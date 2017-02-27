Додано: Пон 25 тра, 2020 20:51

zРадио написав: Технически курс гривны можно удержать, высушивая экономику еще сильнее, чем это сделал карантин. В данном случае нас ждет кризис банкротств, высокая и затяжная безработица, обвал зарплат и потребительского спроса, уменьшение экспорта и задержка/остановка государственных социальных выплат. Технически курс гривны можно удержать, высушивая экономику еще сильнее, чем это сделал карантин. В данном случае нас ждет кризис банкротств, высокая и затяжная безработица, обвал зарплат и потребительского спроса, уменьшение экспорта и задержка/остановка государственных социальных выплат.

если уронят курс то подставят нерезов которые сейчас в овгз, последствия могут быть плачевные, в гривневые бумаги в ближайшие годы вообще никто не войдет (либо самые отчаянные), а валюту дешевле чем 10% никто не даст, в результате эмиссия и гиперинфляция. С другой стороны гривнедефицит вызывает безработицу, обвал зарплат и потребительского спроса. Как по мне выход ослаблять гривну для насыщения ликвидностью рынка (+ для удобного входа нерезов) и периодически (раз в год) укреплять гривну для успокоения нервов нерезов и закупки энергоносителей. Если моя теория верна то летом будет очередной укрепляж.