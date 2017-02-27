somilitark написав:Брент почти 35,лайт 32. Автогаз уже рванул в цене на границе,а пшеница падает с кукурузой. Металл тоже в опе,опять в центре страны начались песочно- пылевые бури,урожай в опе. А мы печатаем фантики. Играем в рулетку,когда рванет ракета спроса,уже запускается транспорт,импорта будет больше и он растёт в цене. Но вы идите за Долярчиками на грндепо,столбитесь пока дают 10% годовых.
Так ціна на пшеницю і курулзу повне дно! Хто протримав до цього часу і вирішив продати, той в дуже великому мінусі!!! Деякі фірми на пшеницю на липень дають форвард на умовах СРТ в портових елеваторах 177-185 доларів! Ті, хто заздрили великим прибуткам фермерів, можуть і самі попробувати порахувати по нинішньому курсу! Або запитати знову - чому хтось хоче і мріє про девальвацію гривні!
Так они под шумок короны себе затрат нарисовали и упали в убыток А если серьезно,то тут много уважаемых форумчан топят за то,что все не так и плохо,и на самом деле все работают,кто хочет-зарабатывает и нет никаких оснований для курса выше 25,4. Поэтому кто продает дороже,а купит дешевле- в прибыли немалой
heineken написав:А если серьезно,то тут много уважаемых форумчан топят за то,что все не так и плохо,и на самом деле все работают,кто хочет-зарабатывает и нет никаких оснований для курса выше 25,4.
Я с этими форумчанами не согласен насчет оценки ситуации, но насчет курса они могут оказаться и правыми, учитывая выбранную монетарную политику НБУ.
Технически курс гривны можно удержать, высушивая экономику еще сильнее, чем это сделал карантин. В данном случае нас ждет кризис банкротств, высокая и затяжная безработица, обвал зарплат и потребительского спроса, уменьшение экспорта и задержка/остановка государственных социальных выплат. Зато иллюзия курсовой стабильности Если это чем-то поможет гривне-депо-людям, так сильно трясущимся за динамику курса - ну ок... Сценарий не исключен
heineken написав:А если серьезно,то тут много уважаемых форумчан топят за то,что все не так и плохо,и на самом деле все работают,кто хочет-зарабатывает и нет никаких оснований для курса выше 25,4.
Я с этими форумчанами не согласен насчет оценки ситуации, но насчет курса они могут оказаться и правыми, учитывая выбранную монетарную политику НБУ.
Технически курс гривны можно удержать, высушивая экономику еще сильнее, чем это сделал карантин. В данном случае нас ждет кризис банкротств, высокая и затяжная безработица, обвал зарплат и потребительского спроса, уменьшение экспорта и задержка/остановка государственных социальных выплат. Зато иллюзия курсовой стабильности Если это чем-то поможет гривне-депо-людям, так сильно трясущимся за динамику курса - ну ок... Сценарий не исключен
Кто такие эти люди? большинство кто пишет, то они боятся менять. А смысл сейчас менять? Сейчас риск еще больше чем при 28.5 или 30.5 евро.
Кто сливал по 28 или 30евро?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Moneta написав:Все шансы при ЗЕ увидим рекордную безработицу, выше чем при Кравчуке.
Так сказать, всем по стабильному курсу и ипотеке 5-7-9! Только поучаствовать в празднике кроме международных спекулянтов мало кто сможет. Остальные на клубнику!
для 5-7-9 треба понижати лблiкову ставку НБУ, посилювати нагляд за банками, вжучувати кредиторів, і ще багато чого непопулярного робити як для вільнолюдя як серед населення так олігархів (нищити кормову базу Зе)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав:Технически курс гривны можно удержать, высушивая экономику еще сильнее, чем это сделал карантин. В данном случае нас ждет кризис банкротств, высокая и затяжная безработица, обвал зарплат и потребительского спроса, уменьшение экспорта и задержка/остановка государственных социальных выплат.
если уронят курс то подставят нерезов которые сейчас в овгз, последствия могут быть плачевные, в гривневые бумаги в ближайшие годы вообще никто не войдет (либо самые отчаянные), а валюту дешевле чем 10% никто не даст, в результате эмиссия и гиперинфляция. С другой стороны гривнедефицит вызывает безработицу, обвал зарплат и потребительского спроса. Как по мне выход ослаблять гривну для насыщения ликвидностью рынка (+ для удобного входа нерезов) и периодически (раз в год) укреплять гривну для успокоения нервов нерезов и закупки энергоносителей. Если моя теория верна то летом будет очередной укрепляж.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 25 тра, 2020 21:00, всього редагувалось 3 разів.
somilitark написав:С другой стороны,когда у тебя семья и нет выбора где брать денежные знаки,то идёшь на ту работу,которую предлагают...
нынешний кризис лучше всяких учителей научит молодежь, что сначала ты прокачиваешь себе способность брать денежные знаки в любой ситуации, а только потом создаешь семью. если не научит - то продемонстрирует. а у кого нет мозгов понять это или, хотя бы, увидеть - будут прозябать.
Именно. Капитализм учит поздним бракам. Скоро и у нас средний возраст женихов и невест станет массово за 30. Сначала карьера и финансовая основа, потом дети.
пік кар"єри це 40..50 років, так що скажеш, після полнініка заводити сім"ю?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/