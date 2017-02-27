Додано: Пон 25 тра, 2020 19:35

Игорь написав: "Мы согласовали вариант условий, которые можно было бы реально выполнить", - отметил другой собеседник "Мы согласовали вариант условий, которые можно было бы реально выполнить", - отметил другой собеседник

У нас все условия было реально выполнить теоретически,на практике немного иначе выходило и выходит, если интересно,то пройдитесь по согласованным программам МВФ и государства Украина с 95-го года,как правило дело дальше 1-го транша не заходило.Сроки срывались,маяки не выполнялись,в итоге велись переговоры и заключалась новая программа,по которой как правило выделялась первая пайка.Правда зеленские в декабре утвердили новую программу,но дело даже до 1-го транша не дошло,сейчас новая программа и опять ожидаем 1-й транш,но уже по другой маляве.Причём на политическом поприще идёт такой деркачёвский трэш с подачи раши с дядей Сэмом,что уже даже ребёнок говорит,что выделение денег это акт милосердия от народа США народу Украины,но никак не акт доверия и сотрудничества правительству Шмыгаля.Вот такие пироги малята,главное это урожай 2020,от него будет зависить всё,удельный вес аграриев в структуре всего нашего экспорта был почти 60%,так как металургия почти уполовинилась,то доля аграриев будет не меньше 70%.Мяч на поле крестьян\колхозников,пока идут вдоволь дожди это гуд,но правда холодно,там более менее норм. так что держим кулаки за урожай,если там будет падение от прошлогоднего 10-15% то пропетляем с курсом меньше 30-ти,если больше 20-ти падение,то думаю это будет очень больно.