Moneta написав: Все шансы при ЗЕ увидим рекордную безработицу, выше чем при Кравчуке.



Так сказать, всем по стабильному курсу и ипотеке 5-7-9! Только поучаствовать в празднике кроме международных спекулянтов мало кто сможет. Остальные на клубнику! Все шансы при ЗЕ увидим рекордную безработицу, выше чем при Кравчуке.

для 5-7-9 треба понижати лблiкову ставку НБУ, посилювати нагляд за банками, вжучувати кредиторів, і ще багато чого непопулярного робити як для вільнолюдя як серед населення так олігархів (нищити кормову базу Зе) для 5-7-9 треба понижати лблiкову ставку НБУ, посилювати нагляд за банками, вжучувати кредиторів, і ще багато чого непопулярного робити як для вільнолюдя як серед населення так олігархів (нищити кормову базу Зе)

