аркада?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 25 тра, 2020 18:55
Естественный отбор ...отрицательный!
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:00
Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...
"Ждите ответа. ... Ждите ответа! ..." ....
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:10
А зерно це лише пшениця 3 класу???!!! Людина трохи неправильно поставила питання, а ви трохи неправильно поставили відповідь!!! Зараз будь-хто, навіть сомілітарк може зайти в Інтернет і забити продаж чи купівлю зерна і вам видадуть сотні пропозицій по фірмам, по елеваторам, по портам і по якомусь млину!!! Ось зайдіть на елеватори Полтавської області того ж «Нібулону» чи «Кернела» і подивіться ціни!!! І самі зробіть висновок!
І, якщо ви такий в темі, то повинні були зрозуміти, що людині власник елеватора запропонував дати гроші під проценти і начесав про якісь фьючерси, а простіше про зерно, яке буде лежати на елеваторі під заставу кредиту! І якщо ці гроші не повернуться, то кредитору запропонують зерно, яке йому доведеться продати без документів, бо воно буде не його, а якоїсь лівої фірми! Що таке без документів і скільки це відсотків від ціни експортерів, я надіюсь вам знавцю ринку пояснювати не треба!!! Ота бумажка яку бажаючому фьючерсів видасть якась фізична особа про зерно це фільчина грамота!
І, якщо власник якоїсь сушарки чи невеличкого елеватора шукає гроші в абсолютно лівих осіб, які і уяви не мають, хто це такий, то тут і пояснювати не треба! Великі елеватори входять в структури великих агрохолдингів або господарств і в такий спосіб не будуть шукати гроші незрозуміло у кого!!
Надіюсь зрозуміло пояснив! Про ціни пояснював Володі! Він сказав, що це ази! Навіть для нього!
А для когось це вища математика!!! Які ціни зараз на кукурудзу на елеваторах?! І скільки зараз залишилося збіжжя, а особливо пшениці 3 класу?! І який елеватор вирішив замість зачистки та залишити зерно для жуків в кінці весни?! Чи ви з господарства фермера експортерам відгружаєте?!
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:11
Итак, что мы видим -
переходим на Украинские новости, а там -
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:11
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:25
Ось тільки, що зателефонував у філію «Градизьк» Нібулон запитати ціни - пшениця 2 класу - 5410 гривень за тону, кукурудза - 4735 гривень за тону!!! Це з усіма документами з ПДВ і у них на елеваторі!!! Де там 6000 гривень???!!! Цитую вас - «а знатоки навперебій висунули свої версії»....
І може розкажете як при таких цінах навіть той у кого є свої склади та заробив в цьому маркетинговому році! Технологію зберігання зерна, я надіюсь ви знаєте! Що таке шкідники, як з ними боротися, як охолоджувати зерно, як його перекидати, як зберегти його якість я думаю ви знаєте?! Бо свої склади це не значить засипати в склад напольного збереження зерно в серпні минулого року і нічого не затративши відвантажити його в травні цього року! Вигоду в ціні я так розумію ви напишете між цими періодами, можна в доларах, бо ми ж на фінансовому форумі!!! Особливо по кукурудзі, яка складає левову долю посівів і урожаю! Уважно слухаю!
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:31
Я о США говорил Но если о нас, то слабые застройщики - да, отельеры - да, рестораторы - да, авиакомпании - да, логистика - да, туроператоры - их и не было, одни агенты...
Ну и то, что итак плавно уходит в небытие - машиностроение и несетевой ритейл (привет будивельнику).
По данным за 1-й квартал 2020-го убытки крупных и средних предприятий составили 205 млрд гривен - на 43% больше, чем за весь 2019-й! А в 1-м квартале полноценного кризиса, считай, еще не было...
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:35
У нас все условия было реально выполнить теоретически,на практике немного иначе выходило и выходит, если интересно,то пройдитесь по согласованным программам МВФ и государства Украина с 95-го года,как правило дело дальше 1-го транша не заходило.
Сроки срывались,маяки не выполнялись,в итоге велись переговоры и заключалась новая программа,по которой как правило выделялась первая пайка.
Правда зеленские в декабре утвердили новую программу,но дело даже до 1-го транша не дошло,сейчас новая программа и опять ожидаем 1-й транш,но уже по другой маляве.
Причём на политическом поприще идёт такой деркачёвский трэш с подачи раши с дядей Сэмом,что уже даже ребёнок говорит,что выделение денег это акт милосердия от народа США народу Украины,но никак не акт доверия и сотрудничества правительству Шмыгаля.
Вот такие пироги малята,главное это урожай 2020,от него будет зависить всё,удельный вес аграриев в структуре всего нашего экспорта был почти 60%,так как металургия почти уполовинилась,то доля аграриев будет не меньше 70%.
Мяч на поле крестьян\колхозников,пока идут вдоволь дожди это гуд,но правда холодно,там более менее норм. так что держим кулаки за урожай,если там будет падение от прошлогоднего 10-15% то пропетляем с курсом меньше 30-ти,если больше 20-ти падение,то думаю это будет очень больно.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:47
somilitark Вы не знаете, кто эти два собеседника ? Люди явно "обізнанні". Инсайдеры так сказать. Содержание меморандума не раскрывается, но они уже беседуют. Это равносильно нашей беседе.
По зерновым - мало тепла.
Востаннє редагувалось Игорь в Пон 25 тра, 2020 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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