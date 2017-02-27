somilitark написав:Брент почти 35,лайт 32. Автогаз уже рванул в цене на границе,а пшеница падает с кукурузой. Металл тоже в опе,опять в центре страны начались песочно- пылевые бури,урожай в опе. А мы печатаем фантики. Играем в рулетку,когда рванет ракета спроса,уже запускается транспорт,импорта будет больше и он растёт в цене. Но вы идите за Долярчиками на грндепо,столбитесь пока дают 10% годовых.
Так ціна на пшеницю і курулзу повне дно! Хто протримав до цього часу і вирішив продати, той в дуже великому мінусі!!! Деякі фірми на пшеницю на липень дають форвард на умовах СРТ в портових елеваторах 177-185 доларів! Ті, хто заздрили великим прибуткам фермерів, можуть і самі попробувати порахувати по нинішньому курсу! Або запитати знову - чому хтось хоче і мріє про девальвацію гривні!