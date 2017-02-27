RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5521552255235524

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 350
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:49

  somilitark написав:Брент почти 35,лайт 32.
Автогаз уже рванул в цене на границе,а пшеница падает с кукурузой.
Металл тоже в опе,опять в центре страны начались песочно- пылевые бури,урожай в опе.
А мы печатаем фантики.
Играем в рулетку,когда рванет ракета спроса,уже запускается транспорт,импорта будет больше и он растёт в цене.
Но вы идите за Долярчиками на грндепо,столбитесь пока дают 10% годовых.

Так ціна на пшеницю і курулзу повне дно! Хто протримав до цього часу і вирішив продати, той в дуже великому мінусі!!! Деякі фірми на пшеницю на липень дають форвард на умовах СРТ в портових елеваторах 177-185 доларів! Ті, хто заздрили великим прибуткам фермерів, можуть і самі попробувати порахувати по нинішньому курсу! Або запитати знову - чому хтось хоче і мріє про девальвацію гривні!
Qwerty
 
Повідомлень: 2354
З нами з: 25.02.15
Подякував: 321 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:56

  stryzhko написав:
Moneta написав:Он рекомендовал не покупать наши долговые бумаги. Куда более привлекательными с его точки зрения были долги Аргентины, Бахрейна, Ганы и Пакистана.

І який там прибуток в держателів аргентинських ОВГЗ при девальвації песо 62% за 10місяців?))

Вже ніякого!
Qwerty
 
Повідомлень: 2354
З нами з: 25.02.15
Подякував: 321 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5521552255235524
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1894, 1895, 1896
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18950 2320665
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 19:12
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 41, 42, 43
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
422 88163
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 17:53
sequence
Валютный рынок в мире 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6964 1561315
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 10:53
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86050)
25.05.2020 19:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.