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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5522552355245525>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 350
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
13%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:49

  somilitark написав:Брент почти 35,лайт 32.
Автогаз уже рванул в цене на границе,а пшеница падает с кукурузой.
Металл тоже в опе,опять в центре страны начались песочно- пылевые бури,урожай в опе.
А мы печатаем фантики.
Играем в рулетку,когда рванет ракета спроса,уже запускается транспорт,импорта будет больше и он растёт в цене.
Но вы идите за Долярчиками на грндепо,столбитесь пока дают 10% годовых.

Так ціна на пшеницю і курулзу повне дно! Хто протримав до цього часу і вирішив продати, той в дуже великому мінусі!!! Деякі фірми на пшеницю на липень дають форвард на умовах СРТ в портових елеваторах 177-185 доларів! Ті, хто заздрили великим прибуткам фермерів, можуть і самі попробувати порахувати по нинішньому курсу! Або запитати знову - чому хтось хоче і мріє про девальвацію гривні!
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:56

  stryzhko написав:
Moneta написав:Он рекомендовал не покупать наши долговые бумаги. Куда более привлекательными с его точки зрения были долги Аргентины, Бахрейна, Ганы и Пакистана.

І який там прибуток в держателів аргентинських ОВГЗ при девальвації песо 62% за 10місяців?))

Вже ніякого!
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:13

  zРадио написав:[
Я о США говорил :D Но если о нас, то слабые застройщики - да, отельеры - да, рестораторы - да, авиакомпании - да, логистика - да, туроператоры - их и не было, одни агенты...

Ну и то, что итак плавно уходит в небытие - машиностроение и несетевой ритейл (привет будивельнику).

По данным за 1-й квартал 2020-го убытки крупных и средних предприятий составили 205 млрд гривен - на 43% больше, чем за весь 2019-й! А в 1-м квартале полноценного кризиса, считай, еще не было...

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/05/64.pdf

Так они под шумок короны себе затрат нарисовали и упали в убыток :lol:
А если серьезно,то тут много уважаемых форумчан топят за то,что все не так и плохо,и на самом деле все работают,кто хочет-зарабатывает и нет никаких оснований для курса выше 25,4. Поэтому кто продает дороже,а купит дешевле- в прибыли немалой :mrgreen:
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:19

Я думаю вырулим на 26.2, так как этот пилот смог.

Су 27 форсаж над землей на одном двигателе
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:31

  heineken написав:А если серьезно,то тут много уважаемых форумчан топят за то,что все не так и плохо,и на самом деле все работают,кто хочет-зарабатывает и нет никаких оснований для курса выше 25,4. :mrgreen:


Я с этими форумчанами не согласен насчет оценки ситуации, но насчет курса они могут оказаться и правыми, учитывая выбранную монетарную политику НБУ.

Технически курс гривны можно удержать, высушивая экономику еще сильнее, чем это сделал карантин. В данном случае нас ждет кризис банкротств, высокая и затяжная безработица, обвал зарплат и потребительского спроса, уменьшение экспорта и задержка/остановка государственных социальных выплат. Зато иллюзия курсовой стабильности :twisted: Если это чем-то поможет гривне-депо-людям, так сильно трясущимся за динамику курса - ну ок... Сценарий не исключен
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:38

  zРадио написав:
  heineken написав:А если серьезно,то тут много уважаемых форумчан топят за то,что все не так и плохо,и на самом деле все работают,кто хочет-зарабатывает и нет никаких оснований для курса выше 25,4. :mrgreen:


Я с этими форумчанами не согласен насчет оценки ситуации, но насчет курса они могут оказаться и правыми, учитывая выбранную монетарную политику НБУ.

Технически курс гривны можно удержать, высушивая экономику еще сильнее, чем это сделал карантин. В данном случае нас ждет кризис банкротств, высокая и затяжная безработица, обвал зарплат и потребительского спроса, уменьшение экспорта и задержка/остановка государственных социальных выплат. Зато иллюзия курсовой стабильности :twisted: Если это чем-то поможет гривне-депо-людям, так сильно трясущимся за динамику курса - ну ок... Сценарий не исключен


Кто такие эти люди? большинство кто пишет, то они боятся менять. А смысл сейчас менять? Сейчас риск еще больше чем при 28.5 или 30.5 евро.

Кто сливал по 28 или 30евро?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:42

  Moneta написав:Все шансы при ЗЕ увидим рекордную безработицу, выше чем при Кравчуке.

Так сказать, всем по стабильному курсу и ипотеке 5-7-9! :wink: Только поучаствовать в празднике кроме международных спекулянтов мало кто сможет. Остальные на клубнику!

для 5-7-9 треба понижати лблiкову ставку НБУ, посилювати нагляд за банками, вжучувати кредиторів, і ще багато чого непопулярного робити як для вільнолюдя як серед населення так олігархів (нищити кормову базу Зе)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:45

  Moneta написав:
  vovakwasov написав:
  somilitark написав:Никаких 28-29-30 не будет,будет ракета обычная,возможна первая остановка на 40,потом заскок через 50 на панике,дальше будет видно.

Короче ДумайТТТТТЕЕЕЕ :!:


чому ж нема паніки при стрибку з 26,5 на 26.9? Люди лохи і не розуміють, що треба брати поки не 50?

когда гривна с 8.1 до 8.30 прыгнула, тоже паники особой не помню

только один форумчанин тут дал инсайд что впереди кратный девал

viewtopic.php?p=2111063#p2111063

і всього ТРИ плюса за інсайд в 2014 році, а тут орести набивали під 20 лайків а потім гучно гупали дверима

алекс2006 вже має 4 плюса, за спростування що "тут кожен 2й девальний оналітєх"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Технически курс гривны можно удержать, высушивая экономику еще сильнее, чем это сделал карантин. В данном случае нас ждет кризис банкротств, высокая и затяжная безработица, обвал зарплат и потребительского спроса, уменьшение экспорта и задержка/остановка государственных социальных выплат.
если уронят курс то подставят нерезов которые сейчас в овгз, последствия могут быть плачевные, в гривневые бумаги в ближайшие годы вообще никто не войдет (либо самые отчаянные), а валюту дешевле чем 10% никто не даст, в результате эмиссия и гиперинфляция. С другой стороны гривнедефицит вызывает безработицу, обвал зарплат и потребительского спроса. Как по мне выход ослаблять гривну для насыщения ликвидностью рынка (+ для удобного входа нерезов) и периодически (раз в год) укреплять гривну для успокоения нервов нерезов и закупки энергоносителей. Если моя теория верна то летом будет очередной укрепляж.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 25 тра, 2020 21:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 20:55

  alex_dvornichenko написав:
  Yuri_T написав:
  somilitark написав:С другой стороны,когда у тебя семья и нет выбора где брать денежные знаки,то идёшь на ту работу,которую предлагают...

нынешний кризис лучше всяких учителей научит молодежь, что сначала ты прокачиваешь себе способность брать денежные знаки в любой ситуации, а только потом создаешь семью.
если не научит - то продемонстрирует.
а у кого нет мозгов понять это или, хотя бы, увидеть - будут прозябать.

Именно. Капитализм учит поздним бракам. Скоро и у нас средний возраст женихов и невест станет массово за 30. Сначала карьера и финансовая основа, потом дети.

пік кар"єри це 40..50 років, так що скажеш, після полнініка заводити сім"ю?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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