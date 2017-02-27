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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5521552255235524>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 350
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Корпоративные дефолты точно будут. В сфере туризма уже есть единичные. Банковские - возможно, но, надеюсь, что нет
аркада?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:55

Естественный отбор ...отрицательный!

  goldfinger написав:
  Moneta написав:Все шансы при ЗЕ увидим рекордную безработицу, выше чем при Кравчуке.
Так сказать, всем по стабильному курсу и ипотеке 5-7-9! :wink: Только поучаствовать в празднике кроме международных спекулянтов мало кто сможет. Остальные на клубнику!

За свой выбор зебилы расплатятся по полной,к бабке не ходи.Жаль,что под раздачу вся страна попадет.


Тейлор все никак не может забыть ту ослепительную чушь о погибшем на Донбасе брате Ермака, которую он озвучил в Конгрессе. После этого слово "Зеленский" вызывает у него яростное желание сходить в оружейный магазин.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:00

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  Moneta написав:Когда поменяют руководство Нацбанка

Один из ключевых вопросов - когда может состояться смена председателя Нацбанка? Если не будет никаких внутренних инцидентов или пертурбаций, то раньше осени 2020 года это не произойдет. Идеальным считается момент - после получения Украиной второго транша (на первый рассчитывают в начале июня) по новому соглашению с МВФ.

"Ждите ответа. ... Ждите ответа! ..." .... :mrgreen:
Новая программа сотрудничества Украины с МВФ должна быть утверждена Советом директоров Фонда в конце мая – начале июня, а первый транш в размере $1,9 млрд может поступить на счета НБУ через пару дней после подписания документа. Но для получения следующих траншей Украине нужно будет выполнить несколько условий, так называемых «структурных маяков».

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Ser Fil
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:10

  Rain R написав:
  Qwerty написав:ціни такої немає[/quote Є така ціна, Ви ж наче в с г працюєте чи ні, зараз пропозиції 6100-6150 з місця на пшеницю 3 класу, платять переробники, експортери 6000 максимум.
Людина просто трохи неправильно поставила питання про те як заробити на фьючерсах в умовах України, а *знатоки* навперебій висунули свої версії, замість того щоб сказати, якщо ти не власник елеватора, то 100% це *попандос*
А в кого є свої склади заробляють на цій темі з першого року незалежності неньки)))

А зерно це лише пшениця 3 класу???!!! Людина трохи неправильно поставила питання, а ви трохи неправильно поставили відповідь!!! Зараз будь-хто, навіть сомілітарк може зайти в Інтернет і забити продаж чи купівлю зерна і вам видадуть сотні пропозицій по фірмам, по елеваторам, по портам і по якомусь млину!!! Ось зайдіть на елеватори Полтавської області того ж «Нібулону» чи «Кернела» і подивіться ціни!!! І самі зробіть висновок!
І, якщо ви такий в темі, то повинні були зрозуміти, що людині власник елеватора запропонував дати гроші під проценти і начесав про якісь фьючерси, а простіше про зерно, яке буде лежати на елеваторі під заставу кредиту! І якщо ці гроші не повернуться, то кредитору запропонують зерно, яке йому доведеться продати без документів, бо воно буде не його, а якоїсь лівої фірми! Що таке без документів і скільки це відсотків від ціни експортерів, я надіюсь вам знавцю ринку пояснювати не треба!!! Ота бумажка яку бажаючому фьючерсів видасть якась фізична особа про зерно це фільчина грамота!
І, якщо власник якоїсь сушарки чи невеличкого елеватора шукає гроші в абсолютно лівих осіб, які і уяви не мають, хто це такий, то тут і пояснювати не треба! Великі елеватори входять в структури великих агрохолдингів або господарств і в такий спосіб не будуть шукати гроші незрозуміло у кого!!
Надіюсь зрозуміло пояснив! Про ціни пояснював Володі! Він сказав, що це ази! Навіть для нього!
А для когось це вища математика!!! Які ціни зараз на кукурудзу на елеваторах?! І скільки зараз залишилося збіжжя, а особливо пшениці 3 класу?! І який елеватор вирішив замість зачистки та залишити зерно для жуків в кінці весни?! Чи ви з господарства фермера експортерам відгружаєте?!
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:11

  Ser Fil написав:"Ждите ответа. ... Ждите ответа! ..." .... :mrgreen:
Новая программа сотрудничества Украины с МВФ должна быть утверждена Советом директоров Фонда в конце мая – начале июня, а первый транш в размере $1,9 млрд может поступить на счета НБУ через пару дней после подписания документа. Но для получения следующих траншей Украине нужно будет выполнить несколько условий, так называемых «структурных маяков».

https://banker.ua/5-strukturnyx-mayakov-ot-mvf/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

Итак, что мы видим -
Об этом сообщает Banker.ua со ссылкой на Украинские новости.

