе произошла модернизация,то скорее произойдёт замещение доли какого-то детека,Ахметов упадёт на условные 1000 тонн,с себестоимостью 300 у.е.,а Ярославский с нуля вырастет на 1000 тон,с себестоимостью 250 у.е. и более вкусной ценой на выходе.
Всё просто,мы были ещё до 2-го Майдана восьмые девятые в мировом рейтинге стали,а сейчас 13-е,это значит что нас там не особо ждут и Ярославский в мире громко о себе заявлял только Металлистом Маркевича))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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