переходим на Украинские новости, а там -
Содержание меморандума, по договоренности с МВФ, до утверждения документа Советом директоров, не раскрывается. Однако, Українським Новинам, все-таки, удалось узнать перечень так называемых "структурных маяков" - условий, которые необходимо выполнить для получения второго и последующих траншей.

"Условия абсолютно нормальные и никаких проблемных нет", - заявил один из собеседников.
"Мы согласовали вариант условий, которые можно было бы реально выполнить", - отметил другой собеседник.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:11

Государственная служба статистики обнародовала финансовый результат больших и средних предприятий до налогообложения. В январе-марте общий результат всех предприятий составил 4,9 млрд грн убытка.

За первый квартал прошлого года предприятия показали 111,1 млрд грн прибыли.
https://news.maanimo.com/business/ukrai ... n_get_more
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:25

  Rain R написав:
  Qwerty написав:ціни такої немає[/quote Є така ціна, Ви ж наче в с г працюєте чи ні, зараз пропозиції 6100-6150 з місця на пшеницю 3 класу, платять переробники, експортери 6000 максимум.
Людина просто трохи неправильно поставила питання про те як заробити на фьючерсах в умовах України, а *знатоки* навперебій висунули свої версії, замість того щоб сказати, якщо ти не власник елеватора, то 100% це *попандос*
А в кого є свої склади заробляють на цій темі з першого року незалежності неньки)))

Ось тільки, що зателефонував у філію «Градизьк» Нібулон запитати ціни - пшениця 2 класу - 5410 гривень за тону, кукурудза - 4735 гривень за тону!!! Це з усіма документами з ПДВ і у них на елеваторі!!! Де там 6000 гривень???!!! Цитую вас - «а знатоки навперебій висунули свої версії»....
І може розкажете як при таких цінах навіть той у кого є свої склади та заробив в цьому маркетинговому році! Технологію зберігання зерна, я надіюсь ви знаєте! Що таке шкідники, як з ними боротися, як охолоджувати зерно, як його перекидати, як зберегти його якість я думаю ви знаєте?! Бо свої склади це не значить засипати в склад напольного збереження зерно в серпні минулого року і нічого не затративши відвантажити його в травні цього року! Вигоду в ціні я так розумію ви напишете між цими періодами, можна в доларах, бо ми ж на фінансовому форумі!!! Особливо по кукурудзі, яка складає левову долю посівів і урожаю! Уважно слухаю!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:31

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Корпоративные дефолты точно будут. В сфере туризма уже есть единичные. Банковские - возможно, но, надеюсь, что нет
аркада?


Я о США говорил :D Но если о нас, то слабые застройщики - да, отельеры - да, рестораторы - да, авиакомпании - да, логистика - да, туроператоры - их и не было, одни агенты...

Ну и то, что итак плавно уходит в небытие - машиностроение и несетевой ритейл (привет будивельнику).

По данным за 1-й квартал 2020-го убытки крупных и средних предприятий составили 205 млрд гривен - на 43% больше, чем за весь 2019-й! А в 1-м квартале полноценного кризиса, считай, еще не было...

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/05/64.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:35

  Игорь написав:"Мы согласовали вариант условий, которые можно было бы реально выполнить", - отметил другой собеседник


У нас все условия было реально выполнить теоретически,на практике немного иначе выходило и выходит, если интересно,то пройдитесь по согласованным программам МВФ и государства Украина с 95-го года,как правило дело дальше 1-го транша не заходило.

Сроки срывались,маяки не выполнялись,в итоге велись переговоры и заключалась новая программа,по которой как правило выделялась первая пайка.
Правда зеленские в декабре утвердили новую программу,но дело даже до 1-го транша не дошло,сейчас новая программа и опять ожидаем 1-й транш,но уже по другой маляве.

Причём на политическом поприще идёт такой деркачёвский трэш с подачи раши с дядей Сэмом,что уже даже ребёнок говорит,что выделение денег это акт милосердия от народа США народу Украины,но никак не акт доверия и сотрудничества правительству Шмыгаля.

Вот такие пироги малята,главное это урожай 2020,от него будет зависить всё,удельный вес аграриев в структуре всего нашего экспорта был почти 60%,так как металургия почти уполовинилась,то доля аграриев будет не меньше 70%.

Мяч на поле крестьян\колхозников,пока идут вдоволь дожди это гуд,но правда холодно,там более менее норм. так что держим кулаки за урожай,если там будет падение от прошлогоднего 10-15% то пропетляем с курсом меньше 30-ти,если больше 20-ти падение,то думаю это будет очень больно. :idea:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:47

somilitark Вы не знаете, кто эти два собеседника ? Люди явно "обізнанні". Инсайдеры так сказать. :) Содержание меморандума не раскрывается, но они уже беседуют. Это равносильно нашей беседе.
По зерновым - мало тепла.
Востаннє редагувалось Игорь в Пон 25 тра, 2020 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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